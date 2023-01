Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Washington Post»: Viel zu viele geheime Dokumente

WASHINGTON: Nach dem jüngsten Fund geheimer Regierungsdokumente in privaten Räumen von US-Präsident Joe Biden fordert die «Washington Post» Reformen des Systems der Geheimhaltung:

«Es wird Sache von zwei Sonderermittlern sein, den Umgang mit geheimen Dokumenten durch Präsident Biden und den früheren Präsidenten Donald Trump zu untersuchen und zu gewichten. Aber die laufenden Fragen sollten nicht ein gewaltiges Problem verdecken, das seit Jahrzehnten gärt und die nationale Sicherheit, die Demokratie und die Rechenschaftspflicht bedroht: das Klassifizierungssystem für den Umgang mit Geheimnissen ist überfordert und bedarf dringend der Reparatur.

Zu viele Informationen zur nationalen Sicherheit werden als geheim eingestuft und zu wenig wird freigegeben. Jahrelang haben Beamte Dokumente in einem System des kleinsten gemeinsamen Nenners als «geheim» eingestuft, das ein Übermaß an Klassifizierung nicht ahndete und eine Freigabe schwer und zeitaufwendig machte (...) Überklassifizierung ist kontraproduktiv, erschwert es Behörden zu funktionieren, frisst Haushaltsmittel und untergräbt das öffentliche Vertrauen. (...) Das gesamte System muss in Ordnung gebracht, und seine Störung sollte nicht ein weiteres Jahrzehnt ignoriert werden.»