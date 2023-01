Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Washington Post»: Polizeigewalt gegen Schwarze frustriert

WASHINGTON: Zum Tod des Schwarzen Tyre Nichols nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA schreibt die «Washington Post».

«Kein anständiger Bürger kann über das am Freitag veröffentlichte Video nicht entsetzt sein, das Polizisten in Memphis zeigt, wie sie den 29-jährigen Schwarzen Tyre Nichols am 7. Januar so schlimm verprügeln, dass er drei Tage später starb.

Aber kein denkender Bürger kann auch anders als frustriert zu sein, dass so etwas passieren konnte, weniger als drei Jahre, nachdem George Floyd durch die Hände von Polizisten in Minneapolis starb, was eine nationale Bewegung für Polizeireform und soziale Gerechtigkeit auslöste - oder, in diesem Sinne, fast 32 Jahre nachdem Polizisten in Los Angeles Rodney King auf unheimliche Weise ähnlich, wenn auch nicht tödlich verprügelten. Wie oft noch werden Amerikaner und ihre Anführer in Regierung und Gesetzesvollzug zu einem solchen Vorfall ein «Nie wieder» geloben, nur um uns reuevoll «Einmal mehr» sagen zu hören?»

«Der Standard»: Österreichs Parteien haben Glaubwürdigkeits-Problem

WIEN: Zum Zugewinn der rechten FPÖ bei der Landtagswahl im österreichischen Bundesland Niederösterreich schreibt «Der Standard» am Montag in Wien:

«Mit inhaltlichen Konzepten und sachlichen Vorschlägen allein wird man dieses Wählerpotenzial nicht erreichen. Dort gibt es ein Segment, das auch Rassismus, Fremden- und Frauenfeindlichkeit als Programm akzeptiert oder sogar gut findet. Aber viele haben sich einfach von den anderen Parteien abgewandt, weil sie enttäuscht wurden.

Letztendlich geht es um Glaubwürdigkeit. Die hat die Regierung in den vergangenen Jahren konsequent verspielt, da hat die ÖVP einen ganz wesentlichen Anteil daran. Aber auch die SPÖ, wiewohl nicht in der Regierung, hat ihr Scherflein dazu beigetragen.

Glaubwürdigkeit hat viel mit Anstand, mit Haltung, mit Ehrlichkeit und wohl auch mit Charisma und Überzeugungskraft, mit der Übereinstimmung von Inhalten und Auftreten zu tun. Da haben alle Parteien und ihr Führungspersonal einen gewaltigen Aufholprozess vor sich.»