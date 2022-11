Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.11.22 | Überblick

«NZZ»: Durchbruch bei Klimakonferenz hat einen Haken

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag den UN-Klimagipfel:

«Die Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer hat nach harten Verhandlungen erstmals die grundsätzliche Zustimmung der Europäer und Amerikaner erhalten, einen Fonds zur Unterstützung der ärmsten Länder bei der Bewältigung der Verluste und Schäden durch den Klimawandel zu schaffen. Das ist grundsätzlich richtig. Wenn das primäre Klimaschutzziel von 1,5 Grad immer ungewisser wird, muss das sekundäre Ziel stärker in den Vordergrund rücken: die Schäden des Klimawandels zu bewältigen und sich davor zu schützen. Dafür brauchen die ärmsten Länder der Welt Hilfe.

Allerdings hat der Durchbruch von Scharm el Scheich einen Haken. Die Europäer und Amerikaner haben sich aus zwei Gründen fast bis zuletzt gegen den neuen Fonds gewehrt. Erstens weil sichergestellt werden muss, dass die Gelder auch tatsächlich zweckmäßig verwendet werden. Zweitens weil auch aufstrebende Schwellenländer und Großemittenten wie China oder Saudi-Arabien dazu beitragen sollten. Beide Forderungen sind berechtigt, doch beide konnten nicht durchgesetzt werden.»

«Financial Times»: Hilfsfonds für Klimaschäden war überfällig

LONDON: Zur UN-Klimakonferenz in Ägypten schreibt die Londoner «Financial Times» am Montag:

«Eine Einigung über die Einrichtung eines Fonds für Schäden und Verluste zur Unterstützung der armen Länder, die am stärksten von der steigenden Zahl klimabedingter Katastrophen betroffen sind, war überfällig. Leben und Lebensgrundlagen in diesen Ländern sind bereits bedroht in einer Welt, die sich infolge früherer Treibhausgasemissionen der reichen Länder stetig erwärmt.

Aus moralischer Sicht spricht einiges dafür, die Zahlungen aus dem neuen Fonds als eine Form von Reparationen einzustufen, aber das ist nicht das, was vereinbart worden ist. Die reichen Länder hätten niemals eine Vereinbarung unterzeichnet, die auf ein Eingeständnis der Haftung oder unbefristete Entschädigungsforderungen hinausläuft. Und viele von ihnen werden innenpolitische Probleme wegen der Zustimmung zu dieser neuen Finanzierungseinrichtung bekommen. Die Entscheidung darüber, wer das Geld für den Fonds aufbringt und wer es erhält, wurde auf künftige Klimakonferenzen vertagt, nachdem durchaus gerechtfertigte Bemühungen gescheitert waren, mit denen sichergestellt werden sollte, dass Länder wie China die finanzielle Last mittragen.»

«de Volkskrant»: Klimagipfel brachte moralischen Fortschritt

AMSTERDAM: Zum UN-Klimagipfel meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Der von den fast 200 Ländern in Scharm el Scheich beschlossene Verlust- und Schadensfonds ist tatsächlich ein Durchbruch. CO2 verbleibt jahrzehntelang in der Atmosphäre, sodass die heutige Erwärmung das Ergebnis eines Jahrhunderts von Emissionen ist, die größtenteils auf energiebasierten Wohlstand zurückzuführen sind. Die armen Länder haben also am wenigsten zum Klimawandel beigetragen, sind aber am meisten gefährdet. Dass die reichen Länder dies jetzt, nach drei Jahrzehnten des Ringens, endlich anerkennen, ist zumindest ein moralischer Fortschritt.

Gleichzeitig scheint diese Anerkennung aber auch eine Art Kapitulation zu sein. Die Erwärmung zu stoppen wird von Jahr zu Jahr schwieriger, während die Dringlichkeit jedes Jahr zunimmt. Der diesjährige Gipfel führte zu keinen konkreten neuen Vereinbarungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Offensichtlich lautet der Gedanke jetzt: Ja, die Erde tritt in eine schmerzhafte neue Phase ein, und ja, dieser Schmerz wird ungleichmäßig empfunden werden, und das einzige, was wir jetzt tun können, ist, diesen Schmerz auf eine einigermaßen gerechte Weise zu lindern.»