Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Boston Globe»: Nach Aussage zu Kapitol-Angriff bleiben Fragen offen

BOSTON: Zur jüngsten Anhörung des Untersuchungsausschusses des US-Repräsentantenhauses zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 schreibt die US-Zeitung «Boston Globe»:

«Eine tief gespaltene Nation erhielt einen Einblick in das Chaos und das Kalkül, das am 6. Januar 2021 das Weiße Haus von (Donald) Trump bestimmte - durch die Augen einer einst loyalen 26-jährigen (Mitarbeiterin), die ihre größere Pflicht gegenüber der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sah. (...) Aber im Sonnenschein dieses 4. Juli - Wochenendes bleiben die großen Fragen. Wird etwas davon von Bedeutung sein? Werden rechtsorientierte Republikaner Donald Trump als die wahnsinnige Bedrohung für die Demokratie erkennen, die er bleibt? Werden sich andere hochrangigere Insider zu Wort melden, um dem sich erhärtenden Verdacht zusätzliches Gewicht zu verleihen, dass es tatsächlich eine Verschwörung gab, um die rechtmäßigen Ergebnisse der Wahl von 2020 zu kippen? (...) Jenseits der Feuerwerke und des Fahnenschwenkens an diesem Feiertagswochenende ist es ein passender Moment, sich daran zu erinnern, wie zerbrechlich die Demokratie ist.»

«Correio da Manhã»: Putin und die «Erfolge» seines Krieges

LISSABON: Zu den jüngsten militärischen Erfolgen Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Eroberung von Lyssytschansk, der letzten größeren Bastion der Ukrainer im Gebiet Luhansk, schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«(Kremlchef Wladimir) fällt es wohl zunehmend schwerer, seine Landsleute von den «Erfolgen» seiner Militäroperation in der Ukraine zu überzeugen. Es stimmt, dass seine Truppen kurz davor sind, die gesamte Region Luhansk einzunehmen. Aber es ist auch wahr, dass dies nach vier Monaten Krieg viel zu wenig ist. Was die restlichen Ziele des Kremls angeht, kann Putin nur hoffen, dass die Russen ein kurzes Gedächtnis haben. Selenskyj ist nämlich immer noch im Amt und genießt große internationale Unterstützung. Russland ist dagegen zunehmend isoliert. Und die Nato wird immer größer. Putin wird es nicht leicht haben, den Russen zu erklären, wie die Mitgliedschaft von Schweden und Finnland in seinen großen Plan passt, die Nato von den Grenzen Russlands zu verdrängen.»

«Irish Times»: EZB muss in der Zinspolitik einen Mittelweg finden

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Montag die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank:

«Wie andere Zentralbanken auch, muss die EZB einen schwierigen Mittelweg finden. Die Inflation wurde weniger durch ein starkes Wirtschaftswachstum, sondern vor allem durch steigende Energiepreise und andere Versorgungsprobleme, insbesondere bei Lebensmitteln, angetrieben. Höhere Zinssätze wirken dem nicht direkt entgegen, sondern sollen ein Ausbreiten der Inflation verhindern und die Entschlossenheit der Zentralbanken unterstreichen, sie unter Kontrolle zu bringen. (...)

Die Verlangsamung des Wachstums und die Änderung der EZB-Strategie drohen die Märkte für Euro-Staatsanleihen unter Druck zu setzen, wobei die Kreditkosten besonders für Italien stark ansteigen. Die EZB hat versprochen, ein Instrument zur Bewältigung dieses Problems zu entwickeln - aber das ist nicht einfach. Eine Schlüsselfrage ist, welche Haushaltsauflagen den Ländern erteilt werden sollen, die Unterstützung erhalten. Dies ist ein politisch äußerst heikles Thema.»

«The Times»: Ukrainer wollen nicht um Frieden betteln müssen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Russland verfügt auch über größere Waffenvorräte und einen größeren heimischen Rüstungssektor, dessen Munitionsfabriken jetzt auf Hochtouren laufen. An der Front im Osten der Ukraine hat Russland erheblich von seiner überlegenen Artillerie profitiert.

Im Gegensatz dazu ist die Ukraine bei der Beschaffung hochwertiger Ausrüstung vollständig von der Großzügigkeit ausländischer Regierungen abhängig. Die Lieferungen dieser Verbündeten sind unregelmäßig und, wie die Ukrainer sagen, oft zu langsam. In Anbetracht all dessen ist es nicht verwunderlich, dass die Ukraine nun zumindest an einigen Fronten Schwierigkeiten hat, die russischen Vorstöße abzuwehren. (...)

Dies wird ein langer Krieg sein, und die Verbündeten der Ukraine sollten sich nicht der Illusion hingeben, dass es einfach sein wird, verlorenen Boden zurückzugewinnen. Doch die Ukrainer wollen nicht und sollten auch nicht gezwungen sein, aus einer Position der Schwäche um Frieden zu betteln. Sie brauchen dringend Waffen und keine weißen Fahnen.»

«Lidove noviny»: Russlands Verantwortung für Krieg nicht leugnen

PRAG: Zu dem offenen Brief deutscher Prominenter zum Ukraine-Krieg, der in der Wochenzeitung «Die Zeit» unter dem Titel «Waffenstillstand jetzt!» veröffentlicht wurde, schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Montag:

«Die Unterzeichner geben der militärischen Hilfe für das angegriffene Land die Hauptschuld für die Fortsetzung des Krieges. Das ist ein Argument, wie man es aus Gangsterfilmen kennt: Verteidige dich nicht - oder es wird noch schlimmer. In einem nicht gerade kleinen Teil der Gesellschaft trifft diese Art der Argumentation auf Resonanz. Doch wer gewisse Lebenserfahrungen hat, betrachtet das als Appeasement und Demagogie, die die Schuld des russischen Präsidenten Wladimir Putin verdrängt. Wenn jemand im Zoo die Hand in den Käfig steckt und vom Tiger gebissen wird, dann liegt die Schuld klar auf der Seite des Menschen. Doch Russland ist kein Raubtier im Zoo ohne eigene Verantwortung.»

«De Standaard»: Zustände auf Flughäfen kein Zufall

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Montag das Chaos auf vielen europäischen Flughäfen:

«Die chaotischen Szenen, die sich zu Beginn des Sommers auf den europäischen Flughäfen abspielten, die zunehmenden Verspätungen, die Annullierungen und die erbärmlich langen Wartezeiten veranschaulichen treffend die Zerrüttung unseres Wirtschaftsmodells. Vor Corona liefen die Dinge wie am Schnürchen. Ein harter Wettbewerb und eine eiserne Logik der Kostensenkung bändigten das Chaos. Doch plötzlich kollidierte dies mit einem unerwarteten menschlichen Faktor.

Vielleicht erleben wir ja nur ein vorübergehendes Aufbäumen, bevor die Rezession zuschlägt und Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es wird nun offenbar, wovor auch Reisende gerne die Augen verschließen: die schlechte Qualität vieler Jobs, die für das Funktionieren der oft lächerlich billigen Luftfahrt unentbehrlich sind.

Der akute Arbeitskräftemangel auf vielen Flughäfen ist kein Naturgesetz. Das wird vor allem durch die schlecht bezahlten und wenig angesehenen Jobs in der Gepäckabfertigung oder beim Sicherheitspersonal deutlich, das befristete Verträge und schlechte Arbeitszeiten hat, ohne viel zu verdienen.»