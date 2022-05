Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Hospodarske noviny»: Warschau und Prag nähern sich an

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Prag schreibt am Montag zu den Beziehungen zwischen den EU- und Nato-Mitgliedstaaten Tschechien und Polen:

«Wegen des Krieges in der Ukraine ist es zu einer beispiellosen politischen Annäherung zwischen Prag und Warschau gekommen. Die gemeinsame Unterstützung Kiews und die damit verbundene Verteidigung vor der russischen Gefahr hat polnische und tschechische Politiker in eine Kampfeuphorie versetzt, die an das Jahr 1920 erinnert. Beim «Wunder an der Weichsel» besiegte Polen damals die Bolschewiken und rettete Mitteleuropa vor den Sowjets.

Heute gibt es viele gemeinsame Interessen: Beide Staaten wollen EU-Gelder für die Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge einfordern sowie neue Regeln für den EU-Emissionshandel und einen langsameren Übergang zur grünen Wirtschaft durchsetzen. Sie haben Interesse am Kauf US-amerikanischer Waffen und am Aufbau neuer Nato-Stützpunkte. Und sie wollen bei Rüstungs- und Verkehrsprojekten stärker kooperieren. Dabei ist es noch vollkommen unklar, wie der polnische Streit mit der EU um den Rechtsstaat ausgehen wird.»

«Correio da Manhã»: Ende des Ukraine-Krieges ist nicht in Sicht

MADRID: Zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine und zu der Frage, wann der Konflikt zu Ende gehen kann, schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«Die russische Großoffensive im Osten der Ukraine scheint gegenwärtig nicht besser zu laufen als der Angriff auf Kiew. (Kremlchef Wladimir) Putin kann immer noch keinen nennenswerten Sieg vorweisen, mit dem er seine «spezielle Militäroperation», wie Russland die Invasion nennt, vor den Russen rechtfertigen kann. Die Ruinen von Mariupol sind bisher das einzige, was er am Tag des Sieges, der in ca. einer Woche begangen wird, präsentieren könnte. Aber das ist aus russischer Sicht zu wenig.

Auf beiden Seiten scheint es immer weniger Verhandlungsbereitschaft zu geben. Nach all den Gräueltaten ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die ukrainische Regierung bereit sein wird, ein Friedensabkommen mit territorialen Zugeständnissen zu akzeptieren. Und was Putin angeht: Eine Situation, die es ihm ermöglicht, einen Sieg zu beanspruchen und sein Gesicht vor den Russen zu wahren, ist weniger denn je in Sicht. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei.»

«De Standaard»: USA wollen Niederlage Putins in der Ukraine

BRÜSSEL: Zur Haltung der USA im Ukraine-Krieg meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Für die Amerikaner bringt der Ukraine-Krieg moralische Klarheit nach zwei Jahrzehnten Morast im Nahen und Mittleren Osten. Der erniedrigende Abzug aus Afghanistan ist noch nicht überwunden, der Irak hat ein tiefes Trauma hinterlassen. Auch Präsident Joe Biden wollte die USA lieber abseits halten. Doch die Empörung über die Gräueltaten in der Ukraine hat zu einer neuen Entschlossenheit geführt. In der Ukraine ist völlig klar, wer die Guten und wer die Bösen sind. Zum ersten Mal seit langem erfahren Republikaner und Demokraten wieder eine Art von Einigkeit. Diese Klarheit verträgt kein unbestimmtes Ergebnis. Ein geschwächtes Russland ist nicht genug. Putin muss verlieren. Jetzt schon liefern 40 Länder Waffen an die Ukraine. Die USA führen diese Koalition an. Das Ausmaß des amerikanischen Hilfspakets in Höhe von 33 Milliarden Dollar zeigt, dass das Engagement der USA ungebremst ist.»

«The Telegraph»: Konservative bei Kommunalwahlen vor Schlappe

LONDON: Der Londoner «Telegraph» kommentiert am Montag die am 5. Mai anstehenden Kommunal- und Regionalwahlen in weiten Teilen Großbritanniens:

«Es wird erwartet, dass die Konservativen eine herbe Schlappe einstecken werden. Nicht weil sie auf lokaler Ebene schlechter arbeiten als Labour oder die Liberaldemokraten, sondern wegen der Betrügereien in der Downing Street und der allgemeinen Enttäuschung über die Regierung. (...) Umfragen bestätigen, dass Labour in den meisten Bereichen vorn liegt, nicht nur bei Themen wie dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS und den öffentlichen Dienstleistungen, sondern auch bei Kriminalität und Einwanderung.

Es ist jedoch fraglich, inwieweit sich diese Sorgen auf die nächste Parlamentswahl auswirken werden. Wenn es darum geht, eine neue Regierung zu bestimmen, werden Wähler, die verärgert sind, dass der Staat ihnen so viel von ihrem hart verdienten Geld wegnimmt, wohl eher damit rechnen, dass Labour ihnen noch mehr wegnehmen würde. Keine Labour-Regierung hat die Wirtschaft jemals in einem besseren Zustand hinterlassen als sie sie vorgefunden hat.»