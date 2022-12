Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Tages-Anzeiger»: Eine Katastrophe für die Demokratie

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag den Korruptionsskandal im Europaparlament:

«Möglicherweise zieht die Korruptionsaffäre noch weitere Kreise. Schon jetzt erschüttern die Berichte über Hausdurchsuchungen im Brüsseler Europaviertel die Glaubwürdigkeit. Die EU-Abgeordneten sind sonst besonders lautstark, wenn es um Korruption in Mitgliedsländern wie Ungarn oder in fernen Drittstaaten geht. Für Viktor Orban und Co sind die Schlagzeilen aus dem Europaparlament willkommene Munition, um Brüssel Scheinheiligkeit vorzuwerfen.

Der Korruptionsskandal ist darüber hinaus eine Katastrophe für die Demokratie, weltweit in der Defensive. Nicht nur Konzerne, sondern auch ausländische Akteure können Abgeordnete kaufen. Die Lobbyregeln müssen nachgebessert werden. Das EU-Parlament sieht sich gern als Haus der europäischen Demokratie. Denn als Einzige im Brüsseler Europaviertel werden die Abgeordneten direkt vom Volk gewählt. Daraus zieht das EU-Parlament seine Legitimität. Diese ist jedoch nicht viel wert, wenn sich Abgeordnete kaufen lassen und die Sicherungen erst greifen, wenn der Schaden bereits angerichtet ist.»

«La Vanguardia»: Licht und Schatten nach einem Jahr Olaf Scholz

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Montag das erste Jahr der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz:

«Als der Sozialdemokrat Olaf Scholz vor einem Jahr sein Amt als Bundeskanzler antrat, hatte er zwei Herausforderungen vor sich. Er sollte die Ära Merkel beenden und eine Koalitionsregierung mit Grünen und Liberalen führen. Womit niemand gerechnet hat, war der Krieg in der Ukraine, dessen Folgen Deutschland schwer getroffen und Scholz und sein Kabinett gezwungen haben, ihre Politik zu überdenken.

Durch die russische Aggression gegen die Ukraine sind eine Million Ukrainer nach Deutschland geflüchtet und die Versorgung mit fossilen Brennstoffen wurde unterbrochen, von denen das Land in gefährlicher Weise abhängig war. Angesichts all dessen hat die Dreier-Koalition zu reagieren gewusst, indem sie alternative Lösungen gesucht, auf erneuerbare Energien gesetzt, massiv Flüssiggas aus Katar gekauft und auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit China gesetzt hat, was bei einigen Verbündeten nicht gut ankam.

Nächstes Jahr wird Deutschland in eine Rezession geraten und die Dreierkoalition in eine heikle Situation bringen. Laut Umfragen sind 64 Prozent der Deutschen mit der Regierung unzufrieden. Die Abnutzungserscheinungen dieser 365 Tage an der Spitze des Landes sind unübersehbar.»