Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Dagens Nyheter»: Putin-Erfolg würde andere Despoten inspirieren

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert mit Blick auf den Ukraine-Krieg die Lage Taiwans:

«Der Krieg in der Ukraine ist ein Test des Willens der Demokratien, die Freiheit zu verteidigen. Wenn Putin Erfolg hat, inspiriert das andere Despoten. Tyrannen wie Putin und Xi wissen, was sie wollen. Es besteht kein Zweifel daran, dass China Taiwan seinem totalitären System einverleiben will. Das Regime in Peking wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt. Wenn dies geschieht, wäre das eine Katastrophe.

In der Ukraine ist die russische Strategie bisher gescheitert - dank eines heldenhaften ukrainischen Widerstands, der sich auf die starke Unterstützung aus Europa und den USA stützt. Aber wird sich Taiwan verteidigen können, wenn es zum Krieg kommt? Und stellen sich die westlichen Demokratien dahinter? Der beste Weg, um 2023 zum Jahr des Friedens zu machen, besteht darin, die Hilfe für die Ukraine zu erhöhen und den Preis für jeden Staat zu erhöhen, der daran denkt, auf ein anderes Land loszugehen.»