Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 14.11.22 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

«de Volkskrant»: Biden ist keineswegs flügellahm

AMSTERDAM: Zu den Zwischenwahlen in den USA heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Amtierende Präsidenten werden bei den Midterms kräftig abgestraft. So war es jedenfalls bisher. Joe Biden aber kommt darum herum. Die Demokraten behalten die Mehrheit im Senat. Einfach wird es für Biden wohl trotzdem nicht, aber er ist keineswegs flügellahm. (...)

Dank dieses Erfolgs dürfte es der Präsident in den kommenden zwei Jahren etwas weniger schwer haben als viele seiner Vorgänger. Angesichts einer demokratischen Mehrheit können Republikaner im Senat nicht verhindern, dass Biden Richter für den Obersten Gerichtshof ernennt, wenn dort ein Platz frei wird. Biden kann auch ohne viel Gegenwind neue Mitglieder seines Kabinetts ernennen. Mit ihrer Mehrheit haben die Demokraten zudem mehr Kontrolle über die Verwendung staatlicher Mittel und darüber, welche Gesetzesvorlagen Priorität haben.»

«NZZ»: Republikaner erleben ein blaues Wunder

ZÜRICH: Zur Zwischenwahl in den USA schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Selten ließ eine Wahl die Stimmung derart kippen. Die meisten Umfragen sagten einen Sieg der Republikaner voraus. (...) Die Demokraten mögen die negativen Folgen ihrer maßlosen Ausgabenpolitik schönreden, doch die eigentliche Realitätsverweigerung fand offensichtlich aufseiten der Republikaner statt. Weil sie Angst vor Donald Trump und seiner treuen Wählerbasis hatten, verharmlosten die Parteiführer den Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021 und verzichteten auf eine Amtsenthebung des Präsidenten. Dies rächt sich nun. Ohne eine klare Verurteilung des Angriffs auf die amerikanische Demokratie und von Trumps Rolle dabei scheinen die Wechselwähler den Republikanern nicht mehr vertrauen zu wollen. (...)

Anstatt einer roten Welle erleben die Republikaner ein blaues Wunder. Angesichts der schlechten Umfragewerte von Präsident Biden hätten sie in diesen Zwischenwahlen eigentlich rund 4 Senatssitze und 30 Mandate im Repräsentantenhaus dazugewinnen müssen. Aber sechs Tage nach den Midterms ist selbst eine republikanische Mehrheit in der großen Kammer nicht völlig gewiss.»

«Jakarta Post»: Neutrale Rolle Indonesiens hat sich ausgezahlt

JAKARTA: Zur Rolle von Gastgeber Indonesien bei der Organisation des bevorstehenden Gipfels der Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen (G20) auf Bali schreibt die indonesische Zeitung «Jakarta Post» am Montag:

«Wir sollten Indonesien dafür applaudieren, dass das Land es geschafft hat, die G20 bis zur Ziellinie diese Woche intakt zu halten, wenn die Spitzenpolitiker sich im Apurva Kempinski Hotel in Nusa Dua auf Bali treffen. Die Tatsache, dass 17 Staats- und Regierungschefs der G20, darunter US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping, derzeit in Nusa Dua ankommen, ist ein Beweis für den Erfolg Indonesiens bei seinen diplomatischen Bemühungen, alle zusammenzubringen und auf Bali über dringende globale Probleme zu sprechen. Indonesien ist seit langem stolz darauf, ein neutrales Land zu sein, und diese Haltung hat sich gerade in dem Moment, in dem sich die Welt in einer tiefen Krise befindet, sehr ausgezahlt.»