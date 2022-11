Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«WSJ»: Trump macht vor Midterms Wahlkampf für sich selbst

NEW YORK: Wenige Tage vor den Zwischenwahlen in den USA ist Ex-Präsident Donald Trump bei mehreren Kundgebungen für die Republikaner aufgetreten. Das «Wall Street Journal» kommentiert am Montag, worum es Trump dabei in Wirklichkeit gehen könnte:

«Donald Trumps Verbündete sagen, dass der Ex-Präsident, der 2020 verloren hat, schon kommende Woche ankündigen wird, dass er 2024 erneut für das Weiße Haus kandidieren wird. Sollten Sie daran zweifeln: Trump verspottet bereits vor den Zwischenwahlen an diesem Dienstag seine republikanischen Mitstreiter und potenziellen Konkurrenten. (...)

Trump will das Feld der Präsidentschaftskandidaten bei den Republikanern lichten, und er weiß, dass (Floridas Gouverneur Ron) DeSantis sich in den letzten zwei Jahren als sein stärkster potenzieller Gegner erwiesen hat. (...) Aber sein Fokus auf die eigenen Aussichten und die Kritik an seinen republikanischen Mitstreitern noch vor den entscheidenden Zwischenwahlen erinnert erneut daran, dass Trump sich nur an einen Grundsatz hält: An das, was für Donald Trump gut ist.»

«Financial Times»: Finanzierung ist das entscheidende Thema bei COP27

LONDON: Zur Klimakonferenz in Scharm el Scheich meint die Londoner «Financial Times» am Montag:

«Der grüne Wandel war früher vor allem das Anliegen von Aktivisten und Wissenschaftlern. Ein Ergebnis von Wladimir Putins Missbrauch von Energie als Waffe in seinem Krieg gegen die Ukraine war, dass sie in den Mittelpunkt der geostrategischen Sicherheitsagenda gerückt ist, zumindest in den entwickelten Demokratien. Die steigenden Preise haben die Regierungen zu entschlossenen Anstrengungen veranlasst, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, auch wenn einige kurzfristig mehr Kohle einsetzen müssen. Laut der Internationalen Energieagentur könnte die Energiekrise statt eines Rückschlags ein «historischer Wendepunkt» für den Klimaschutz sein.

Dies ist ein positives Element vor einem ansonsten düsteren Hintergrund des COP27-Gipfels in Scharm el Scheich. Inflation und Konjunkturabschwächung bieten kaum ein günstiges Umfeld. (...) Die reichen Länder müssen jedoch nicht nur mehr Geld im eigenen Land ausgeben, sondern auch die ärmeren Länder bei der Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an diesen Prozess weitaus stärker finanziell unterstützen. Die Finanzierung wird das alles bestimmende Thema dieser Klimakonferenz sein.»

«Tages-Anzeiger»: Reiche Staaten müssen beim Klimaschutz vorangehen

ZÜRICH: Zur Klimakonferenz in Scharm el Scheich meint der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Der Krieg in der Ukraine hat die internationale Klimapolitik nicht nur von der geopolitischen Agenda verdrängt, er ist eine Zäsur im internationalen Klimaschutz. (...) Entwicklungsländer signalisieren einstweilen ihre Verunsicherung: Sind die Verträge Europas mit neuen Gaspartnern tatsächlich nur vorübergehend? Gehört die Reaktivierung von Kohlekraftwerken tatsächlich nur zum Notfallplan? Und vor allem: Ist der Westen nach den Milliardeninvestitionen in den Ukraine-Krieg weiterhin bereit, die versprochenen und weitere Klimagelder für die armen und ärmsten Staaten zu zahlen?

Der Erfolg der Klimakonferenz in Scharm el Scheich wird deshalb nicht an Beschlüssen gemessen, sondern an einem Schlussdokument, das bestätigt, dass sich die Vertragsstaaten des Pariser Abkommens nicht von geopolitischen Verwerfungen leiten lassen, sondern sich strikt an den Klimazielen von Paris orientieren. Es braucht das Signal der reichen Staaten voranzugehen und deren Bereitschaft, die armen Länder zu unterstützen.»