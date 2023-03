Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Sme»: Ein Plan B der Ukraine-Unterstützer ist notwendig

BRATISLAVA: Zu Verlauf und Perspektiven des Ukraine-Kriegs schreibt die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» am Montag:

«Ein Jahr nach der Invasion gewinnt die Debatte über die Zukunft der Ukraine schärfere Konturen. Es gibt seriöse Überlegungen, dass die Erzählung vom Sieg der Ukraine eine Ergänzung oder Alternative braucht. (...) Sanktionen und politische Isolation Russlands haben nach einem Jahr nicht den erwarteten Effekt gebracht, der vollständige Sieg der Ukraine im Kampf ist eher ein Wunsch als realistisch. Und wenn Unbehagen und Ermüdung infolge eines sogenannten eingefrorenen Konflikts die Geduld der westlichen Öffentlichkeit belasten, wird ein Plan B unausweichlich.

Die moralisch und geopolitisch gerechtfertigte Unterstützung der Ukraine muss weitergehen. Aber sie bedeutet keine Gewissheit, nicht einmal eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie den Krieg verkürzt. Natürlich hat das Recht zu entscheiden, wie kurz oder lang der Krieg noch dauern soll, nicht der Westen. Nur das Volk der Ukraine hat die Berechtigung zu sagen, welchen Preis es für seine Freiheit, Unabhängigkeit und europäische Zukunft bezahlen will. Dass der Westen der Ukraine so viel helfen will, «wie sie braucht», ist in Ordnung. Aber er schließt Diplomatie nicht völlig aus.

Mit dem Kreml lässt sich nicht verhandeln, aber mit (dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr) Selenskyj lässt sich über einen Plan B sprechen. Denn auch wenn er das Gegenteil sagt, weiß er sicher selbst, dass es nicht nur sein optimistischstes Szenario gibt.»

«La Repubblica»: Einigung auf Hochseeschutz ist epochale Veränderung

ROM: Zur Einigung der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auf ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere und dessen Notwendigkeit schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Montag:

«Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben sich zum ersten Mal seit ihrem Bestehen auf ein Abkommen zum Schutz der Biodiversität auf Hoher See geeinigt - eine epochale Veränderung. (...) Was wird in den kommenden Jahrhunderten geschehen? Das kann niemand sagen. Wenn wir weiterhin gigantische Mengen an Industrieabfällen und Abwässern aus unseren Megastädten, in denen sich die Weltbevölkerung zunehmend konzentriert, in den großen Okeanos leiten, wird das sechste große Massenaussterben, vor dem zahlreiche Wissenschaftler warnen, wahrscheinlich in den großen Meeren beginnen. (...)

Um den Ozean zu respektieren, müssen wir ihn als eine lebendige Realität und gleichzeitig als eine kosmische Gottheit betrachten, von der wir völlig abhängig sind, so dass wir uns nicht nur um ihn kümmern, sondern auch eine notwendige und panische Furcht vor ihm entwickeln müssen.»

«Le Monde»: Schonen EU-Länder Tunesiens Präsident?

PARIS: Zu den Protesten gegen den tunesischen Staatschef Kais Saïed am Wochenende schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde»:

«(...) Die Zeiten, in denen Tunesien außerhalb seiner Grenzen Respekt und Bewunderung einflößte, sind lange vorbei. (...)

In den europäischen Hauptstädten herrscht dennoch eher Verlegenheit. (...) Und das aus gutem Grund: Saïed reagiert eher positiv auf die Appelle Europas - allen voran Italiens -, seine Seegrenzen besser zu überwachen, um die Überquerung des Mittelmeers einzudämmen.

Die Abriegelung der «Festung Europa» (...) ist nicht unbeteiligt an den Spannungen, die in dieser Region in Bezug auf die Migration herrschen. Wird versucht, Präsident Saïed zu schonen, damit er bei der Überwachung seiner Küste nicht «den Fuß vom Gas nimmt»? Das wäre geradezu zynisch.»

«Politiken»: Europas letzter Diktator bedroht unsere Sicherheit

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Montag die langjährige Haftstrafe für den Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki in Belarus:

«Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat Angst. Deshalb ließ er den letztjährigen Nobelpreisträger, den Systemkritiker Ales Bjaljazki, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilen. Deshalb sitzen 1400 weitere Gegner des Diktators hinter Gittern. Deshalb hat sich Lukaschenko abhängig vom Schutz von Russlands ebenso brutalen Präsidenten Wladimir Putin gemacht. Lukaschenkos Unterdrückung ist somit auch unser Problem. Sie macht ihn so verwundbar, dass er anderen Autokraten eine Eintrittskarte ins Innere Europas geben muss. Diese Verbindung müssen wir im Kopf behalten. Daran denken, dass Leute wie Bjaljazki auch für uns gekämpft haben, indem sie sich dieser Koalition an Unterdrückern entgegenstellen. Europa kann niemals stabil sein, solange russische, chinesische oder andere Unterdrücker etwas in unserem Inneren zu sagen haben.»

«La Vanguardia»: Ein historisches Abkommen

MADRID: Zur Einigung der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auf ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere, das unter anderem die Grundlage für die Ausweisung großer Schutzgebiete auf hoher See schafft, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Bislang gab es weder ein Abkommen noch internationale Umweltvorschriften zum Schutz der biologischen Vielfalt der Weltmeere. Deshalb ist diese Vereinbarung von historischer Bedeutung. Und sie ist es noch mehr in einer Zeit, in der gute Nachrichten rar sind, in der die Klimakrise dringender denn je ist und in der es dringend notwendig ist, globale und einvernehmliche Maßnahmen und Lösungen für ein Problem zu finden, das auch global ist. Darüber hinaus ist es ermutigend, zu sehen, dass alle Nationen der Welt einmal ausnahmsweise in der Lage sind, sich für eine Sache zusammenzuschließen, die zum Wohle aller und auch jedes einzelnen Landes ist.»

«Magyar Nemzet»: US-Republikaner trotzen ultra-liberalen Exzessen

BUDAPEST: Über die CPAC-Konferenz des Rechtsaußen-Flügels der US-Republikaner rund um Ex-Präsident Donald Trump schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Montag:

«In der Person von Miklos Szantho (dem Chef des von der Budapester Regierung gegründeten Zentrums für Grundrechte) war auch Ungarns Rechte bei diesem Treffen vertreten. (...) So weit sind wir, so weit ist die westliche Zivilisation gekommen: heutzutage ruft allein schon das offen und ehrlich ausgesprochene Wort einen Skandal hervor, die Unterscheidung zwischen Normalem und Abnormalem wird wiederum von der modernen Inquisition von Amts wegen verfolgt. Glücklicherweise hat das national-konservative Lager eine Antwort auf die entfesselten Exzesse. Wir bauen fest darauf, dass bei den nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahlen Trump, (Floridas Gouverneur Ron) DeSantis oder irgendein anderer geeigneter republikanischer Kandidat das Vertrauen der Wähler gewinnen wird.»

«The Irish Times»: Netanjahu will die Gerichte überstimmen können

DUBLIN: Zu den Protesten in Israel gegen eine umstrittene Justizreform meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Montag:

«Die neue ultrarechte Regierungskoalition von Premierminister Benjamin Netanjahu, die mit dem Versprechen gewählt wurde, die Rechte der Palästinenser stark einzuschränken, und dieses Versprechen mit großem Enthusiasmus umsetzt, sah sich bereits mit einer dramatischen Zunahme von Protesten und Gewalt konfrontiert. (...) Der Versuch, ein Gesetz zu verabschieden, das es dem Parlament ermöglicht, die Gerichte zu überstimmen, hat die Opposition und die Zivilgesellschaft geeint. In einem Staat ohne geschriebene Verfassung gelten die Justiz und insbesondere der Oberste Gerichtshof seit jeher als wichtige Organe zur Kontrolle der politischen Macht und als Verteidiger der Bürgerrechte.

Die Befürchtungen hinsichtlich der Absichten der Regierung wurden durch ein von einer der extremeren Parteien eingebrachtes Gesetz verstärkt, das die Todesstrafe auf Personen ausweiten würde, die in Fällen politischer Gewalt gegen israelische Bürger des Mordes überführt werden. Das Gesetz wird so interpretiert, dass damit die Todesstrafe für Araber vorgesehen ist, nicht aber für Juden.»

«de Volkskrant»: China will Vertrauen der Märkte stärken

AMSTERDAM: Zur Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Wie der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang bei der Eröffnung des Volkskongresses in seinem zurückhaltenden Rechenschaftsbericht erklärte, strebt die chinesische Regierung für 2023 ein Wirtschaftswachstum von «etwa fünf Prozent» an - eine bescheidene Erholung nach den schweren Störungen der Wirtschaft durch die Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr. (...)

In den ersten zwei Monaten dieses Jahres hat Chinas Wirtschaft zwar eine solide Erholung erlebt, aber Peking weiß, dass es sich dabei um einen vorübergehenden Aufschwung handeln könnte. Es sieht sich mit Hindernissen im In- und Ausland konfrontiert: enttäuschende Exporte aufgrund des verlangsamten globalen Wachstums, Restriktionen seitens der USA, eine Immobilienkrise und hohe Jugendarbeitslosigkeit.

Im Rechenschaftsbericht taucht das Wort «Schwierigkeiten» in diesem Jahr 18 Mal auf, im Vergleich zu acht Mal im letzten Jahr. (...) Li Keqiang zufolge besteht die Priorität der Regierung darin, den Binnenkonsum anzukurbeln, ausländische Investitionen anzuziehen und das Vertrauen der Märkte zu stärken. Allerdings bietet der Bericht nur wenige konkrete Hinweise darauf, wie das 2022 beschädigte Vertrauen wiederhergestellt werden soll.»

«NZZ»: Russen drohen schmerzhafte Wohlstandseinbußen

ZÜRICH: Zu den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges für Russland schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Mit den preisbremsenden zusätzlichen Sanktionen sind nun die russischen Exporte in die EU, die USA, nach Großbritannien, Japan und Südkorea auch wertmäßig um über die Hälfte eingebrochen. Die Zunahme der Rohstoffexporte nach Asien und in die Türkei hat diese Einbußen höchstens zur Hälfte wettgemacht. Solange die russische Aggression anhält, ist der Kreml nun also konfrontiert mit spürbar verminderten Einnahmen aus dem Rohstoffexport und einer viel schwierigeren und teureren Beschaffung von westlicher Technologie und westlichen Waren.

Das muss sich nicht gleich in einem drastischen Rückgang des russischen Bruttoinlandprodukts niederschlagen; denn dieses wird betrüblicherweise zunehmend angefeuert durch die Kriegswirtschaft. Aber die verschlechterten Austauschbedingungen im Welthandel werden der russischen Bevölkerung schmerzhafte Wohlstandseinbußen bescheren. (...)

Absolut gesehen haben die Inder den Russen fast doppelt so viel fossile Brennstoffe zusätzlich abgekauft wie die Chinesen. Dennoch sind Russlands Verkäufe fossiler Brennstoffe am 22. Februar 2023 gegenüber Kriegsbeginn um gut einen Fünftel eingebrochen. Russland droht zu einem Extrembeispiel dafür zu werden, welchen Wohlstandsverlust eine Abschottung vom Welthandel mit sich bringt.»