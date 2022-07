Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 18.07.22 | Überblick

«NZZ»: Für Washington hat Öl Vorrang vor Menschenrechten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien:

«Trotz Bidens Versprechen, seine Außenpolitik wieder stärker an den Menschenrechten auszurichten, muss auch klar sein, dass der Präsident den handels- und sicherheitspolitischen Interessen der USA im Zweifel immer Vorrang geben wird. Dazu gehört am Golf nun einmal der ungestörte Fluss des Erdöls. (...)

Beim Gipfel des Golfkooperationsrats am Samstag versicherte Biden den versammelten Staatsführern, dass er ihrer Sicherheit trotz dem Fokus auf China verpflichtet bleibe. Auch werde er sie trotz der Atomgespräche mit Teheran weiterhin im Kampf gegen die Bedrohung durch Irans Drohnen und Raketen unterstützen. Am Ende bleibt also alles beim Alten: Die USA bleiben der wichtigste Garant der Sicherheit der Golfmonarchien. Und solange das Öl fließt, sieht man in Washington darüber hinweg, wenn die Autokraten die Menschenrechte mit Füßen treten.»

«WSJ»: Deutsche Kernkraftwerke abzuschalten ist «Wahnsinn»

NEW YORK: Zu steigenden Gaspreisen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine schreibt das «Wall Street Journal» am Montag:

«In die Höhe schnellende Öl- und Erdgaspreise. Stromnetze am Rande des Zusammenbruchs. Energieknappheit in Europa, und es wird noch schlimmer werden. Die wachsende strategische Verwundbarkeit der freien Welt gegenüber Wladimir Putin und anderen Diktatoren. Dies sind einige der sich entfaltenden Ergebnisse des letzten Jahres, verursacht durch den utopischen Traum des Westens, die fossilen Brennstoffe zu bestrafen und in Richtung einer Welt zu sprinten, die ausschließlich von erneuerbaren Energien angetrieben wird.

Es ist an der Zeit, dass die führenden Politiker dieses offensichtliche Debakel erkennen und zugeben, dass die Welt ohne einen technologischen Durchbruch noch jahrzehntelang einen üppigen Vorrat an kohlenstoffhaltigen Brennstoffen benötigen wird, um wohlhabend und frei zu bleiben. (...)

Die Europäer arbeiten an Notfallplänen, die die Versorgung der Industrie rationieren sollen. Doch die deutsche Regierung will ihre drei noch laufenden Kernkraftwerke bis zum Jahresende abschalten. Um die letzten Worte (aus dem Kriegsfilm von 1957) «Die Brücke am Kwai» zu zitieren: «Wahnsinn». Deutschland muss auf die Verbrennung von Kohle und Öl zurückgreifen, da seine Billionen-Dollar-Investitionen in Wind- und Solarenergie russisches Gas nicht kompensieren können.»

«Der Standard»: Der große Brocken bleibt Iran

WIEN: Über die Nahostreise von US-Präsident Joe Biden schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Der Zweck der Reise war, dem russischen - und dem chinesischen - Einfluss eine überzeugende US-Nahostpolitik entgegenzusetzen. Davon ist nicht viel zu sehen. (...) Der große Brocken bleibt der Iran. Donald Trumps Politik hat dazu geführt, dass das Land heute an der Schwelle zur Atomwaffenfähigkeit steht. Biden konnte dem bisher nichts entgegensetzen. Die bittere Erkenntnis dieser Reise muss sein, dass ihm das seine Verbündeten in der Region auch gar nicht zutrauen.»