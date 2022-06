Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Pressestimmen zum 14. Triumph von Nadal bei den French Open

MADRID/PARIS: Der Spanier Rafael Nadal hat zum 14. Mal die French Open gewonnen. Es war der 22. Grand-Slam-Titel für den 36-Jährigen. Die internationale Presse schreibt dazu am Montag:

Spanien:

«El País»: «Nadal, Gott auf Erden. Seit Nadal spielt, ist Roland Garros faktisch sein Besitz. Von 18 möglichen Titeln hat er nur vier ausgelassen. Mit seinem 14. Triumph in Roland Garros hat Nadal einmal mehr seine brutale Überlegenheit auf Sand, seinem Lieblingsbelag, unter Beweis gestellt. Es ist eine erstaunliche Überlegenheit, für die es in der Geschichte des Sports kaum Vergleiche gibt.»

«Sport»: «Nadal: Ein Außerirdischer auf Erden. Die Ergebnisse der vergangenen zwei Jahrzehnte lassen keine Zweifel aufkommen: Er ist der König auf dem Sandplatz. Rafa Nadal hat seine Dominanz auf Sand mit beispielloser Autorität durchgesetzt. Sein Niveau hat eine derartige Perfektion erreicht, dass er fast unbesiegbar ist. Die Ergebnisse sind wie von einem anderen Stern.»

«Mundo Deportivo»: «Der Beste aller Zeiten. Es ist schwer, einen anderen Vergleichsmaßstab als die Zahl der Siege zu finden. Im Tennis ist derjenige der Beste, der die meisten Grand Slams gewinnt. Und Rafa Nadal hat 22 aufzuweisen, zwei mehr als so außergewöhnliche Konkurrenten und Partner wie Djokovic und Federer. Deshalb ist Nadal der Beste der Geschichte. 22, das ist die magische Zahl. Das Beeindruckendste aber sind die 14 Triumphe in Roland Garros.»

Frankreich:

«Le Parisien»: «Das Außerordendlichste ist, dass der Meister des Platzes derart einzigartig ist, dass er mit einem einzigen Bein dominiert hat. Alleine mit der übernatürlichen Kraft seines Kopfes, der ihn zum größten mentalen Monster der Sportgeschichte macht. Zu versuchen, Tennis mit einem linken Fuß zu spielen, der von Spritzen vollkommen betäubt ist...»

«L'Équipe»: «Die Vorhand von Rafael Nadal ist die Waffe, mit der er 14 Mal den Pokal der Musketiere in die Höhe stemmen konnte. Aber Casper Ruud steht ihm in dieser Hinsicht nicht viel nach. Der Norweger kann sogar einen Ball liefern, der schneller rotiert als der des Spaniers.»

«Sme»: Orban ist kein Held, sondern ein Verlierer

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag zur ungarischen Blockadehaltung gegen EU-Russland-Sanktionen:

«Anders als seine Propagandisten erzählen (...), ist der ungarische Premier nach den Verhandlungen über das sechste EU-Sanktionspaket alles andere als ein Held. Die Diagnose ist ganz gegenteilig. Die Csardas-Tänze um das Öl-Embargo ließen sich ja noch mit wirtschaftlichen Interessen des Landes rechtfertigen. Doch als die Ungarn nach der Einigung plötzlich mit dem Einwand daherkamen, aus der Sanktionsliste müsse der Moskauer Patriarch Kyrill gestrichen werden, sollte doch allen klar sein, dass es hier nicht um ein proungarisches, sondern ein Pro-Putin-Spiel ging. (...)

Doch niemanden ekelt das Anbiedern (des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor) Orbans an (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin mehr als die Polen. (...) So kommt Ungarn um seinen wichtigsten Verbündeten, der ihm in den Streitereien mit Brüssel noch Gewicht verliehen hatte. (...) Orbans Regierung kann noch so viel propagandistischen Unsinn darüber verbreiten, was der starke Führer bei den Sanktionen alles zugunsten Ungarns herausverhandelt und wie er es Brüssel gezeigt hat. Aber in Wirklichkeit ist Orban in der EU nur wie ein einzelner Finger. Vielleicht zwar wie ein ausgestreckter Mittelfinger, aber dennoch ganz allein.»

«Lidove noviny»: Inflation ist größte Sorge der Deutschen

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zur deutschen Haltung im Ukraine-Krieg:

«Der bisherige Zusammenhalt in der EU angesichts des Ukraine-Kriegs bekommt erste Risse. Wird der russische Präsident Wladimir Putin am Ende mit seiner Erwartung recht behalten, dass die Einheit des Westens auseinanderbricht? Repräsentiert der viel gescholtene deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz letztlich doch die Haltung einer Mehrheit der Wähler? (...) In Deutschland hat die Erfahrung der Hyperinflation des Jahres 1923 ein Trauma hinterlassen, das bis heute nachwirkt. Diese Erfahrung dürfte auch die Einstellung der Deutschen zum Ukraine-Krieg beeinflussen. Soll man mehr Angst haben vor der russischen Aggressivität oder davor, dass ohne eine Einigung mit Russland Chaos herrscht und die Inflation andauert? Dreimal darf man raten, wie die Antworten in der Bundesrepublik aussehen würden.»

«Corriere della Sera»: Feiger Angriff auf Christen in Nigeria

ROM: Zum Angriff in einer katholischen Kirche im Süden Nigerias schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«Die Realität ist, dass es in Nigeria manchmal gefährlich ist, sonntags zur Messe zu gehen. Die festlichen liturgischen Versammlungen, die afrikanische Christen mit ihrem intensiven und besonderen Geist beleben, werden zu Orten plötzlicher Gewalt. Feige Gewalt, denn sie richtet sich gegen ein betendes, unbewaffnetes und überhaupt nicht aggressives Volk. Leider geschieht dies in vielen Teilen der Welt: von Ägypten bis Pakistan oder anderen Ländern, wo wehrlose Christen verletzt werden. Bei der in Owo gefeierten Messe trug der Priester (...) rote liturgische Gewänder. Es sind dieselben, die die Kirche im Gedenken an die Märtyrer verwendet. Tatsächlich sind die Opfer dieses blutigen Pfingstfestes in Nigeria unbekannte Märtyrer einer Verfolgung, die nicht aufhört.»

«The Times»: Russland muss besiegt werden

LONDON: Zum Ukraine-Krieg schreibt die Londoner «Times» am Montag:

«Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist nicht der einzige westliche Politiker, der nahelegt, dass Russland ein gesichtswahrender Ausweg aus dem Konflikt angeboten werden sollte. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sorgte für Verärgerung im eigenen Land und für Bestürzung in Kiew, als er sich nach wiederholter Befragung weigerte zu sagen, dass er Russland militärisch besiegt sehen möchte. (...) Und US-Präsident Joe Biden sagte am Wochenende, dass eine «Verhandlungslösung» nötig sei, um den Krieg zu beenden.

Nichts von alledem ist völlig falsch. Aber in diesem Stadium klingt es defätistisch. Putin wird das als Beweis dafür sehen, dass Russland nur Durchhaltevermögen und Rücksichtslosigkeit braucht und der Westen schließlich Zugeständnisse machen wird. In Kiew wird das als ein nicht besonders subtiler Hinweis darauf verstanden werden, dass die Ukraine bei einer künftigen Einigung möglicherweise einen Teil ihres Territoriums abtreten muss. Das Gegenteil ist erforderlich. Russland muss besiegt werden, militärisch und diplomatisch. Ein Volk vor einer Aggression zu beschützen, ist wichtiger als dem Aggressor die Möglichkeit zu geben, das Gesicht zu wahren.»

«El Mundo»: Boris Johnson wird zunehmend zum Ballast für die Tories

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Montag den Widerstand gegen den britischen Premier Boris Johnson in seiner eigenen Partei:

«Der Sturz von Boris Johnson ist für die britischen Konservativen zu einer Überlebensfrage geworden. Das zumindest glaubt ein lautstarker Sektor der Tories, die einen (parteiinternen) Misstrauensantrag fordert, um ihn aus dem Amt zu drängen. Das Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth II. hat dem Premier eine Atempause verschafft. Profitieren konnte er aber nicht von dem patriotischen Geist, der das Land in den vergangenen Tagen ergriffen hatte. Die Buhrufe, die er bei seiner Ankunft zu einem Dankgottesdienst für die Königin ertragen musste, waren ein deutliches Indiz für seine sinkende Popularität.

Schon bei der letzten Kommunalwahl wurde der Premier wegen der Partygate-Affäre und Lügen im Parlament abgestraft. Die Konservativen befürchten, dass sie ihre Mehrheit bei der Parlamentswahl 2024 verlieren werden, wenn sie jetzt nicht die Führung auswechseln. Diese Woche wird sich entscheiden, ob sich mindestens 15 Prozent der Tory-Abgeordneten an das 1922er Komitee gewandt haben, um das Misstrauensvotum zu beantragen, das das Ende Johnsons bedeuten könnte. Aber er hat schon öfter gezeigt, dass er es denen nicht leicht machen wird, die seinen Abgang fordern.»