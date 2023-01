Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Corriere della Sera»: Angriff in Brasília sehr ernst

ROM: Zu den Angriffen in Brasiliens Hauptstadt Brasília schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«Dieses kriminelle Verhalten zielt darauf ab, eine Grundlage der Demokratie zu zerstören, nämlich die Anerkennung der Legitimität des Gegners. Die freie Demokratie funktioniert, solange die Besiegten bereit sind, in dem Wissen beiseite zu treten, beim nächsten Mal dank des freien Wahlwettbewerbs wieder regieren zu können. Wird die Gegenpartei jedoch als das absolut Böse angesehen, dann heiligt der Zweck die Mittel und sogar Gewalt wird akzeptabel. Es ist nicht nur eine Sünde der Rechten, den Gegner zu dämonisieren; sondern in dieser historischen Phase von Trump bis Bolsonaro ist es jene politische Seite, die den eklatantesten Angriff auf Institutionen zulässt. (...)

Der Angriff bleibt sehr ernst und schließt viele Verantwortlichkeiten mit ein, darunter auch die in Nordamerika. Symbolisch stellte sich heraus, dass Bolsonaro, während einige seiner Anhänger vom Straßenputsch in Versuchung geführt wurden, in den USA war: dem Land, von dem aus das schlechte Beispiel ausging. 2023 beginnt im Zeichen auseinanderdriftender Erzählungen. Biden beschreibt einen neuen Kampf der Kulturen, zwischen dem Lager der Demokratien und dem der Autokraten. Doch in diesem neuen Kalten Krieg ergreift Lula keine Partei: Er will sich weder von Russland noch von China distanzieren.»

«NZZ»: Republikaner blockieren das Weiße Haus im Kongress

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die schwierige Wahl des republikanischen Abgeordneten Kevin McCarthy zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses:

«Viel Kritik ist an den Rebellen geübt worden, die 15 Wahlgänge erzwungen hatten. Doch sie ließen sich nicht einschüchtern. Sie verfolgten mit ihrem harten Einsatz neben persönlichen machtpolitischen Zielen auch ein zentrales Anliegen, das von vielen Wählern ihrer Partei gefordert wird: Sie stellen sich radikal gegen das Ausgabenwachstum des Bundesstaats. (...)

Die Zeichen sind überdeutlich gesetzt: Das Weiße Haus wird sich auf zwei Jahre der Blockaden im Kongress einstellen müssen. Dass dies keine Katastrophe für das Land und die Wirtschaft bedeuten muss, demonstriert nicht zuletzt der fulminante Start der amerikanischen Börsen ins neue Jahr, die vom Drama im Kongress nicht beeindruckt wurden. Dennoch wird sich die Republikanische Partei fragen müssen: Reicht das konsequente Blockieren demokratischer Politik, um 2024 selbst einen Regierungsauftrag zu erhalten? Müsste sich die Partei nicht auch als gestaltende Kraft in der Bundespolitik profilieren können? Letzteres dürfte ihr nun sehr schwerfallen.»

«Göteborgs-Posten»: Keine Seite in der Ukraine einem Sieg nahe

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) schreibt am Montag zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine:

«In weniger als zwei Monaten hält der Krieg in der Ukraine seit einem ganzen Jahr an. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt nichts, das darauf hindeutet, dass dieser europäische Krieg von kurzer Dauer sein wird. Er kann sich im Laufe des Jahres 2023 sehr wohl zu einem langwierigen eingefrorenen Konflikt entwickeln, also einem Stellungskrieg mit geringer Intensität und ohne Frieden in Sicht. Seine Fortsetzung wird in den USA und in Europa entschieden. Um ihre Ziele zu erreichen, braucht die Ukraine nämlich deutlich mehr militärisches Material, finanzielle Unterstützung und Hilfe für die Zivilbevölkerung. Der Ball liegt daher in Washington, London, Paris und Berlin. Wird die Unterstützung für die Ukraine verstärkt, besteht eine theoretische Chance, dass die gesamte Ukraine befreit wird.»

«de Volkskrant»: Politisches Theater könnte Republikanern schaden

AMSTERDAM: Zur Wahl des republikanischen Abgeordneten Kevin McCarthy zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Angesichts des gespaltenen Kongresses und der Differenzen in seiner Partei wird es für McCarthy schwierig sein, sich mit einer neuen Politik zu profilieren. Aber mit seiner Mehrheit im Repräsentantenhaus verfügt er über eine mächtige Waffe, die er mit Sicherheit einsetzen wird: Er kann Ermittlungen und Amtsenthebungsverfahren einleiten, zum Beispiel gegen Präsident Biden oder Mitglieder seiner Regierung. Das bringt allerdings auch Risiken mit sich. (...)

Es ist gut möglich, dass solche Ermittlungen ins Leere laufen. Die Republikaner müssten dann versuchen, mit etwas zu punkten, das im Grunde genommen nur politisches Theater ist. Das könnte auf McCarthy zurückfallen, wenn die Wähler darin nur noch eine Verschwendung von Zeit und Geld sehen. McCarthy würde dann als Speaker in die Geschichte eingehen, der Geister gejagt, aber nichts zustande gebracht hat.»

«De Tijd»: USA stehen nicht vor einem Siegeszug der Demokratie

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Montag die schwierige Wahl Kevin McCarthys zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses:

«Die Republikaner haben bei der Wahl des Speakers nicht nur eine schlechte Vorstellung abgeliefert, sondern auch zugelassen, dass der ultrakonservative Flügel die Kontrolle über einige wichtige Hebel gewinnt. So kann nun jeder Abgeordnete eine Abstimmung zur Absetzung des Speakers verlangen. Das macht es für McCarthy nicht einfacher.

Und das wird wahrscheinlich auch Entscheidungsfindungen beeinflussen. Wenn Kompromisse mit den Demokraten geschlossen werden sollen, könnte die kleine Minderheit Probleme bereiten. Das wird die USA nur noch tiefer in die politische Sackgasse führen. (...) Das Beängstigende ist, dass die USA zwei Jahre lang mit diesem unberechenbaren Faktor leben müssen. Eines ist schon jetzt sicher: Es wird kein Siegeszug der Demokratie werden.»

«Philadelphia Inquirer»: Die Abwärtsspirale der US-Republikaner

PHILADELPHIA: Nach einem unerbittlichen parteiinternen Machtkampf ist der Republikaner Kevin McCarthy zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Dazu schreibt die US-Zeitung «Philadelphia Inquirer»:

«Es war ein schmerzhaftes Spektakel, den Abgeordneten Kevin McCarthy lächelnd im Repräsentantenhaus zu sehen, während seine republikanischen Kollegen ihn demütigten und er wiederholt nicht genügend Stimmen aufbringen konnte, um zum Vorsitzenden gewählt zu werden. (...) Seine politische Aufopferung ist Teil der beunruhigenden Abwärtsspirale einer führungslosen republikanischen Partei, deren Daseinsberechtigung offensichtlich in roher Macht und Aufmerksamkeit besteht. (...)

Die Zerstörung der republikanischen Partei hat sich seit Jahren angebahnt (...). Donald Trump hat dazu beigetragen, diesen hässlichen Prozess zu beschleunigen. Statt ihm die Stirn zu bieten, hat sich die Partei einschüchtern lassen zu einem prinzipienlosen (...) Mob, der eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Das Sprecher-Chaos - angeführt von Trump-Loyalisten - ist nur das jüngste Kapitel. (...)

Es ist schwer vorstellbar, wie die gespaltenen Republikaner im Repräsentantenhaus in echten Fragen, die die Steuerzahler betreffen, regieren werden, geschweige denn in einer nationalen Krise. Man stelle sich nur vor, sie hätten am 6. Januar 2021 das Sagen gehabt.»

«DNA»: Putschversuch in Brasilien ähnelt dem in den USA enorm

STRAßBURG: Zum Angriff der Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Brasília schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Montag:

«Die nächsten Stunden werden entscheidend sein. Sie werden zeigen, auf welche Seite das Militär in einem Land kippen wird, das erst 1985 die Militärdiktatur überwunden hat. (...)

Die Analogie zu dem Putschversuch, der fast auf den Tag genau vor zwei Jahren in Washington inszeniert wurde, ist eklatant. Die andeutenden Reden, die Abfolge der Ereignisse bis hin zum gewählten Datum - alles stimmt überein.

Diese Aufstände, die sich jetzt wiederholen, zeigen das wahre Gesicht der extremen Rechten, die, sobald sie durch die Wahlurnen an die Macht gekommen ist, alles tut, um die Institutionen zu sabotieren. Diese pöbelnden Horden sind nichts anderes als die Früchte des Hasses.»

«The Times»: Sanktionen gegen Iran verschärfen

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Montag die Hinrichtung von zwei weiteren Demonstranten im Iran:

«Diese Hinrichtungen sollten treffender als Lynchjustiz bezeichnet werden. Die jungen Männer wurden aufgrund erfundener Anschuldigungen verurteilt, weil sie zu einer Gruppe von Demonstranten gehörten, die ein Mitglied einer staatlichen paramilitärischen Einheit töteten. Es gibt erdrückende Beweise dafür, dass sie gefoltert wurden, um falsche Geständnisse abzulegen, die sie dann zu widerrufen versuchten. Ihre Ermordung passt zur Bilanz eines Regimes, das aus Mangel an Legitimität Menschen zwangsweise verschwinden lässt oder illegal festhält und foltert, anstatt zivilisierte Normen zu respektieren. (...) Die Freunde der Freiheit im Ausland müssen Sanktionen gegen das Regime verschärfen, um ihre Solidarität mit denjenigen zu bekunden, die ungeheuren Gefahren trotzen, um die Achtung der Menschenrechte zu fordern.»

«Público»: Invasion der «Außerirdischen» in Brasilia

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Montag den Angriff von Anhängern des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasilia:

«Brasilia wurde von Außerirdischen überfallen - Wesen aus einer parallelen Realität, in der man die Zentren der Exekutive, Legislative und Judikative stürmen und dies auch filmen und im Internet zeigen darf. An einer Stelle sieht man einen Mann mit Cowboyhut und gelbem T-Shirt, der eine Stulle kauend die Treppen des Kongresses hinuntergeht, als wäre er auf einem Sonntagsausflug.

Das Brasilien, das Jair Bolsonaro nach vier Jahren staatlicher Förderung von Hass und Lügen hinterlassen hat, wird von Tausenden bevölkert, die Hirngespinste für Tatsachen und die Realität für eine bloße Meinung halten. Diese irrationalen Figuren halten jedes Mittel im Kampf gegen alle, die nicht ihrer Meinung sind, für erlaubt.

Bolsonaro hat wie Donald Trump in den USA einen Teil des brasilianischen Volkes aufgehetzt und populistische Funken auf dem trockenen Feld der Leichtgläubigkeit geschlagen. Ohne Zweifel ist Jair «Messias» Bolsonaro, Prophet des Bösen, Bote der Lüge und Prediger schlechter Sitten, der moralische Autor des dramatischsten Augenblicks der brasilianischen Demokratie (seit dem Ende der Militärdiktatur 1985) ist.»