Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.10.22 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

«Volkskrant»: Enorme Erwartungen nach Lulas Wahlsieg

AMSTERDAM: Zum Wahlsieg des Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Im Januar beginnt Lula, der Comeback-Präsident, seine dritte und schwierigste Amtszeit. Im Planalto-Palast der Hauptstadt Brasilia findet er einen Schreibtisch mit Akten, die bis zur Decke reichen, aber nur einen kleinen Stapel übrig gebliebener Geldes. Ein Stück weiter sitzt ein Kongress, der ihm teilweise feindlich gesinnt ist. Auch die Erwartungen (aus dem In- und Ausland) dürften enorm sein.

Die Europäische Union, die auch ein großer Soja-Imorteur ist, wird auf eine schnelle «Rettung» des Amazonas und eine Stellungnahme zum Ukraine-Krieg drängen (an dem laut Lula auch die NATO schuld ist). In seiner eigenen Region vervollständigt er die jüngste Welle linker Siege in Mexiko, Argentinien, Peru, Chile und Kolumbien, um nur einige zu nennen. Lula wird zwischen den isolierten sozialistischen Führern Venezuelas und Kubas und seinen neuen fortschrittlichen Nachbarn manövrieren müssen.»

«The Guardian»: Lula vor immensen Herausforderungen

LONDON: Zum Wahlergebnis in Brasilien heißt es am Montag in der britischen Zeitung «Guardian» (Online-Version):

«Die Euphorie eines Wahlsiegs ist flüchtig, und während viele Brasilianer mit einem Kater aufwachen werden, nachdem sie die Niederlage von Jair Bolsonaro gefeiert haben, wird der designierte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva schon bald mit seinen eigenen Kopfschmerzen zu kämpfen haben. Lula übernimmt die Macht am 1. Januar 2023 und er steht dann vor der Aufgabe, eine Nation wieder aufzubauen und zu vereinen, die nach vier Jahren der anarchischen, rechtsextremen Politik Bolsonaros angeschlagen und zutiefst gespalten ist.

Die Herausforderungen sind immens: 33 Millionen Brasilianer leiden unter Hunger, 100 Millionen leben in Armut - so viele wie seit Jahren nicht mehr. Zudem hat Bolsonaros Politik, insbesondere im Amazonasgebiet, dazu geführt, dass Brasilien zu einem internationalen Paria geworden ist.»

«NZZ»: Republikaner bei Halbzeitwahlen auf Risiko

ZÜRICH: Zu den Zwischenwahlen in den USA heißt es am Montag in der «Neuen Zürcher Zeitung» aus der Schweiz:

«Die USA halten den Atem an. In einer Woche, am 8. November, finden die Zwischenwahlen statt, und sie sind von enormer Bedeutung. Erstens natürlich, weil es darum geht, ob die Demokraten ihre knappe Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus behalten können. Zweitens aber sind sie ein Vorlauf für die Präsidentenwahl im Jahr 2024. Die große Frage im Hintergrund lautet, ob Trump antreten wird, wie stark er von der eigenen Partei unterstützt wird und ob er abermals siegen könnte.

Denn bei den anstehenden «Midterms» stammen viele Kandidaten, gerade in umkämpften Gliedstaaten, aus Trumps Umfeld. Die republikanische Partei ist mit deren Nominierung ein großes Risiko eingegangen, weil sie oft radikale Positionen vertreten. Wahltaktisch wäre es wohl oft klüger gewesen, gemäßigte Kandidaten ins Rennen zu schicken. Wenn das kühne Kalkül aufgeht und die Trump-Leute gewinnen, ist das auch ein Sieg Trumps, der seine Chancen im Hinblick auf 2024 verbessert, vor allem auch innerhalb der Partei.»

«Der Standard»: Veröffentlichung von NSU-Bericht ist ein Verdienst

WIEN: Über die Veröffentlichung mutmaßlicher Geheimakten des hessischen Verfassungsschutzes zum «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Nun hat Böhmermann den Bericht geleakt. Große Neuigkeiten über den NSU selbst gibt es nicht. Aber es wurde offenkundig, was ohnehin jeder ahnte: Der Verfassungsschutz arbeitete nicht so, wie er es hätte tun müssen. Dass Böhmermann und die Plattform Frag Den Staat aktiv wurden, ist ein Verdienst. Da nimmt man bei der Präsentation des Ganzen auch ein paar schwächere Witzchen zu viel hin. Wenn es der Wahrheitsfindung dient, ist das erlaubt. Und Hauptsache, ein möglichst breites Publikum erfährt davon.»