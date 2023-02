Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Wall Street Journal»: Was zum Teufel passiert da oben?

NEW YORK: Nach dem Abschuss mehrerer ominöser Flugobjekte durch das US-Militär im nordamerikanischen Luftraum stellt das «Wall Street Journal» in seinem Kommentar am Montag vor allem Fragen:

«Die militärischen Einsätze in Nordamerika haben die Amerikaner beunruhigt, umso mehr, da sich die Regierung bislang sowohl wortkarg als auch geheimniskrämerisch dazu gegeben hat. Über die Anwesenheit des ersten Ballons erteilte sie erst Auskunft, als Zivilisten ihn über Montana entdeckten. [...]

Zweifellos sammelt die Regierung immer noch Informationen und möchte sich bei den Fakten sicher sein - oder zumindest hoffen wir das. Aber wenn sie nicht weiß, was diese Objekte sind, dann sollte das Weiße Haus das direkt so sagen.

Sehen wir diese Objekte jetzt nur, weil wir plötzlich nach ihnen Ausschau halten? Werden sie von ausländischen Akteuren gesandt oder von jemand anderem? Stellen sie eine Bedrohung dar, und wir meinen damit nicht nur: für den zivilen Luftverkehr? Was zum Teufel geht da oben vor sich, Mister Präsident?»

«Der Standard»: Erdogan ließ Volk im Stich

WIEN: Das Erdbeben in der Türkei zeige, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Volk im Stich gelassen hat, schreibt die österreichische Tageszeitung «Der Standard»:

«Heute, nach der Katastrophe, die vor einer Woche zehntausende Menschen das Leben gekostet hat, steht er als derjenige da, der die Menschen in der Türkei in Stich gelassen hat: alle, auch seine Klientel. (...)

Es wird nicht gelingen, Betrug und Korruption, die zu den ungeheuren Zerstörungen beigetragen haben, nur einzelnen Individuen oder lokalen Behörden anzuhängen. Und schon gar nicht die schlecht anlaufende Hilfe: Wenn der Autokrat einen Zentralstaat baut, die Institutionen schwächt, alle Macht in einer Hand versammelt, dann ist er dafür verantwortlich, dass dieser Staat auch in der Peripherie funktioniert. Das tut er nicht, wofür auch zumindest teilweise Erdogans diskriminierende Kurdenpolitik verantwortlich ist. (...)»