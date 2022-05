Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.05.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«The Times»: ESC-Sieg hat Moral der Ukraine gestärkt

LONDON: Zum Sieg der Ukraine beim ESC meint die Londoner «Times» am Montag:

«Selten hatte ein Fest des Glanzes, der Affektiertheit, der Mode und der Showauftritte eine solche politische Bedeutung. Der Sieg der Ukraine beim Eurovision Song Contest war lange vorhergesagt worden. Er war deshalb nicht weniger verdient. Nicht nur, dass die Rap-Folk-Band Kalush Orchestra einen Auftritt mit ebensoviel Energie hinlegte, wie ihre Landsleute sie im Kampf aufbringen. Auch ihr anschließender Appell in Turin, «bitte helft der Ukraine, helft Mariupol, helft Asow-Stahl sofort», bewegte Millionen von Fernsehzuschauern auf dem ganzen Kontinent dazu, die Punktzahl der Ukraine vom fünften Platz, auf den die Juroren zunächst gekommen waren, zu einem überwältigenden ersten Platz zu erhöhen. Der Jubel hallte bis weit nach Mitternacht in den Kellern und Bunkern der Ukraine nach; diese Stärkung der ukrainischen Moral war ebenso erfreulich wie hilfreich.»

«De Standaard»: Nato-Erweiterung provoziert Putin

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Montag die geplante Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato:

«Diese Länder lassen sich nicht abschrecken durch die Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das können wir durchaus echt stark finden, aber die Frage ist doch, ob es auch wirklich eine vernünftige Entscheidung ist. Natürlich haben Finnland und Schweden das Recht, Nato-Mitglied zu werden. Aber ist dies der richtige Moment? Und muss es so schnell gehen? Den russischen Präsidenten mit Samthandschuhen anzufassen und zu versuchen, ihn nicht vor den Kopf zu stoßen, konnte den Überfall auf die Ukraine nicht verhindern. Diese Feststellung wurde dann zur Begründung für die starken Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine. Doch ist der Antrag auf Nato-Mitgliedschaft nicht eine Provokation zu viel?

Im günstigsten Fall werden sich Russland und die Ukraine eines Tages an einen Tisch setzen und nach einer diplomatischen Lösung suchen. Putin müsste dann ohne großen Gesichtsverlust zum Rückzug blasen können. Er hat schon so oft mit Gegenmaßnahmen für den Fall gedroht, dass Finnland oder Schweden Nato-Mitglied werden, dass er in seiner Philosophie gar nicht anders kann, als etwas zu unternehmen, wenn dies wirklich geschieht. Das macht einen Rückzug ohne Gesichtsverlust nur noch schwieriger.»

«De Telegraaf»: Putin hat sich verrechnet

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Montag Putins Aggression gegen die Ukraine:

«Der russische Potentat Putin scheint sich bei seinem Überfall auf das Nachbarland Ukraine in mehrfacher Hinsicht klar verrechnet zu haben. Aus dem beabsichtigten Blitzkrieg ist ein Erschöpfungskrieg geworden, und mit der enormen Anzahl gefallener Soldaten zahlen die Russen einen hohen Preis. Britischen Militäranalysten zufolge haben die Russen seit dem Überfall ein Drittel ihrer Schlagkraft verloren. Es gelang Putin nicht, die Hauptstadt Kiew zu erobern und auch bei der Schlacht um Charkiw scheint die Ukraine die Oberhand zu gewinnen.

Auch geopolitisch hat der russische Präsident mit der Aggression gegen sein Nachbarland einen schweren Einschätzungsfehler begangen. Das führte nicht allein dazu, dass Russland weitgehend in der Welt isoliert wurde. Obendrein wollen sich ursprünglich strikt neutrale Staaten wie Finnland und Schweden angesichts der Aggressivität ihres Nachbarn unter den Nato-Schutzschirm begeben, indem sie sich dem westlichen Militärbündnis anschließen.»

«Público»: In Europa gibt es jetzt einen neuen «Eisernen Vorhang»

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Montag den geplanten Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens:

«Für Europa wie für die Welt gibt es keinen großen Grund zur Freude. Nicht einmal für Finnland oder für Schweden. Sie verändern ihre geopolitische Position ja nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil sie dazu gezwungen wurden. Niemand, der bei klarem Verstand ist, kann mit einem unberechenbaren und aggressiven Nachbarn wie Putins Russland koexistieren, das fähig ist, aus keinem anderen Grund als imperialer Paranoia anzugreifen.

In Europa gibt es jetzt einen neuen «Eisernen Vorhang» und Russlands Einflusszone ist kleiner denn je zuvor. Das Europa der Demokratien ist nicht in die Appeasement-Falle getappt, und die Entschlossenheit seiner Reaktion bremst die Ambitionen des Kremls. Wenn Putin der Aufforderung des finnischen Präsidenten folgt und «in den Spiegel schaut», wird er feststellen, dass sein Tagtraum gescheitert ist. Vielleicht öffnet sich dann ein Fenster zum Frieden.»

«Tages-Anzeiger»: Schwarz-Grün in NRW wäre schlecht für die Ampel

ZÜRICH: Zum Erfolg von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Wahl in NRW schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Als Wüst das Amt übernahm, lag seine Landespartei in einer Umfrage noch 13 Prozentpunkte hinter der SPD zurück. Dass er am Wahltag nun deutlich vorausliegt, ist für ihn und seine CDU ein schöner Erfolg. Wüst sprach von einem «Vertrauensbeweis». Friedrich Merz, CDU-Chef und Oppositionsführer, hatte sich sehr für diesen eingesetzt und kann nun - nach dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein vor einer Woche - den noch viel wichtigeren Erfolg in der Landeshauptstadt Düsseldorf für seine Partei und sich selbst reklamieren.

Eine schwere Niederlage ist das Abschneiden seiner SPD jedoch für Kanzler Olaf Scholz, der wie Friedrich Merz mehrfach vor Ort für seinen Kandidaten geworben hatte. (...) Eine schwarz-grüne Regierung in Düsseldorf würde auf jeden Fall die Fliehkräfte in der Ampelkoalition in Berlin erheblich verstärken. In Fragen der Corona-Politik und des Umgangs mit dem Krieg in der Ukraine lagen die Grünen in den letzten Wochen oft näher bei der Union als bei SPD oder FDP.»

«NZZ»: Wüst zeigt der CDU den Weg zur Macht in Berlin

ZÜRICH: Zum Wahlergebnis in NRW meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Am Sonntag hat in Nordrhein-Westfalen mit dem Christlichdemokraten Hendrik Wüst erneut ein Mann der Mitte triumphiert. Bereits eine Woche zuvor hatte in Schleswig-Holstein sein Parteikollege Daniel Günther gesiegt, der sich innerhalb der CDU ähnlich positioniert hatte. Zwar fiel Wüsts Sieg weniger deutlich aus als jener Günthers, doch ist er in einem Land, das meist von den Sozialdemokraten regiert wurde, alles andere als selbstverständlich.

All jenen, die sich eine konservativere CDU wünschen, sollte das Ergebnis vom Sonntag zu denken geben. Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, ist ein Deutschland im Kleinen. Großstädte und ländlich geprägte Regionen wechseln einander ab; einige Gegenden prosperieren, andere kämpfen noch immer mit den Folgen des Strukturwandels. Wer hier reüssieren will, muss wohlhabende und eher arme Wähler für sich gewinnen, er muss Bürger mit Migrationshintergrund und solche, deren Vorfahren über Generationen im Land lebten, von sich überzeugen. Das ist Wüst gelungen. Er hat seiner Partei gezeigt, wie sie auftreten muss, wenn sie auch in Berlin zurück an die Macht will.»

«Magyar Nemzet»: Ungarn muss bis zum letzten mit der EU kämpfen

BUDAPEST: Die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» erörtert in einem Kommentar am Montag mögliche Strategien für den Umgang des «illiberal» regierten Ungarn mit der Europäischen Union:

«Die erste Option bestünde darin, dass wir uns fügen. Dass wir die Erwartungen der «Starken», der «großen Jungs» akzeptieren und uns ihnen anpassen. (...) Wir sollten das nicht tun.

Die zweite wäre, dass wir unsere Kämpfe auskämpfen. Dass wir von unseren Prinzipien nicht abrücken und so lange in der EU bleiben, so lange es möglich ist und vor allem: so lang es Sinn macht. Wenn es geht, kämpfen wir unsere Kämpfe zusammen mit Verbündeten (...). Doch wenn auch das nicht geht - leider können wir gar nichts ausschließen - dann eben alleine. Ja, wenn es sein muss, alleine. (...)

Die dritte Möglichkeit wäre, dass wir einen gesonderten Vertrag mit der EU abschließen, etwa wie Norwegen oder die Schweiz. Dann hätten wir das friedliche Nebeneinanderleben mit einem globalistischen, migranten- und islamfreundlichen, ultra-liberalen, kinder- und familienfeindlichen Mainstream-Brüssel. Mir ist die zweite Option am sympathischsten.»