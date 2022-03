Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Pravda»: Die Ukraine kämpft auch für uns und unsere Werte

BRATISLAVA: Zum Krieg in der Ukraine schreibt die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» am Montag:

«Die russische Invasion in die Ukraine dauert schon länger als erwartet. Während Tausende Flüchtlinge unsere Grenze überqueren, tauchen in der öffentlichen Diskussion noch immer Meinungen auf, dass uns das alles nichts angehe. Können wir aber wirklich so einfach den Kopf in den Sand stecken? Das Ende des Krieges ist nicht absehbar. Und so entgleitet uns der Zusammenhang. Wir sollten nicht vergessen, dass die Ukraine auch für uns kämpft. Auch wenn das klischeehaft klingen mag, steht hinter den militärischen Kämpfen ein Wettkampf der Werte. (...)

Die Bedrohung durch demokratische Ideale war nämlich einer der Hauptgründe für (Präsident Wladimir) Putins Aggression. (...) Die Nato-Erweiterung war nur ein vorgeschobenes Argument, die wahre Gefahr für sein kleptokratisches Regime ist nicht ein direkter Angriff der Allianz, sondern es sind die demokratischen Werte, eine aktive Zivilgesellschaft und unabhängige Medien. Die Ukraine zeigt den Russen nämlich, dass es auch anders geht. Sie zeigt, dass die Prinzipien der liberalen Demokratie nicht im Widerspruch zu nationalen Interessen stehen und dass man auch mit freien Wahlen und Respekt vor Menschenrechten erfolgreich sein kann.»

«De Standaard»: Bidens Äußerung über Putin war unklug

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Montag die umstrittene Äußerung von US-Präsident Joe Biden über Russlands Präsidenten Wladimir Putin:

««For God's sake, this man cannot remain in power.» («Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.») Nach John F. Kennedys Bekundung «Ich bin ein Berliner» (1963) und Ronald Reagans Aufforderung an Michael Gorbatschow, die Berliner Mauer einzureißen (1987), wird Joe Bidens Schlusssatz seiner Rede in Polen möglicherweise in die Geschichte der ideologischen Auseinandersetzung zwischen dem Westen und Russland eingehen. Biden hat natürlich recht damit, dass Wladimir Putin besser nicht an der Macht bleiben sollte. Es ist jedoch nicht klug, wenn ein amerikanischer Präsident das offen ausspricht.

Der Kreml sieht sich dadurch in seiner Propaganda gestärkt, wonach der Westen der Aggressor ist.(...) Davon abgesehen wäre es falsch, sich durch Bidens umstrittenen Satz allzu sehr von den 27 Minuten seiner Rede ablenken zu lassen, die dem vorausgingen. Biden hat in starken Worten erneut betont, was es im Krieg in der Ukraine zu verteidigen gilt: Nicht nur ein Land, sondern zugleich das Modell einer auf fairen Wahlen, freier Meinungsäußerung, Recht und Gleichheit basierenden Gesellschaft, das kaputt bombardiert wird.»

«Tages-Anzeiger»: SPD-Sieg im Saarland ist vor allem Rehlingers Erfolg

ZÜRICH: Zum Wahlsieg der SPD im Saarland schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Der aktuelle Coup der SPD hat zwei Gründe: Die im Saarland wegen Oskar Lafontaine traditionell starke Linkspartei hat sich in den vergangenen Jahren derart zerstritten, dass deren Anhängerinnen diesmal lieber SPD wählten. Die Grünen präsentieren sich ebenfalls seit langem als zerrüttet, die SPD war im linken Lager diesmal also nahezu konkurrenzlos. Vor allem aber erwies sich die Herausforderin Rehlinger als erheblich beliebter als (CDU-)Ministerpräsident Hans. (...)

Der Sieg der SPD ist deswegen vor allem ihr persönlicher Erfolg. Mit der deutschen Bundespolitik haben die Wahlergebnisse im Saarland also ziemlich wenig zu tun. Medien und Parteien bemühten sich dennoch nach Kräften, einen gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Von einem «Triumph» für den sozialdemokratischen Kanzler Olaf Scholz war genauso die Rede wie von einer «Schlappe» für den neuen CDU-Chef Friedrich Merz. Die nationalen Umfragen lassen diesen Schluss eher nicht zu: In den meisten liegt die CDU längst wieder vor der SPD, wenn auch oft nur knapp.»