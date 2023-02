Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Hospodarske noviny»: Wir sind im Krieg mit Russland

PRAG: Zu dem seit mehr als einem Jahr andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Sie interessieren sich vielleicht nicht für den Krieg, aber der Krieg interessiert sich für Sie. Dieser Ausspruch passt perfekt zur Lage, in der wir uns befinden. Zwar sagen es unsere Politiker nicht offen, weil sie entweder keine unnötigen Ängste schüren oder ihren Gegnern vorwerfen wollen, uns in einen Krieg hineinzuziehen. Doch die Realität sieht so aus: Im Krieg mit Russland sind wir schon seit langem, ob es uns gefällt oder nicht. Wir schießen zwar nicht selbst, aber unsere Waffen, die der Westen den Ukrainern in großer Menge geliefert hat. Ist das schlecht? Gehen wir damit zu weit? Riskieren wir zu viel? Im Gegenteil! Wir verteidigen unsere existenziellen Interessen. Der Westen weiß, dass er der russischen Aggression klare Grenzen setzen muss, weil Moskau andernfalls eines Tages weitere Staaten westlich der Ukraine bedrohen wird.»

«La Vanguardia»: Neue Tragödie erschüttert das Gewissen Europas

MADRID: Zum Untergang eines Migrantenbootes vor Süditalien mit Dutzenden Todesopfern schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Der Anblick eines mit Leichen übersäten Strandes, darunter auch von Kindern, an der italienischen Küste erschüttert das Gewissen Europas. Gleichzeitig reiht es sich in eine lange Liste von Schiffbrüchen von Migranten ein, die unvermeidlich zu sein scheinen. Es genügt, die Zahl und die Nationalitäten der Opfer sowie den Ort der Tragödie zu ändern, um die Nachricht zu wiederholen. Das Ausmaß des Unglücks mit mindestens 60 Toten ruft jedoch die Europäische Union auf den Plan, wie es gestern die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, getan hat. Es war ein Schuldeingeständnis samt Empörung angesichts der Zögerlichkeit, mit der die EU die Herausforderung angeht.

Die Reformen in den Bereichen Migration und Asyl sind seit zwei Jahren in der Sackgasse. Ziel ist es, die Einwanderung - die wegen der Überalterung und der demografischen Entwicklung notwendig ist - mit Maßnahmen zu verbinden, die den unsicheren und oft von Mafiaorganisationen geförderten Überfahrten ein Ende bereiten. Der Ukraine-Krieg und die Auffassung, dass es sich um ein «regionales» Problem der Länder Südeuropas handelt, sind nur Vorwände.»

«The Times»: Nigerias neuer Präsident braucht starke Nerven

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Montag die Wahlen in Nigeria:

«Der Sieger steht vor großen Herausforderungen. Obwohl Nigeria ein großer Ölproduzent ist, ist das Land immer ärmer geworden. Die Ölproduktion ist in den letzten zehn Jahren zurückgegangen, was vor allem auf Diebstahl, Vandalismus und das Versäumnis zurückzuführen ist, in die Modernisierung veralteter Förderanlagen zu investieren.

(...) Nigeria ist nicht nur für Afrika, sondern auch für den Westen von Bedeutung. Seine lebendige Kultur, seine reiche literarische und künstlerische Tradition und die beeindruckende Zahl von Akademikern und Forschern, die heute zur Entwicklung westlicher Gesellschaften beitragen, festigen historische Verbindungen, insbesondere zu Großbritannien. Unternehmen wie Shell haben große - wenn auch oft problematische - Investitionen in Nigeria getätigt.

Das Land war führend in regionalen Zusammenschlüssen wie der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas) und spielte eine wichtige Rolle bei der Beendigung der Bürgerkriege in Nachbarstaaten. Jetzt braucht es eine Regierung der Einheit und Stabilität, um sein Potenzial auszuschöpfen. Wer auch immer der neue Präsident sein wird, braucht starke Nerven, um sich zu behaupten. Wird der Sieger die Reformen durchzusetzen können, die so dringend benötigt werden?»

«NZZ»: Mentale Zeitenwende droht steckenzubleiben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Montag mit der Haltung Deutschlands zum Ukraine-Krieg:

«Die Zahl der Deutschen, die wollen, dass alles wieder so sein möge wie vor dem Angriff, steigt. Sie rufen nach Verhandlungen und lehnen Waffenlieferungen ab. Doch das wäre derzeit nichts anderes, als Putin zu geben, was er will. Die mentale Zeitenwende in Deutschland droht steckenzubleiben. Damit die von Scholz ausgerufene Zeitenwende auch tatsächlich zu einer solchen wird, muss er die tief verwurzelte Ablehnung grundsätzlicher Veränderungen aufbrechen.

Dass es grundsätzlich geht, zeigt sich in der Bundesregierung. Vor allem der linke Flügel der Sozialdemokraten hat von einer strikten Ablehnung von Waffenexporten in Kriegsgebiete, von seiner Grundhaltung «Frieden schaffen ohne Waffen» in einem schmerzhaften Prozess Abschied genommen. Realität schlägt Ideologie. (...)

Zeitenwende bleibt in Deutschland bis anhin überwiegend aber nur ein Schlagwort. Erst allmählich wird den Deutschen klar, dass sie sich von der liebgewonnenen Illusion einer selbstverständlichen friedlichen Weltordnung verabschieden müssen. Langsam kehrt etwas in ihre Lebensrealität zurück, das sich sinngemäß schon in den Schriften von Platon vor etwa 2500 Jahren fand: «Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor.»