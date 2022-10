Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Wall Street Journal»: Chinas Bedrohung der Freiheit der Welt

NEW YORK: Zum am Sonntag eröffneten Parteitag der chinesischen Kommunisten schreibt die US-Zeitung «The Wall Street Journal» in ihrer Online-Ausgabe:

«Die wichtigste Wahl der Welt in diesem Jahr ist überhaupt keine Wahl. Es ist eine Krönung. Wenn Chinas Kommunistische Partei diese Woche Präsident Xi Jinping für eine dritte fünfjährige Amtszeit salbt, wird das Chinas Verbindung von aggressivem Nationalismus und kommunistischer Ideologie bestätigen, die die größte Bedrohung der Freiheit der Welt ist. Sie garantiert nahezu eine Konfrontation zwischen China und den USA.

Wir sagen das mit Bedauern, und nicht nur weil Krieg mit China eine Katastrophe wäre. Als China sein Reformprojekt unter Deng Xiaoping in den früher 1980er Jahren begann, gab es Grund zur Hoffnung, dass das Reich der Mitte nach und nach seine mörderische kommunistische Vergangenheit hinter sich lassen würde. (...) Man konnte um einer besseren Welt willen darauf hoffen, dass China dem Weg anderer ostasiatischer Nationen folgen würde, die sich in dem Maße zu Demokratien entwickelten, wie die Mittelschicht wuchs. Aber Chinas Kommunistische Partei hat niemals ihren Griff auf die Macht gelockert.»