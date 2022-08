Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«El Mundo»: Gazastreifen trotz Waffenruhe Zeitbombe

MADRID: Zur neuen Waffenruhe im Gazastreifen schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Montag:

«Dank Ägyptens Vermittlungsbemühungen haben sich die Parteien auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Befürchtung, dass der Waffenstillstand nicht eingehalten wird, bleibt aber bestehen. Israel hat jedes Recht auf Selbstverteidigung. Aber gleichzeitig muss man von Israel Zurückhaltung fordern, weil eine Eskalation des Konflikts gravierendste Konsequenzen hätte. Es besteht sogar die Gefahr, dass sich die Palästinenserorganisation Hamas, die seit Jahren im Gazastreifen herrscht, den Auseinandersetzungen anschließt.

Mit einer Arbeitslosenquote von mehr als 50 Prozent, einer größtenteils jungen Bevölkerung ohne jede Hoffnung und zerrütteten öffentlichen Diensten, die zum Beispiel nicht mehr als ein paar Stunden Strom pro Tag ermöglichen, ist der Gazastreifen eine Zeitbombe. Die Situation löst in allen Außenministerien große Sorgen aus. Aber niemand weiß, was man tun kann, um die Lage zu verbessern.»

«Irish Times»: Pelosi lässt Xi Säbel rasseln

DUBLIN: Die irische Zeitung «Irish Times» kommentiert am Montag Chinas Reaktion auf den Taiwan-Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi:

«Selbst wenn die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses beschlossen hätte, Taipeh auf ihrer Asienreise auszulassen, hätte China seine schikanöse Rhetorik gegenüber Taiwan - ein zentrales Thema der nationalistischen Agenda von Präsident Xi Jinping - verschärft und möglicherweise in naher Zukunft eine weitere Krise in der Formosastraße ausgelöst. Es ist eine Agenda, die anscheinend von Xis Selbstverherrlichung und seinem Streben nach einer dritten Amtszeit angetrieben wird.

Pelosi hat ihm eine wunderbare Gelegenheit zum Säbelrasseln gegeben, auch wenn die Region dadurch versehentlich in eine gefährliche direkte Konfrontation zu stürzen drohte. Xi weiß genau, dass jeder Versuch einer gewaltsamen Wiedervereinigung mit Taiwan äußerst kostspielig wäre, da er wirtschaftliche Sanktionen gegen Peking nach sich zöge und auch militärisch kein Selbstläufer wäre. Aber die Verstärkung militärischer Drohgebärden dürfte Xi innenpolitisch in die Karten spielen, während er versucht, von wirtschaftlichen Problemen abzulenken.»

«Volkskrant»: Britische Konservative mit gegensätzlichen Konzepten

AMSTERDAM: Zum Duell der britischen Konservativen um die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Liz Truss präsentiert sich als optimistische Wohlfühlkandidatin und sagt, dass entgegen der Meinung der Bank of England eine Rezession nicht unausweichlich ist. Ihr Gegenkandidat Rishi Sunak, der auf eine lange Karriere im Finanzwesen zurückblicken kann, will seinem Publikum reinen Wein einschenken und erklärt, es stünden schmerzhafte Zeiten bevor. Ein Unterschied zwischen den beiden ist, dass er bereit ist, die Bürger bei der Bezahlung ihrer Rechnungen zu unterstützen. Truss hingegen weigert sich, dies zu tun und verlässt sich ganz auf die unsichtbare Hand des freien Marktes.

Der Zustand der Wirtschaft mag das große Thema der Debatte sein, aber bei einer Wahl spielt auch die Person eine Rolle. Sunak gilt als zu elitär, seine Botschaft als zu düster, und nicht zuletzt wird er als der Judas gesehen, der «Boris» verraten hat. Es scheint mehr Bedarf an Truss' nostalgisch-optimistischer Geschichte zu geben, die zum Teil allein schon wegen ihrer Kleidung ein wenig an Margaret Thatcher erinnert.»

«Washington Post»: Russlands ISS-Rückzug zwingt Nasa zum Umdenken

WASHINGTON: Zur Ankündigung Russlands, nach 2024 aus der Internationalen Raumstation ISS aussteigen zu wollen, schreibt die «Washington Post»:

«Die Ankündigung Russlands, sich «nach 2024» von der Raumstation zurückzuziehen, ist bewusst vage gehalten und deutet auf mindestens einige weitere Jahre der Zusammenarbeit mit den USA hin. Es ist jedoch eine Zusammenarbeit mit einem zunehmend unzuverlässigen Partner. Für die Nasa ist es daher umso wichtiger, vorausschauend zu planen: für die Aufrechterhaltung des Betriebs der alternden Raumstation ohne russische Beteiligung und für Investitionen in als Nächstes folgenden Raumfahrtprojekte.

Russische Beamte teilten der Nasa später im privaten Gespräch mit, dass Roscosmos beabsichtigt, die Beteiligung fortzusetzen, bis Russland seine eigene Raumstation in Betrieb nimmt, was nach Russlands eigenen Schätzungen bis 2028 dauern könnte. Trotz Russlands Äußerungen läuft der Betrieb der Raumstation derzeit stabil. Die Raumstation ist so konzipiert, dass beide Länder voneinander abhängig sind, und eine Entflechtung des Betriebs wäre eine schwierige technische Herausforderung.»

«NZZ»: Konflikt um Taiwan braucht Sieg der Vernunft

ZÜRICH: Zu den Spannungen zwischen China und Taiwan schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Eine erzwungene Vereinigung mit Taiwan wäre in Festlandchina wohl mindestens so populär, wie es die Okkupation der Krim in Russland war. Ein Krieg um Taiwan käme China allerdings heute mit Sicherheit viel teurer zu stehen als Russland die Besetzung der Krim. China ist nicht nur vielfältiger abhängig von der Weltwirtschaft als der russische Rohstoffexporteur. Die Chinesen sind üblicherweise auch besser und pragmatischer darin als die Russen, ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen zu erkennen und zu schützen.

Die Hoffnung ist, dass dies auch unter (Staats- und Parteichef) Xi Jinping noch der Fall ist. Wer den völlig unsinnigen Schrecken einer zweiten gefährlichen Kriegsfront vermeiden will, sollte Xi deshalb klarer und konkreter, als dies gegenüber Putin geschehen ist, signalisieren, wie teuer ihn ein kriegerisches Abenteuer zu stehen käme.

Solange China von kriegerischen Aktionen ablässt und Hand bietet zum Erhalt des Status quo in Taiwan und zu Kooperation, sollten die USA und der Westen dies auch mit Kooperation beantworten. Glaubhafte Abschreckung für den Fall der Fälle ist notwendig, aber mit präventiver Feindschaft ist der Frieden nicht zu gewinnen. Die Welt muss vor einem zweiten verheerenden Krieg bewahrt werden. Es braucht jetzt auf allen Seiten einen Sieg der Vernunft!»