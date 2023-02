Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.02.23 | Überblick

«The Times»: Nawalny droht ein qualvoller Tod

LONDON: Die Londoner «Times» macht am Montag auf das Schicksal des inhaftierten russischen Dissidenten Alexej Nawalny aufmerksam:

«Ihm droht nun ein langsamer und qualvoller Tod in einem russischen Gefängnis, wo er in Isolationshaft gehalten wird, wo ihm jegliche Besuche verwehrt werden und wo sich sein Gesundheitszustand durch die Verabreichung hoher Dosen unpassender Medikamente verschlechtert. (...) Er ist der einzige prominente Dissident, den es in Russland noch gibt. Selbst zu Sowjetzeiten war die Regierung nicht in der Lage, die Opposition so umfassend zum Schweigen zu bringen, wie sie es jetzt tut. Doch anders als damals hat die Welt heute wenig Einfluss auf ein so verlogenes und aggressives Regime wie die Putin-Diktatur. Es gibt keine Handelsabkommen, über die beraten wird, keine Abrüstungsverträge, die zur Unterzeichnung anstehen, und keine andere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, um die brutale Behandlung des eigenen Volkes durch den Kreml zu abzumildern. Stattdessen muss die Welt Nawalnys Warnungen und seiner Behandlung größtmögliche Publizität verleihen und hoffen, dass zumindest andere Russen beginnen, die Korruption zu erkennen, die überall um sie herum herrscht und die er offengelegt hat.»

«de Volkskrant»: Vor Ukraine-Beitritt muss die EU reformiert werden

AMSTERDAM: Zur EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Die Reise der EU-Spitzenpolitiker nach Kiew war ein politisches Signal an Moskau: Was auch immer geschieht, wir stehen fest hinter der Ukraine. Ungeachtet dessen ist ein EU-Beitritt der Ukraine bereits 2026 unrealistisch. In der vergangenen Woche hat die Organisation Transparency International ihren jährlichen Korruptionsindex veröffentlicht. Die Ukraine verbesserte sich zwar ein wenig im Vergleich zum Vorjahr, aber sie steht immer noch weit oben auf der Liste, eingerahmt von den Philippinen und Sambia. (...) Zudem muss die Ukraine erstmal Mindestanforderungen an Rechtsstaatlichkeit erfüllen. Und die EU muss zunächst intern reformiert werden, ehe sie bald mehr als 30 Mitgliedsländer hat. So muss das Vetorecht abgeschafft werden - insbesondere hinsichtlich der EU-Außenpolitik -, um zu verhindern, dass ein einziges Mitgliedsland die ganze Union lahmlegen kann.»

«Tages-Anzeiger»: AfD kann die Verhältnisse nicht ändern

ZÜRICH: Zum zehnjährigen Bestehen der AfD heißt es am Montag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Wann immer Unsicherheit und Ängste grassieren, profitiert die in den sozialen Medien allgegenwärtige AfD. Sie spricht jene an, die sich in keiner anderen Partei wiederfinden: Querdenkerinnen, Russlandfreunde, Impfgegner, Reichsbürger, Esoterikerinnen, Anhänger aller möglichen Verschwörungsmythen.

Fachleute meinen, die AfD habe Menschen, die lange nicht mehr gewählt hätten, wieder ins politische System integriert. Das ist insofern paradox, als die Partei in den zehn Jahren ihres Bestehens zu einer klassischen Anti-System-Partei geworden ist: antibürgerlich und nationalistisch, zuweilen umstürzlerisch, häufig offen rassistisch, in der Summe zu weiten Teilen rechtsradikal. (...)

Mittelfristig gefährdet die Radikalisierung freilich das bisherige politische Geschäftsmodell, das annahm, dass Radikale und «Gemäßigte» einander zwingend brauchen. Überhaupt steht die AfD trotz ihres spektakulären Erfolgs bei Wählerinnen und Wählern heute im Grunde so weit von der Macht entfernt wie bei ihrer Gründung vor zehn Jahren. Keine andere Partei will mit ihr zusammenarbeiten, und so schnell dürfte sich das auch nicht ändern. Sie kann also zetern - die Verhältnisse nach ihrem Gusto ändern kann sie aber nicht.»