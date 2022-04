Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«The Times»: Westen darf sich keine Illusionen über Moskau machen

LONDON: Zu den Berichten über russische Kriegsverbrechen in der Ukraine meint die Londoner «Times» am Montag:

«Es versteht sich von selbst, dass die Beweise für diese Verbrechen akribisch gesammelt und alle Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Das muss auch Putin selbst und Mitglieder des inneren Kreises des russischen Präsidenten einschließen. Genau so, wie hochrangige Nazis, die an Adolf Hitlers Völkermord beteiligt waren, vor einem internationalen Gericht in Nürnberg angeklagt wurden. (...)

Der Westen darf sich keine Illusionen mehr über den Charakter dieses Krieges oder des Moskauer Regimes machen. Boris Johnson hat recht, wenn er versucht, die Ukraine mit den modernsten verfügbaren Waffen auszurüsten, einschließlich Anti-Schiff-Raketen. Andere westliche Regierungen sollten ähnliche Entschlossenheit zeigen. Die Argumente für ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl und Gas sind inzwischen überwältigend. Ja, die Kosten für die europäische Wirtschaft werden lähmend sein. Aber der Preis für einen Sieg des verbrecherischen Regimes von Putin wäre noch höher.»

«Tages-Anzeiger»: Die Ukraine kämpft auch für unsere Freiheit

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag die Berichte über Kriegsverbrechen der russischen Truppen in der Ukraine:

«Wladimir Putin wollte die Ukraine mit ihrem jüdischen und russischsprachigen Präsidenten «entnazifizieren». Nun sind es seine Truppen, die in dem Land unvorstellbare Gräueltaten begehen. Nein, für einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher darf es keinen «gesichtswahrenden Ausweg» mehr geben. Ein Deal auf Kosten der Ukraine wäre auch ein ernstes Risiko für unsere Sicherheit und auf Dauer die größere Gefahr für unseren Wohlstand als kurzfristig höhere Energiepreise.

Der russische Präsident ist ein Fall für ein Kriegsverbrechertribunal. Putin zur Rechenschaft ziehen zu können, das muss das Ziel des Westens sein. Niemand will bisher für die Ukraine in den Krieg. Umso mehr muss der Westen die Ukraine mit Waffen unterstützen, um diesen Krieg gegen Putins Truppen zu gewinnen. Die Ukraine kämpft auch für unsere Freiheit.»

«NZZ»: Die Welt sieht nun die wahre Fratze Russlands

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Berichte über Kriegsverbrechen russischer Truppen in der Ukraine:

«Hier geht es um einen archaischen Ausbruch sinnloser Gewalt und Brutalität gegen unbeteiligte Menschen und gegen die Zivilisation an sich. Und für diese Verbrechen ist nicht allein Präsident Putin verantwortlich. Mit diesem Russland kann kein Deal gemacht werden, der den westlichen Maßstäben von Moral und Menschlichkeit standhält. Diesem menschenverachtenden Staat kann nicht das Schicksal von Millionen ukrainischen Bürgern im Osten überlassen werden, solange deren Rettung möglich erscheint.

Es ist dem heroischen Kampf der Regierung in Kiew und von Hunderttausenden von tapferen Ukrainerinnen und Ukrainern zu verdanken, dass diese Hoffnung überhaupt noch besteht und dass die Welt die wahre Fratze Russlands zu sehen bekommt. Wer auch immer im Westen sich für Frieden und Gewaltlosigkeit in der Welt einsetzt, muss jetzt begreifen: Diese Ziele sind nicht durch Nachgeben und Verhandeln mit Wladimir Putin zu erreichen. Das Gegenteil wird damit befördert: Krieg, Zerstörung, Barbarei. Wer auf Frieden und Menschlichkeit hofft, muss alles tun, um der Ukraine zu helfen, die Invasoren aus ihrem Land zu vertreiben. »