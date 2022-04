Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Kommersant»: Le Pen ziemlich erfolgreich gegen Macron

MOSKAU: Zum Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Es sieht so aus, als hätte sich vor allem Präsident Emmanuel Macron mit seinem Wahlkampf verrechnet. (.) Nur wenige haben es geschätzt, dass er keinen Wunsch erkennen ließ, an einem normalen Wahlkampf teilzunehmen. Insbesondere ging es dabei darum, dass er nicht an Debatten teilgenommen und seinen Konkurrenten das Feld überlassen hat (.).

Dagegen hat Marine Le Pen anscheinend die richtigen Schlüsse gezogen und den Fehler ihres wichtigsten Gegners ausgenutzt. Sie wurde nicht müde, den Amtsinhaber für alle seine Handlungen, Äußerungen und Vergehen zu verdammen. (.) Sie ist zwar aus dem ersten Wahlgang nicht als absolute Siegerin hervorgegangen, aber hat sich ziemlich erfolgreich geschlagen - vor allem, weil sie unter den Radikalen wie eine Gemäßigte oder sogar schon fast wie eine Zentristische wirkte. (.)

Im zweiten Wahlgang werden die Radikalen nicht einfach verschwinden, und sie werden nicht zu Emmanuel Macron wechseln. (.) Diejenigen, die noch 2017 für Macron gestimmt haben, waren nicht so sehr für ihn - als vielmehr gegen Marine Le Pen. Es ist aber nicht klar, ob nun 2022 eine Vereinigung aus Linken, Zentristen und sogar Rechten auch wieder entstehen kann - und wenn ja, dann auf welcher Grundlage.»

«Dagbladet»: Erneute Wahl zwischen Europäer und Nationalistin

OSLO: Die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung «Dagbladet» (Oslo) kommentiert am Montag den Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich:

«Präsident Emmanuel Macron hat sehr gute Chancen, für fünf weitere Jahre wiedergewählt zu werden. Beim zweiten Wahlgang am 24. April haben die Wähler erneut die Wahl zwischen einem «glühenden Europäer», also einem entschiedenen EU-Anhänger, der die liberale Demokratie verteidigt, und einer autoritären Nationalistin mit einem kühlen Verhältnis zur EU, die zumindest früher ein positives Bild vom russischen Präsidenten Wladimir Putin gehabt hat. Aber Frankreich ist heute nicht mehr, was es 2017 war. Auch Le Pen nicht. Sie wird von immer mehr Wählern als ein bekanntes Gesicht wahrgenommen und verschreckt nicht mehr so viele.

Die Wähler stimmen in Frankreich im ersten Wahlgang für den, den sie als Präsidenten haben wollen, im zweiten dann gegen den, den sie nicht haben wollen. Die erste Runde könnte als Volksabstimmung über Macron aufgefasst werden und die zweite Runde als Volksabstimmung über Le Pen. Die politischen Trennlinien sind nicht mehr dieselben wie vorher. Aufgrund der Unzufriedenheit mit Macron versucht Le Pen, eine Anti-Macron-Front aufzubauen, während Macron eine republikanische Front gegen Le Pen bildet.»

«The Times»: Macrons Gegnerin ist geschickter denn je

LONDON: Zur Präsidentschaftswahl in Frankreich meint die Londoner «Times» am Montag:

«Zum zweiten Mal wird Emmanuel Macron in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen mit Marine Le Pen konfrontiert. Bei dieser Kandidatenliste enden jedoch die Ähnlichkeiten mit der Wahl von 2017. Diesmal kommt Macron nicht als radikaler Erneuerer einer aufstrebenden Partei daher, der von begeisterten Massen von Anhängern auf lebhaften Kundgebungen begrüßt wird, sondern als müder Amtsinhaber, der meist nicht am Wahlkampf teilnimmt und nach einer anstrengenden ersten Amtszeit offensichtlich erschöpft ist.

Seine Gegnerin ist geschickter denn je. Sie hat ihre schrille Anti-Immigranten-Rhetorik aufgegeben und sich als Retterin der Arbeiter an der Tanksäule präsentiert. (...) Am meisten besorgniserregend ist ihr mangelndes Engagement für die regelbasierte Ordnung und das westliche Bündnis. Es ist noch nicht lange her, dass sie Fotos von einem Treffen mit Präsident Putin in ihrer Wahlkampfbroschüre präsentierte. Sie hat seine illegale Annexion der Krim offen verteidigt. Zweifellos wäre ein Sieg von Le Pen eine gute Nachricht für Moskau. In den Umfragen liegt Macron immer noch um Haaresbreite vorn, aber zwei Wochen sind in der Politik eine lange Zeit.»

«De Standaard»: Mit Le Pen droht Europa ein Wendepunkt

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standard» warnt am Montag vor einem Sieg von Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich:

«Angesichts des Ausgangs der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen ist das Undenkbare nicht mehr auszuschließen: Dass Marine Le Pen am 14. Mai als Präsidentin der Republik in den Elysée-Palast einzieht. Das wäre ein Wendepunkt nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa. (...) Mit Le Pen im Elysée-Palast wäre Frankreich nicht mehr eine Stütze der europäischen Einheit, wie es unter Macron der Fall war. Le Pen hat sich ihr politisches Kapital mit extremen euroskeptischen Positionen verdient. Es ist noch gar nicht so lange her, dass sie ernsthaft den Austritt ihres Landes aus der Eurozone in Erwägung zog. (...)

Die deutsch-französische Achse, um die sich Europa dreht, würde mit einer Präsidentin Le Pen schwächer denn je werden. Zumal Deutschland nach dem Ausscheiden von Angela Merkel nicht mehr der europäische Stabilisator ist, der es einmal war. Olaf Scholz muss erst noch in seine Rolle hineingewachsen. Obendrein wurde sein Land durch die starke Abhängigkeit von russischer Energie in die Defensive gezwungen. Wenn Frankreich seine europäische Rolle verlieren würde, wäre das eine Katastrophe für die Einheit der Union.»

«Tages-Anzeiger»: Wahlsieg Le Pens würde Putin stärken

ZÜRICH: Zur Präsidentschaftswahl in Frankreich meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«In Frankreich wiederholt sich die Geschichte. Wie schon 2017 duellieren sich Emmanuel Macron und Marine Le Pen um die französische Präsidentschaft. Den ersten Wahlgang schloss Le Pen gestern einige Prozentpunkte hinter Macron ab. Ein Wahlsieg der Rechtspopulistin ist nicht undenkbar. Gewinnt die Herausforderin die Stichwahl, wäre dies nicht nur eine politische Sensation für Frankreich. Eine Präsidentin Le Pen würde die internationale Weltordnung nachhaltig erschüttern - und Wladimir Putins Position massiv stärken. (...)

Le Pen und Putin sind politische Verbündete, weil sie ein ähnliches Weltbild haben: Politische Stärke gilt mehr als internationale Regeln. Als Präsidentin würde Le Pen Frankreichs Engagement in der Nato zurückfahren und zusammen mit Ungarns Premierminister Viktor Orban die EU schwächen. Für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges wäre das verheerend. Nur wenn die europäischen Länder einig bleiben, können sie im Kampf gegen Wladimir Putin bestehen. Mit einer Präsidentin Le Pen würde die Front gegen den Kreml-Herrscher hingegen empfindlich bröckeln. In zwei Wochen findet die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen statt. Sie wird nicht nur für Frankreich entscheidend sein. Sondern für die gesamte westliche Welt.»

«El Mundo»: Frankreich darf kein zweites Ungarn werden

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Montag das Ergebnis der ersten Runde der Präsidentenwahl in Frankreich:

«Emmanuel Macron und Marine Le Pen werden um das Präsidentenamt der Republik kämpfen. Das haben die Franzosen im ersten Wahlgang entschieden, in dem sie übrigens nebenbei den Parteien den Tod bescheinigt haben, die einst das System bestimmten: den Sozialisten und den Konservativen. Europa atmet erleichtert auf über den Vorsprung für den Präsidenten, aber nur vorerst. Macron und Le Pen werden ihr Duell von 2017 wiederholen, und dieses Mal ist das Risiko, dass sich die extreme Rechte durchsetzt, größer. Die wieder hohe Stimmenthaltung dürfte nach Ansicht mancher Analysten Le Pen in die Hände spielen.

Es ist jedoch alles andere als belanglos, dass die Verlierer, vom linken Melenchon bis hin zu Pécresse, Yadot oder Hidalgo, dazu aufgerufen haben, auf keinen Fall für Le Pen zu stimmen. Sie warnen vor Le Pens antieuropäischen und fremdenfeindlichen Projekt, egal wie sehr sie ihren Diskurs abgemildert haben mag und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu nutzen versucht. Die Wähler müssen im zweiten Wahlgang ihrer Verantwortung gerecht werden: Frankreich darf kein zweites Ungarn werden.»