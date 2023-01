Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Correio da Manhã»: Leopard-Panzer keine Garantie für Ukraine-Sieg

LISSABON: Zur Debatte um die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«Wenn die Zahl der Panzer die einzige Bedingung für einen Sieg wäre, hätte Russland wahrscheinlich schon alle ukrainischen Verteidigungsanlagen vernichtet, so groß ist die Überlegenheit Moskaus in diesem Bereich. (...) Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt die westlichen Länder unter Druck und versucht diese davon zu überzeugen, dass es keine Alternative zur Lieferung der Leopard-Panzer nach Kiew gibt. Aber selbst diese garantiert nicht unbedingt die von so vielen herbeigesehnte Niederlage Moskaus. (...)

Die Entsendung von Panzern durch verschiedene Länder in die Ukraine würde eine differenzierte Ausbildung und differenzierte Teams, spezialisierte Wartungswerkstätten sowie nicht militärische Versorgungslinien erfordern. Selbst wenn die verschiedenen Panzer Munition desselben Kalibers verwenden, würde eine solche Operation Mittel und eine Logistik erfordern, über die die dezimierte ukrainische Armee nicht verfügt. Und wenn dies nicht gewährleistet ist, könnte der Schuss nach hinten losgehen.»

«WSJ»: Geheimdokumente bedrohen Bidens Kandidatur für zweite Amtszeit

NEW YORK: Auf der Suche nach Regierungsunterlagen sind Ermittler im Haus von US-Präsident Joe Biden auf weitere Geheimdokumente gestoßen. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Montag:

«All dies deutet darauf hin, dass sich Bidens Umgang mit Dokumenten letztlich gar nicht so sehr von jenem Trumps unterscheidet. (...) Der Hauptunterschied besteht darin, dass Trump sich weiterhin weigerte, die von ihm aufbewahrten Dokumente an das Nationalarchiv zu übergeben. Bidens Verteidiger wollen sich auf diesen Unterschied konzentrieren, was den Vorteil hat, dass der leichtfertige Umgang mit den Dokumenten heruntergespielt wird. Dies ist wiederum das eigentliche Vergehen und hat andere ihre Karriere gekostet. (...)

Nach den Regeln des Justizministeriums kann Biden als amtierender Präsident nicht angeklagt werden, aber die Bedrohung ist hier eher politischer als strafrechtlicher Natur. Die Öffentlichkeit kann die Doppelmoral sehen, mit der das Weiße Haus seine Handlungen zu erklären versucht, auch wenn die meisten Pressevertreter dies nicht tun. Der Präsident sollte besser hoffen, dass es (...) nicht noch mehr gibt, sonst könnte seine Hoffnung auf eine zweite Amtszeit in Gefahr geraten.»

«De Telegraaf»: Ukraine braucht die Unterstützung des Westens

AMSTERDAM: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«Inzwischen dauert dieser Krieg schon elf Monate, und Militärexperten erwarten im Frühjahr eine neue russische Offensive. Um auch diesem erneuten Angriff standhalten zu können, ist die Ukraine auf die Unterstützung des Westens angewiesen. (...) Unsere Regierung hat mit der Bereitstellung von zwei modernen Patriot-Flugabwehrsystemen einen großen Schritt zur Unterstützung der Ukraine getan. Und da Deutschland die Lieferung von polnischen Leopard-Panzern wohl nicht mehr blockieren wird, wächst die westliche Unterstützung für die Ukraine immer weiter. Angesichts der bevorstehenden russischen Frühjahrsoffensive kann diese Unterstützung nicht früh genug kommen, denn Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen.»

«Financial Times»: USA und EU müssen zusammenarbeiten

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Montag die Auseinandersetzung zwischen den USA und der EU um US-Industriesubventionen im Zuge des Inflation Reduction Act (IRA):

«Der größte Streitpunkt im Zusammenhang mit dem IRA sind die Subventionen und Steuergutschriften für in den USA hergestellte Produkte, von Solarzellen bis hin zu Elektrofahrzeugen. Die geforderten inländischen Anteile an solchen Produkten scheinen den Regeln der Welthandelsorganisation für einen diskriminierungsfreien Handel zuwiderzulaufen. Sie verzerren die Wettbewerbsbedingungen, fördern das Streben nach Autarkie und bergen das Risiko, einen Subventionswettlauf in Gang zu setzen, der zu Vergeltungsmaßnahmen führt. (...)

In einem auseinanderbrechenden geopolitischen Umfeld müssen die USA und die EU zusammenarbeiten und dürfen sich nicht auf einen sinnlosen Kampf einlassen, um sich gegenseitig Geschäfte und Investitionen abspenstig zu machen. (Die EU muss auch für gleiche Wettbewerbsbedingungen in ihrem eigenen Binnenmarkt sorgen.) Ein Handelsstreit könnte die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in Fragen von globaler Bedeutung wie dem Klimawandel, der Schuldenkrise und der Haltung gegenüber China beeinträchtigen.»

«NZZ»: Niemand will den Streit um Leopard-Panzer eskalieren lassen

ZÜRICH: Zur Debatte um die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Polen droht nun, 14 Leopard-2-Panzer zur Not auch ohne die dafür notwendige deutsche Genehmigung in die Ukraine zu verschicken. Es will dafür eine Koalition gleichgesinnter Staaten zimmern, die ebenfalls über Bestände verfügen. Dies wäre ein präzedenzloser Schritt und würde zukünftige deutsche Exporte in diese Länder verunmöglichen. Auch wenn der Aufbau dieser Allianz primär dazu dienen mag, Berlin weiter unter Druck zu setzen und zu isolieren, unterstreicht sie den Handlungswillen zentraler Kunden der deutschen Rüstungsindustrie.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass keine Seite ein wirkliches Interesse daran hat, den Konflikt eskalieren zu lassen. So machte Pistorius am Freitag klar, dass Deutschland keine Einwände habe, wenn Abnehmerländer des Leopard-2-Panzers ukrainische Soldaten an ihnen ausbildeten. Polen hat diesen Schritt bereits angekündet. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass man Deutschlands Widerstand als temporär betrachtet und sich wohl auch Berlin mit der Perspektive einer Lieferung abgefunden hat.»