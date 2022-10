Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Sme»: Gemeinsame EU-Gaseinkäufe sind ein gutes Kartell

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» befürwortet am Montag ein EU-Kartell für gemeinsame Gas-Einkäufe:

«Das Wort Kartell hat einen schlechten Ruf. Wohl deshalb, weil wir uns darunter gewöhnlich mächtige Wirtschaftsblöcke vorstellen, die sich geheim verschwören, ihre marktbeherrschende Stellung auszunützen und das Konkurrenzprinzip auf dem Markt auszuschalten. Ein Kartell muss es aber nicht nur auf der Angebotsseite geben, es kann auch auf der Nachfrageseite entstehen. Als Beispiel dafür können wir die ersten zaghaften Schritte der Europäischen Union zu einem gemeinsamen Einkauf von Gas sehen. Denn wenn sich die europäischen Staaten zusammentun, statt sich gegenseitig zu überbieten, haben sie eine stärkere Verhandlungsmacht.

Das klingt so gut, dass man sich schon fragt, warum es nicht schon längst gemacht wird. Nun, das wohl deshalb, weil dabei ein Verlust an nationalen Vollmachten unausweichlich ist, während der Nutzen ungewiss bleibt. Und weil die Voraussetzung ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen ist, dass sich niemand wie ein blinder Passagier verhalten wird. Obendrein ist der Nutzen, den die einzelnen Mitspieler aus der Vereinbarung ziehen, verschieden. Deutschland kann seine Interessen auch alleine wahren, warum sollte es also einen Teil seiner Macht an kleine Fische abtreten? Vielleicht gerade deshalb, weil dieses Kartell eben auch ein Stück (Europäische) Union ist. So formuliert, klingt das gleich schon schöner.»

«La Stampa»: Xis neues China wird weniger offen sein

ROM: Zum Kongress der Kommunistischen Partei Chinas schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Montag:

«Das neue China Xi Jinpings will ins Zentrum des globalen Schachbretts zurück, mehr als seiner Bevölkerung lieb ist. Weltweit sprechen die Botschafter ein Machtwort, um das Selbstbewusstsein und den Nationalismus ihrer Mitbürger zu kitzeln. Doch in der Zwischenzeit schwinden die Rechte: mehr Druck auf Frauen, die im Namen des Landes aufgefordert werden, mehr Kinder zu bekommen, keine unmännlichen Männer mehr im Fernsehen und genug mit dem Studium von Englisch, Kunst und Literatur, zurück in den Dienst der Macht.

Es gibt mehr Zensur und mehr Kontrolle für alle, zumal die mit dem Kampf gegen Covid-19 eingeführten Gesundheitsvorschriften mehr als je zuvor digitale Ermittlungen in Echtzeit erlauben. Bereiten wir uns also auf ein weniger stabiles und offenes China vor. Machen wir uns bereit für eine Rückkehr zur Tradition und einen aggressiveren Nationalismus. Was in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt passiert, betrifft uns alle.»

«El Mundo»: Entwicklung in China muss Sorgen bereiten

MADRID: Zur Ernennung von Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Montag:

«Was können wir von nun an erwarten? Während die Demokratien auf der ganzen Welt darauf warten, was der entscheidende Schritt von Xi im Krieg in der Ukraine sein wird, hat der Staats- und Parteichef vorige Woche bei der Eröffnung des Kongresses des Zentralkomitees der KP eine vom Westen gekaperte Weltordnung angeprangert und vor «gefährlichen Stürmen» auf der internationalen Bühne gewarnt, für die die Vereinigten Staaten verantwortlich seien. Er hat außerdem seine Absicht bekräftigt, Taiwan zu annektieren, «ohne den Einsatz von Gewalt auszuschließen», und auch vor der «Einmischung» Washingtons in der Region gewarnt. Es ist völlig ungewiss, wie sich diese dritte Amtszeit von Xi entwickeln wird. Die Welt hat allerdings allen Grund, mit Sorge zu beobachten, wie sich in China eine nationalistischere, autoritärere und aggressivere Regierung konsolidiert.»

«Politiken»: Xi Jinpings Machtkonzentration ist gefährlich

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Montag die zementierte Macht des chinesischen Präsidenten Xi Jinping:

«Wo China früher ein Land war, das von einer Partei regiert wurde, ist es zu einem Land geworden, das von einem Mann regiert wird: Xi Jinping. Dass es Xi geschafft hat, alle Macht in seinen Händen zu versammeln, ist eine Leistung, aber auch ein großes Problem. Ein allmächtiger Mann kann leichter Fehler begehen und sein Land in die Irre führen als ein größeres System. Man schaue nur auf Russland, das Land, mit dem China unter Xi eine «grenzenlose Freundschaft» pflegt - auch nach dem Einmarsch in die Ukraine. Die katastrophale Politik des Vorsitzenden Mao, die Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, hat China diese Lektion auf die denkbar brutalste Weise beigebracht. Aber hier, beinahe ein halbes Jahrhundert nach Maos Tod, wiederholt sich die Geschichte. Es ist ein gefährlicher Weg, auf den Xi China geführt hat. Sowohl für China als auch für die Welt.»