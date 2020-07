Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Libération»: Frankreich muss auch Überseegebieten beistehen

PARIS: Die französische Tageszeitung «Libération» kommentiert a Montag die Situation in Frankreichs Überseegebiet Französisch Guayana, wo Lage wegen Corona weiter angespannt ist:

«Die Epidemie ist zwar weniger virulent als erwartet, wird aber voraussichtlich anhalten. Und wenn die Gesundheitssituation, die gut unter Kontrolle ist, angespannt bleibt, ist eine weitere Katastrophe, eine humanitäre, im Gange. (...) Eingesperrt, in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand gefangen und einer täglichen Ausgangssperre unterworfen, braucht das französische Volk von Französisch-Guayana mehr denn je den Beweis der nationalen Solidarität. Bei der Reaktion des Staates auf die Krise müssen alle Gebiete der Republik gleich sein. Einige nicht weniger als andere.»

«The Times»: Erdogan diktiert dem Westen seine Bedingungen

LONDON: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angeordnet, die Hagia Sophia in eine Moschee umzuwandeln. Dazu meint die Londoner «Times» am Montag:

«Weithin werden sich westliche Partner der Türkei entnervt fragen, wohin Erdogans jüngste Hinwendung zum religiösen Nationalismus als nächstes führen könnte. Seit er 2016 einen Umsturzversuch vereitelte, hat er seine Position gestärkt durch großangelegte Säuberungen und durch Verfassungsänderungen - 2017 knapp in einem Referendum gebilligt -, die ihm nahezu ungezügelte Exekutivgewalt verleihen. Zugleich entfernt er sich immer weiter von Mustafa Kemal Atatürks Ideal eines säkularen Staates. (...) Die Türkei bleibt ein Nato-Mitglied. Und es liegt im Interesse des Westens, zu versuchen, sie als Verbündeten in einer strategisch instabilen Region zu halten. Aber Erdogan hat sehr deutlich gemacht, dass dies nur zu seinen Bedingungen geschehen kann.»

«Jyllands-Posten»: Ein Land, ein System, eine Diktatur

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag das chinesische Durchgreifen in Hongkong:

«Mit dem neuen Sicherheitsgesetz hat China schonungslos dem Abkommen über ein Land mit zwei Systemen ein Ende gesetzt. Seit dem 1. Juli ist Hongkong Teil eines Landes, eines Systems, einer Diktatur. Xi Jinping und sein Regime in Peking demonstrieren nur ihre Verachtung für westliche Demokratien mit ihren Freiheits- und Menschenrechten, auf denen diese beruhen. Während sich der Rest der Welt voll und ganz darauf konzentriert, die Corona-Pandemie einzudämmen und zu stoppen, die ihren Ursprung in China hat, nutzt das Regime in Peking die Situation aus und kann sich ermuntert fühlen, weiterzumachen. Nach der Unterdrückung von Hongkong wird Xi Jinping seinen Blick nach Taiwan richten.»

«La Repubblica» zu Hagia Sophia: Erdogan hat einen «präzisen Plan»

ROM: Zur Umwandlung des Istanbuler Wahrzeichens Hagia Sophia in eine Moschee schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Auf diese Weise soll ein Museum vom Tisch gefegt werden, das seit 85 Jahren die vielschichtigen Identitäten dieser Ecke der Welt bewahrt, geschützt und von ihnen erzählt hat. Trotz aller Appelle an den gesunden Menschenverstand der türkischen Führung scheint es doch genau darum zu gehen, das Gleichgewicht der Regionen zu verschieben.

Erdogan geht nach einem präzisen Plan vor: Seine sunnitische Führung entwirft von sich das Bild eines globalen Akteurs, der sowohl auf der Bühne von Krisen agiert als auch die Interpretationen und Urteile über die Vergangenheit bestimmt. Auf der einen Seite greift sie ein, indem sie Vasallen, Truppen und Machtverhältnisse verschiebt. Auf der anderen Seite, indem sie historische Überlieferungen und sperrige Bräuche zerstört.»

«Financial Times»: Krisenhilfe nicht an umstrittene Reformen knüpfen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kritisiert am Montag den Widerstand des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gegen den geplanten 750-Milliarden-Wiederaufbaufonds der EU:

«Mark Rutte gibt Lippenbekenntnisse zu einem stärkeren, geopolitischen Europa ab. Doch er ist nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen, insbesondere angesichts der sich abzeichnenden nationalen Wahlen (in den Niederlanden) im kommenden Jahr. Weit rechts stehende Euroskeptiker bleiben eine Bedrohung, obwohl sich anscheinend eine Mehrheit der Niederländer der EU-Mitgliedschaft verpflichtet fühlt.

Ruttes Widerstand gegen den Wiederaufbauplan wird im Parlament stark unterstützt. Sein moralisierender Ton kommt bei einem Volk gut an, das von einer offenen, liberalen Wirtschaft und Jahrzehnten der EU-Mitgliedschaft profitiert hat und sich wundert, wieso Italiener und Griechen ihm nicht ähnlicher sein können. Doch für diese Krise kann niemand verantwortlich gemacht werden. (...) Jedes Land muss seinen Beitrag leisten. Alle sollten Geld aus dem Wiederaufbaufonds nutzen, um Kohlendioxid-Emissionen zu reduzieren und die digitalen Fähigkeiten zu verbessern. Doch Krisenhilfe an komplexe und umstrittene Reformen zu knüpfen, die von außen verordnet werden, wäre ein kostspieliger Fehler, bei dem alle Europäer verlieren würden.»

«De Standaard»: Russlands Geopolitik auf dem Rücken der Flüchtlinge

BRÜSSEL: Russland setzt im UN-Sicherheitsrat eine nur noch eingeschränkte Fortsetzung der humanitären Syrienhilfe durch. Dazu schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Der Einsatz im zynischen Spiel zwischen den (von den Chinesen unterstützten) Russen und den restlichen 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates waren die Millionen Flüchtlinge in Syrien. Für sie ist es nicht gut ausgegangen. Auch Deutschland, das am 1. Juli den Staffelstab des Vorsitzes von Belgien übernahm, geriet sofort in Konflikt mit der Unnachgiebigkeit der Russen, für die die geopolitische Strategie wichtiger ist als das humanitäre Schicksal der syrischen Bevölkerung. (...)

Das ganze Spektakel offenbarte einmal mehr den wunden Punkt, mit dem das höchste Organ der UNO seit Jahren kämpft und für den bislang keine Lösung gefunden wurde. Tatsächlich verschärfen sich die Probleme immer mehr. Es dürfte niemanden überraschen, dass Russland in der Frage der Hilfskorridore seinen Willen durchsetzen würde. Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien hat Russland sein Veto systematisch zum Schutz seines Verbündeten Baschar al-Assad eingesetzt. Nicht weniger als 16 Mal stoppte Moskau Resolutionen, die den syrischen Präsidenten bedrohten.

«Kommersant»: Syrien-Hilfskonvois lassen sich schwer kontrollieren

MOSKAU: Zur Einigung im UN-Sicherheitsrat, die humanitäre Hilfe in Syrien eingeschränkt fortzusetzen, schreibt die russische die Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Die Position Moskaus ist, den bisherigen Hilfe-Mechanismus auslaufen zu lassen. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens hat sich die Situation fast überall verändert, mit Ausnahme von Idlib. Deshalb sollte die grenzüberschreitende humanitäre Hilfe durch humanitäre Hilfsgüter ersetzt werden, wie sie die 1991 verabschiedete UN-Resolution 46/182 vorsieht. Das heißt, humanitäre Hilfe sollte nur mit Zustimmung der offiziellen Behörden und auf deren Ersuchen geleistet werden. (...)

Der zweite Punkt ist die mangelnde Kontrolle. Damaskus sagte auch, dass mit humanitären Konvois aus der Türkei auch Waffen nach Idlib gebracht wurden. (...) Der dritte Punkt: die ungerechte Verteilung. Während westliche Länder für die Lieferung humanitärer Hilfsgüter an die Bevölkerung in dem von Damaskus nicht kontrollierten Gebiet (Idlib und Nordost-Syrien) kämpften, war die Not anderer Syrer groß.»

«Tages-Anzeiger»: Die Loyalität der Mafia

ZÜRICH: US-Präsident Donald Trump hat seinem in der Russland-Affäre verurteilten Vertrauten Roger Stone die Gefängnisstrafe erlassen. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Ihren Deal hatten die beiden Weggefährten quasi am helllichten Tag besiegelt - in Interviews und Tweets, die jeder mitlesen konnte. Beschützt du den Boss, beschützt er dich: die Loyalität der Mafia.(...)

Der korrupte Umgang mit seinem Amt ist der Leitfaden, der sich durch die Amtszeit dieses Präsidenten zieht. In der Ukraine-Affäre erpresste er eine ausländische Regierung, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Den Justizminister setzt er als persönlichen Anwalt ein. Erst vor zwei Wochen feuerte er einen Staatsanwalt, der in seinem Umfeld ermittelt. Trump tut all dies, obwohl er sich bald den Wählern stellen muss. Was er in einer zweiten Amtszeit täte, nachdem auch diese letzte Kontrollinstanz weggefallen wäre: Man wagt es nicht zu denken.»