Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.23 | Überblick

«NZZ»: Lockere Geldpolitik trug zum Kollaps der SVB bei

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Montag die Vorgänge um die US-amerikanische Silicon Valley Bank (SVB):

«Zwei Lehren lassen sich aus dem Debakel ziehen. Erstens ist selbst ein solides Eigenkapitalpolster rasch aufgebraucht, wenn es zu einem Run kommt. Die Erhöhung der Eigenmittelvorschriften nach der Finanzkrise war eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür, dass Banken einem Sturm trotzen können. Zweitens ist somit auch zentral, dass eine Bank eine breitgefächerte Kundschaft hat, nicht nur Silicon-Valley-Geeks, die alle gleichzeitig Reißaus nehmen. Das hätte auch der Bankenaufsicht auffallen müssen.

Das Versagen der SVB fällt letztlich in die Verantwortung des Managements. Aber der Elefant im Raum ist die extrem lockere Geldpolitik des Fed. Weshalb sind die Aktienkurse der Technologiefirmen über Jahre in immer höhere Sphären gestiegen? Weshalb floss stets mehr Geld in die Startups? Ohne die extreme Niedrigzinspolitik des Fed wäre das kaum möglich gewesen.

Es ist möglich, dass es noch andere Banken erwischt. Umso wichtiger ist es, dass die amerikanische Politik nun nicht einknickt und wie in der Finanzkrise große Rettungspakete schnürt. Sonst würde man nach dem ersten Fehler - einer zu lange zu laxen Geldpolitik - einen kapitalen zweiten begehen: Die Nonchalance gegenüber Risiken würde dann in den USA zum Prinzip.»

«Wall Street Journal»: Wieder Rettungsaktion für Bankensystem

NEW YORK: Wegen der Schieflage der Silicon Valley Bank (SVB) hat die US-Regierung eine Absicherung aller Einlagen bei dem Geldhaus angekündigt. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Montag:

«Dies ist de facto eine Rettungsaktion für das Bankensystem, auch wenn uns die Regulierungsbehörden und Vertreter der Biden-Regierung erzählen, dass die Wirtschaft gut läuft und es keinen Grund zur Sorge gibt. Die unangenehme Wahrheit - die Washington nie zugeben wird - ist, dass das Scheitern der SVB die Rechnung für jahrelange monetäre und regulatorische Fehler ist.

Die Führungskräfte der SVB haben Fehler gemacht und werden dafür bezahlen, aber sie wurden durch leichtes Geld und fehlgeleitete Regulierung ermutigt. Als die US-Notenbank die Welt mit Dollar-Liquidität überflutete, floss das Geld in Start-up-Unternehmen, die der Kundenstamm der SVB waren. Die Einlagen der Bank stiegen in die Höhe - weit über das hinaus, was sie sicher verleihen konnte.»