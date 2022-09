Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«La Stampa»: EU steht vor Feuerprobe beim Thema Gas

ROM: Zur Lage um Gas-Lieferungen aus Russland schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Montag:

«Innerhalb einiger Jahre wird sich Europa darauf eingerichtet haben, kein Gas mehr aus Russland zu kaufen und Moskau möglicherweise darauf, es nach Osten und/oder nach Süden zu pumpen. Russland ist vorerst mit Händen und Füßen an den europäischen Gas-Markt gebunden. Das ist ein zweischneidiges Schwert: Die Europäer können den Preis begrenzen. Genau darauf bereitet sich die EU vor. Es handelt sich um den Deckel, den Mario Draghi seit Monaten fordert und den zu unterstützen Ursula von der Leyen schließlich mit Blick auf den außerordentlichen Rat zum Thema Energie am 9. September zusagte.

Es ist ein wirtschaftliches und politisches Tauziehen. Die EU reagiert auf das oligopolistische Angebot Russlands für ein unersetzbares Gut, indem sie eine parallele Preisstarrheit auf der Nachfrageseite schafft. (...) Für die EU wird dies eine weitere Feuerprobe. Die Genehmigung des Gaspreisdeckels erfordert Einstimmigkeit. Und hier kommen wir zur Politik. Mit der Schließung von Nord Stream auf unbestimmte Zeit hat Putin die Maske abgelegt. Niemand glaubt der Wartungsausrede. (...) Die sehr ernstzunehmende Unbekannte ist unweigerlich Ungarn, das schon beim jüngsten Sanktionspaket widerwillig war und gegen die Vereinbarung über eine Reduzierung des Gasverbrauchs um 15 Prozent stimmte.»

«Hospodarske noviny»: Die Menschen haben Angst

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zur Anti-Regierungs-Demonstration mit Zehntausenden Teilnehmern in Prag vom Samstag:

«Ministerpräsident Petr Fiala hat mit seiner Reaktion recht: Die Demonstration mit 70.000 Teilnehmern auf dem Prager Wenzelsplatz wurde zweifellos von prorussischen Kräften organisiert. Man muss sich nur die Forderungen der Veranstalter durchlesen: ein Ende der Hilfe für die Ukraine, ein Ende der Sanktionen gegen Russland und eine Verbeugung vor (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin, um Gaslieferungen zu erbetteln. (...) Doch warum sind die Demonstranten gekommen? Die Antwort ist einfach: Sie haben Angst. Angst, dass sie ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können; Angst, dass ihnen das Geld ausgeht; Angst, dass sie im Winter frieren werden; Angst, dass die Regierung sie im Stich lässt.»

«La Vanguardia»: Liz Truss vor schwierigen Herausforderungen

MADRID: Zur erwarteten Wahl der derzeitigen britischen Außenministerin Liz Truss zur neuen Chefin der Tories und damit auch zur Nachfolgerin von Premierminister Boris Johnson schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Von Liz Truss wird ein neoliberales Programm erwartet, auch wenn sie dieses wohl erst dann vorstellen wird, wenn sie in Downing Street eingezogen ist. Man geht davon aus, dass sie Steuersenkungen beschließen und die hohe Inflation weitgehend ignorieren wird. Die große Herausforderung für Truss wird darin bestehen, ihre Legitimität als Premierministerin gegenüber einer wegen der Krise verärgerten und verarmten britischen Gesellschaft zu beweisen, die die neue Regierungschefin nicht gewählt hat. Sie wird außerdem ihre Führungsqualitäten innerhalb der Konservativen Partei und auch im Unterhaus unter Beweis stellen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob sie es bis zu den für 2024 geplanten Parlamentswahlen schafft und die Konservativen wieder auf die Siegerstraße bringt.»

«De Standaard»: Europa muss in Energiekrise zusammenstehen

BRÜSSEL: Zur Energiekrise in Europa meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Mit der vollständigen Abschaltung der Nord-Stream 1-Pipeline nimmt Russlands Energiekrieg gegen den Westen weiter Fahrt auf. Die Energieabhängigkeit Europas von Russland hat sich zwar erheblich verringert, ist aber noch nicht überwunden. Die Suche nach Alternativen gestaltet sich schwierig und ist mit der LNG-Technologie sicherlich teurer. Die Schließung des (russischen) Gashahns könnte den Gaspreis diese Woche auf ein neues Rekordhoch treiben.

Dies steigert die Bedeutung des Treffens der Staats- und Regierungschefs der EU diese Woche. Gemeinsam mit der EU-Kommission suchen sie nach Maßnahmen, um die aus dem Ruder gelaufenen Preise für Gas und Strom zu dämpfen. Erneut kollidiert dabei die theoretische Ausgangssituation mit praktischen und politischen Einwänden. Nicht alle Länder sind auf der gleichen Wellenlänge. Doch nur gemeinsam verfügt Europa über einen ausreichend großen Hebel, um hier etwas bewirken zu können.»

«Volkskrant»: Gefahr für die USA geht von Republikanern aus

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag den verbalen Schlagabtausch zwischen US-Präsident Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump:

«Wenn Biden Trump als eine Gefahr für das Land bezeichnet, dann ist das nachweislich richtig: Trump hat einen (missglückten) Staatsstreich unternommen und streng geheime Dokumente versteckt. Wenn Trump Biden einen «Staatsfeind» nennt, ist das leere Rhetorik. Die Gefahr für die Vereinigten Staaten geht allein von einer Seite aus.

Auffallend an der Rede Bidens ist, dass er diese Gefahr erstmals so klar und deutlich benannte. Zudem sagte er, dass diese Gefahr größer als Trump ist. Sie geht von der gesamten Republikanischen Partei aus, die vollständig vom Trumpismus dominiert wird. Ein alternativer Präsidentschaftskandidat - Floridas Gouverneur Ron DeSantis - eifert ihm sogar in seiner Mimik und seinem Wortgebrauch nach. Selbst wenn Trump es 2024 nicht schafft - zum Beispiel, weil er wegen des Versteckens von Staatsgeheimnissen belangt wird -, steht für ihn ein möglicherweise noch schlimmerer Nachfolger bereit.»

«NZZ»: Entlastungspaket neigt zu Gießkannenprinzip

ZÜRICH: Zum dritten Entlastungspaket der Ampelkoalition meint die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz am Montag:

«In dem Bestreben, möglichst niemanden zu vergessen und eskalierende Bürgerproteste zu vermeiden, hat die Ampelkoalition eine Vielzahl von Maßnahmen vereinbart. Darunter sind gezielte Schritte wie die Ausweitung des Wohngeldes für einkommensschwache Haushalte und Selbstverständlichkeiten wie der Abbau der kalten Progression. Aber auch dieses Paket neigt zum Gießkannenprinzip.

So sollen alle Rentner und alle Studierenden Einmalzahlungen in Höhe von 300 Euro bzw. 200 Euro erhalten. Auch wenn die Zahlung an die Rentner einkommenssteuerpflichtig ist und deshalb Bezüger geringer Renten netto mehr erhalten, sind beide Maßnahmen wenig zielgenau. Schließlich gibt es auch begüterte Rentner und Studenten aus gutbetuchten Familien, die keine Almosen brauchen.»

«Tages-Anzeiger»: Eingriff in den Strommarkt ist heikel

ZÜRICH: Zum dritten Entlastungspaket der Bundesregierung schreibt der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Die wichtigste, zugleich heikelste Maßnahme des Pakets besteht in einem beherzten Eingriff in den Strommarkt. Die aufgrund des Kriegs in der Ukraine vervielfachten Gaspreise haben wegen eines eigentümlichen Mechanismus dazu geführt, dass auch die Strompreise explodiert sind. Erzeuger, die mit Wind, Sonne oder Kohle billig Strom produzieren, machen derzeit ohne eigenes Zutun Milliardengewinne. Diese Mittel in «zweistelliger Milliardenhöhe» (Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner) will die Regierung nun abschöpfen und damit den «Grundbedarf» privater Haushalte und kleiner Unternehmen künstlich verbilligen.

Weil Lindner eine «Übergewinnsteuer», wie sie Italien oder Großbritannien eingeführt haben, aus steuerpolitischen und verfassungsrechtlichen Gründen unbedingt vermeiden wollte, musste die Ampel-Koalition ein anderes Instrument finden: Die Erlösobergrenze für Stromerzeuger und der «Preisdeckel» für private Haushalte sollen nun auf dem Energie-, nicht auf dem Steuerrecht basieren. Spanien und Portugal haben solche Preisbremsen bereits eingeführt, die EU-Kommission denkt in dieselbe Richtung.»