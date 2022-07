Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«NZZ»: Lage in Italien sorgt international für Unruhe

ZÜRICH: Zur Lage in Italien nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Ein Sieg des rechten Lagers bei den nächsten Parlamentswahlen gilt seit Monaten als ausgemachte Sache. In den Umfragen liegt das Bündnis aus der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia unter Giorgia Meloni, der rechtsnationalistischen Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini und der christlichdemokratischen Forza Italia von Silvio Berlusconi klar in Führung. (...)

Hatte der frühere EZB-Chef Draghi Italien von einem Problem zu einem Teil der Lösung gemacht, so führte der Sturz seiner Regierung dazu, dass das Land international wieder als Gefahrenherd wahrgenommen wird. Das liegt nicht nur an der beklemmend hohen Schuldenlast. Auch der außenpolitische Schwenk einer hypothetischen Rechtsregierung in Rom sorgt für Unruhe. Zumal Forza Italia, die einzige proeuropäische Kraft der italienischen Rechten, ohnehin den schwächsten Koalitionspartner abgeben würde.»