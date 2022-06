Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.22 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

«Financial Times»: Ukraine verdient umfassende Hilfe des Westens

LONDON: Zum Krieg in der Ukraine meint die britische Tageszeitung «Financial Times» am Montag:

«Die Stimmung in Kiew verdüstert sich. Die Euphorie von vor ein paar Wochen, als die russischen Streitkräfte auf dem Rückzug zu sein schienen, hat sich in Unbehagen über das verwandelt, was zu einem Zermürbungskrieg in der Ostukraine geworden ist. In den Reden des unermüdlichen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj klingt die Befürchtung durch, dass die Unterstützung des Westens abebben oder zerbrechen könnte oder dass westliche Regierungen auf eine Friedensvereinbarung dringen könnten, die für sein Land unannehmbar ist.

Nachdem die westlichen Verbündeten - aus verständlichen Gründen - beschlossen hatten, nicht direkt in den Krieg einzugreifen, kämpft die Ukraine allein. Sie verteidigt nicht nur ihre eigene Souveränität, sondern im weiteren Sinne auch die Freiheit und Sicherheit in Europa. Wie weit die Ukraine meint, ihre Ziele verfolgen zu können, wird nicht zuletzt von der Unterstützung abhängen, die sie von ihren Partnern bekommt. Man sollte sie mit allen Mitteln ausstatten, ohne einen direkten Konflikt mit Russland auszulösen. Es ist dann Sache Kiews, Zeitpunkt und Bedingungen für eventuelle Friedensgespräche mit Moskau zu bestimmen.»

«El Mundo»: Macron gegen zwei Extreme

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Montag die erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich:

«Die erste Runde der französischen Parlamentswahlen hat einen unerwarteten Sieger hervorgebracht: Jean-Luc Mélenchon. Der Populist ist der große Gewinner, nachdem die von ihm geführte Gruppe Nupes einen technischen Gleichstand mit dem Präsidentenbündnis erzielt hat. Nach Jahren in der Wüste hat Mélenchon einen großen Erfolg für die Linke eingefahren. Euphorisch erklärte er gleich die Niederlage Emmanuel Macrons. Aber obwohl Macrons Ensemble! geschwächt aus der ersten Runde hervorging, widersteht sie doch zwei Extremen. Mit nur knappem Abstand liegt Le Pen auf Platz drei und wird ihre Präsenz in der Nationalversammlung sicherlich erhöhen.

Einige Prognosen deuten darauf hin, dass der Präsident im zweiten Wahlgang die Barriere von 288 Abgeordneten (absolute Mehrheit 289) überwinden könnte. Aber es ist auch möglich, dass er das verfehlt und Bündnisse eingehen muss. Es könnte sogar sein, dass Mélenchon so stark wird, dass Macron ihn zum Premierminister machen muss. Ein zersplittertes Parlament aber würde angesichts von Frankreichs inneren Problemen und der kritischen internationalen Lage Instabilität bedeuten.»

«de Volkskrant»: Putin wirft Völkerrecht über Bord

AMSTERDAM: Zu den geopolitischen Vorstellungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Mit seiner Rückbesinnung auf die Zeiten von Zar Peter dem Großen wirft Putin praktisch auch das moderne Völkerrecht über Bord, das auf der Souveränität von Staaten und der Unantastbarkeit von Grenzen beruht.

Es ist jedoch fraglich, ob Putin sich einen Gefallen getan hat, als er den Großen Nordischen Krieg unter Peter I. mit dem Krieg gegen die Ukraine verglich. In letzter Zeit hatten sich im westlichen Bündnis, das anfänglich wie ein Mann hinter der Ukraine stand, Risse gezeigt. Manche Länder begannen schon, auf einen Waffenstillstand zu dringen (vor allem, um wirtschaftliche Schäden durch steigende Öl- und Gaspreise einzudämmen). Doch seit Putin klargestellt hat, dass Moskau bestimmen will, wie weit Russland reicht, sind Plädoyers für eine Abmachung schwer aufrechtzuerhalten. Einen Waffenstillstand unter westlichem Druck könnte Putin als Ermutigung verstehen, seine imperialen Absichten später fortzusetzen.»

«De Standaard»: Der Kreml muss noch keine Revolte fürchten

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Montag die westlichen Sanktionen gegen Russland:

«Die westlichen Sanktionen treffen die russische Wirtschaft hart. Da aber weiterhin Milliarden aus dem Öl- und Gasgeschäft fließen, ist der erhoffte schnelle Zusammenbruch ausgeblieben. Und auch wenn die russische Mittelschicht ihren Lebensstandard stark korrigieren muss, ist der Tag, an dem sie sich gegen das Regime auflehnt, noch in weiter Ferne. Hier im Westen ist es anders, und das weiß man im Kreml. Für Putin war die Revolte der Gelbwesten (in Frankreich) kein Ausdruck von Demokratie, sondern von Schwäche. Die steigenden Lebenshaltungskosten nähren Populismus und Spaltung. Und genau das strebt Moskau an.»

«Tages-Anzeiger»: Die Deutsche Bahn wird kaputtgespart

ZÜRICH: Zum 9-Euro-Ticket schreibt der Zürcher «Tages- Anzeiger» am Montag:

«Völlig überfüllte Züge sind in Deutschland schon an normalen Wochenenden im Sommer nicht ungewöhnlich. Jetzt, mit dem 9-Euro-Ticket, das die Menschen aus dem Auto in den Zug lockt, bricht die überlastete Bahn immer wieder zusammen. (...) Sehnsüchtig blicken Deutsche schon lange auf das Bahn-Schlaraffenland Schweiz, wo die Züge pünktlich sind, gut in Schuss, selten überfüllt, wo Bahnreisen allermeistens entspannt und sogar vergnüglich sind - selbst auf einer Intensivstrecke wie Zürich-Bern.

In Deutschland erreichen nur noch etwa 60 Prozent der Züge pünktlich ihr Ziel. Grund: Seit Jahrzehnten wird die Deutsche Bahn kaputtgespart. (...) Die SBB (Schweizerischen Bundesbahnen) haben, pro Kopf der Bevölkerung gerechnet, fünfmal so viel Geld zur Verfügung wie die Deutsche Bahn. Trotzdem könnten die SBB noch etwas aus der 9-Euro-Initiative lernen: Die Menschen sind bereit, das Auto stehen zu lassen, wenn die Konditionen stimmen. Auch der Schweiz würden weniger Staus, weniger Autobahnausbau helfen, ihre Klimaziele zu erreichen - etwa 80 Prozent des motorisierten Verkehrs wird bei uns noch auf der Straße abgewickelt.»