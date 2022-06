Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Magyar Nemzet»: US-Abtreibungsurteil folgt rechtem Zeitgeist

BUDAPEST: Zur Aufhebung des Rechts auf Abtreibung durch den Obersten Gerichtshofs in den USA schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Montag:

«Der liberale Mainstream, der die amerikanischen Medien, die Universitäten und die Großunternehmen dominiert, muss von Zeit zu Zeit damit rechnen, dass das politische Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Das überzeugende, mit sechs zu drei Stimmen gefasste Urteil des Obersten Gerichtshofs, das schon vor Wochen durchsickerte, reifte in Wirklichkeit schon seit einem guten Jahrzehnt, seit der republikanischen Welle der 2010er-Jahre, heran. Später, zur Zeit der Präsidentschaft von (Donald) Trump, schlug das Gremium der Höchstrichter, das auch als Verfassungsgericht urteilt, eine zuverlässig konservative Richtung ein. Während der jetzigen rechten Welle, die bei den Kongresswahlen im November ihren Scheitelpunkt erreichen könnte, erlässt wiederum ein republikanisch regierter Bundesstaat nach dem anderen ein Abtreibungsverbot.»

«De Standaard»: Ohne Indien kann Ölpreisdeckel nicht funktionieren

BRÜSSEL: Die USA werben beim G7-Gipfel für eine internationale Preisobergrenze beim Import von russischem Öl. Dazu heißt es am Montag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Washington hält das für eine bessere Idee als das europäische Vorhaben, bis Ende des Jahres den Import von russischem Öl um 90 Prozent zu verringern und Versicherungen für Tankschiffe zu verbieten, die russisches Öl transportieren. Die US-Regierung argumentiert, dass diese Maßnahmen den Ölpreis weiter in die Höhe treiben würden. Sie schlägt vor, dass das Versicherungsverbot nur für Transporte gelten soll, bei denen sich der Importeur nicht an den Preisdeckel hält. Auch bei Gas wird über eine Preisobergrenze gesprochen. (...)

So ein Preisdeckel kann nur funktionieren, wenn große Player wie Indien sich dem anschließen. Das Land kann derzeit russisches Öl mit ansehnlichen Preisabschlägen kaufen und profitiert so von der heutigen Situation. Es ist also kein Zufall, dass Indiens Premierminister Narendra Modi zum G7-Gipfel eingeladen wurde.»

«Diena»: Schnellere Waffenlieferungen an Ukraine nötig

RIGA: Zum anstehenden Nato-Gipfel und der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine schreibt die lettische Tageszeitung «Diena» am Montag:

«Ein weiteres Thema, das auf der Tagesordnung des Gipfels stehen wird und auch für Lettland und unsere Region insgesamt sehr wichtig ist, wird die Bereitstellung zusätzlicher Unterstützung für die Ukraine sein, die diese Hilfe jetzt mehr denn je benötigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch in dieser Hinsicht positive Entscheidungen getroffen werden. Doch die Frage der Einhaltung von Zusagen und Fristen wird relevant bleiben. Dies gilt hauptsächlich im Fall einiger sogenannter alteuropäischer Länder. Wie die bisherige Praxis gezeigt hat, hat es vor allem Deutschland bisher nicht eilig, die versprochenen Rüstungsgüter zu liefern.»

«El País»: Spanische Exklave in Marokko als Todesgrenze

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag den Ansturm von Migranten auf Spaniens Nordafrika-Exklave Melilla:

«Mindestens 23 Migranten starben, erstickt, zerquetscht oder an den Folgen von Verletzungen, die sie bei dem Versuch erlitten, den Grenzzaun zu überwinden. Bilder, die von Menschenrechtsorganisationen verbreitet wurden, legen nahe, dass einige der jungen Menschen starben, ohne dass ihnen jemand Hilfe zuteil werden ließ. So sehr die Grenzen unantastbar sind und die Pflicht der Sicherheitskräfte darin besteht, massives Eindringen zu verhindern, sind wir Zeugen einer grausamen Verletzung der Menschenrechte geworden. Menschliche Körper, die wie hingeworfen über- und nebeneinander einander auf dem Boden lagen, manche vielleicht verletzt oder schon tot, sind ein unerträglicher Anblick.

Leider werden sich solche Szenen wiederholen. Die Auswirkungen des Klimawandels und die Unterbrechung der Getreideversorgung wegen des Kriegs in der Ukraine bringen Millionen von Menschen südlich der Sahara in eine verzweifelte Lage, die die Zahl der Menschen, die Richtung Norden drängt, noch erhöhen wird. Erst vergangene Woche hat Brüssel vor einer massiven Migrationen aus Nordafrika wegen einer «katastrophalen Hungersnot» gewarnt. Die Tragödie von Melilla muss Anlass sein, alles zu tun, um eine Wiederholung zu verhindern.»

«Neatkariga Rita Avize»: Nato ist bei Kaliningrad-Streit am Zug

RIGA: Zum Streit über Litauens Transitbeschränkungen gegenüber der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad schreibt die lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Montag:

«Beim Nato-Gipfel am 29. und 30. Juni wird es die Hauptfrage auf der Tagesordnung sein: ob und wie die Ostflanke des Bündnisses gegen einen potenziellen Angreifer verteidigt werden kann - und die Eskalation um den Suwalki-Korridor macht deutlich, warum. Es gibt nur eine Straßenverbindung und nur eine Eisenbahnlinie, die Kaliningrad auf dem Landweg versorgen. Mit Inkrafttreten neuer Sanktionen ist Litauen seiner Verpflichtung als EU-Mitgliedstaat nachgekommen und hat den Transit bestimmter Waren teilweise eingeschränkt. Dazu gehören die Lieferung von Metallprodukten, Zement und Alkohol - allesamt Schlüsselgüter, um die russische Militärmaschinerie und ihr Personal in Kaliningrad anzutreiben.

Und während in den baltischen Ländern die große Mehrheit der Bevölkerung, darunter auch Politiker, während der langen Feiertage um Mittsommerfeuer saßen, gegrilltes Fleisch aßen und Bier tranken, steigerte sich in Russland die Wut. Der Kreml ist empört und droht mit noch nicht genannten Vergeltungsmaßnahmen, während Belarus wie üblich in die gleiche Kerbe schlug und verkündete, Litauens Vorgehen kommt einer Kriegserklärung gleich. In der Schachpartie um Suwalki wird nun der nächste Zug vonseiten der Nato erwartet.»