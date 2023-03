Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.03.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«Volkskrant»: Gier ist noch immer nicht strafbar

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die Schwierigkeiten einiger Banken:

«Eine mittelgroße Bank nach der anderen bekommt Probleme. Und obwohl sie vielleicht nicht «too big to fail» sind, können Regierungen sie anscheinend auch nicht einfach fallen lassen. Denn das könnte eine Panik auf den Finanzmärkten auslösen, die viele weitere Banken in Schwierigkeiten bringen würde.

Man hofft, dass nur schwächere Institute wie die Silicon Valley Bank (SVB) und - in Europa - die Credit Suisse von dieser Finanzkrise betroffen sein werden, aber das ist alles andere als sicher. Schon jetzt scheint klar zu sein, dass Banker und Anleger, die unverantwortliche Risiken eingegangen sind - und dafür in guten Jahren reichlich belohnt wurden - wie 2008 mit einem blauen Auge davonkommen werden. Andere Banken werden für die Ersparnisse bürgen, und die Zentralbanken werden wieder einmal mit Milliarden an Rettungsgeldern bereitstehen. Ungezügelte Gier ist immer noch nicht strafbar.»

«Tages-Anzeiger»: Image des Finanzplatzes Schweiz ist beschädigt

ZÜRICH: Zum Zusammenbruch der Credit Suisse meint der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Das Image der Schweiz als stabiler Finanzplatz hat durch das Ende der Credit Suisse nachhaltig Schaden genommen. Wenn selbst eine der beiden weltweit systemrelevanten Großbanken fallen kann, die mit der Geschichte dieses Landes geradezu verwachsen ist - wie soll man Vertrauen in diesen Standort haben?

Der CS-Zusammenbruch trifft die Schweiz aber auch in ihrem Selbstbild. Der Vergleich mit dem Swissair-Grounding von 2002 drängt sich auf: Eine Institution, die den Namen des Landes im Logo trägt, gerät durch strategische Fehler ins Trudeln - und stürzt am Ende ab. Weil niemand da ist, um das Management zu stoppen.

Die Verantwortlichen gäbe es - sie sitzen im Verwaltungsrat. Alle sind in den letzten Jahren sehr reich geworden. Aber wie reagiert nun Axel Lehmann, der scheidende Credit-Suisse-Präsident, als ihn am Sonntagabend die Presse auf dieses Versagen aufmerksam macht? Nach hinten schauen bringe nichts, man müsse sich jetzt auf die Zukunft konzentrieren. Falsch. Bevor es um die Zukunft gehen kann, muss die Vergangenheit aufgearbeitet werden. Und dazu gehört, zu klären, wer für das Ende der Credit Suisse die Verantwortung trägt. Für jene Bank, die dieses Land mitprägte.»