Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«De Telegraaf»: Dunkle Wolken über Ukraine

AMSTERDAM: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«Dunkle Wolken ziehen über der Ukraine auf. Die USA sagen, China erwäge «ernsthaft, Waffen und Munition an Russland zu liefern». Die EU erklärt, «wenn die Ukraine nicht bald Munition erhält, wird sie den Krieg innerhalb weniger Wochen verlieren». Die USA beschuldigen China seit langem, Russland zu unterstützen, und fordern von Peking zumindest eine distanziertere Haltung. Aber dies war das erste Mal, dass die USA den Chinesen vorwerfen, Waffen an Moskau liefern zu wollen.

Das frostige Gespräch zwischen Vertretern Chinas und der USA auf der Sicherheitskonferenz in München, die durch den ein Jahr andauernden Krieg in der Ukraine dominiert wurde, verdeutlicht die anhaltende Kälte in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. (...) Derweil geht der Krieg in der Ukraine weiter, wobei Russland hier und da einige Fortschritte zu machen scheint, wenngleich diese minimal sind und oft den Verlust vieler russischer Menschenleben bedeuten. Aber der ukrainischen Armee geht allmählich die Munition aus.»