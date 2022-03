Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Jyllands-Posten»: Russland wirtschaftlich in die Knie zwingen

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs:

«Wir befinden uns im Krieg mit Russland, im wirtschaftlichen Krieg, und wer geglaubt hat, dass dieser Krieg ausschließlich im feindlichen Lager geführt werden kann, der hat sich geirrt. Für Familien mit niedrigerem Haushaltseinkommen ist dieser Wirtschaftskrieg schmerzhaft, aber man sollte sich daran erinnern, dass der Energiepreisschock Monate vor der russischen Invasion in die Ukraine eingetreten ist und der Krieg die Entwicklung nur verstärkt hat. Die Erholung von der Corona-Pandemie wäre ohnehin teuer gewesen, nicht zuletzt in Form einer Inflation, die nun erschreckend hoch ist.

Die Ukraine wird mit Sicherheit über viele Jahre von internationalen Wirtschaftshilfen abhängig sein, um den Krieg und seine Zerstörung zu überwinden. Russland dagegen muss ökonomisch zusammenbrechen, was beinhaltet, dass sich Europa blitzschnell vollständig vom Import von fossilen Brennstoffen befreien muss. Um nicht zuletzt die militärische Kapazität dauerhaft zu stutzen, müssen die Sanktionen aufrechterhalten und am besten verschärft werden, bis der Tag kommt, an dem Russland eine echte Demokratie ist.»

«DNA»: Nahrungsmittelkrise und weitere Konflikte drohen

STRAßBURG: Zur Gefahr einer Hungersnot und dadurch ausgelöste weitere Konflikte infolge des Ukraine-Kriegs schreibt die ostfranzösische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Montag:

«Das Gespenst der Hungersnot taucht im Zuge des Krieges in der Ukraine wieder auf, doch dieses Mal alarmiert ein Risiko ganz anderen Ausmaßes die Vereinten Nationen und deren Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation. (...) In der Ukraine selbst haben zehn Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen, die Heimat und die Wirtschaft des viertgrößten Weizenexporteurs der Welt ist nachhaltig gestört. Russland, der größte Exporteur von Weizen, ist das Ziel von Sanktionen. Der Verkehr am Schwarzen Meer ist gestört. Viele Länder sind jedoch von den Kornkammern Russlands und der Ukraine abhängig. (...)

Hier in Frankreich und Europa besteht die Gefahr eines starken Preisanstiegs, anderswo, in zahlreichen Ländern werden die Vorräte in Monaten gezählt und es droht eine Nahrungsmittelkrise einschließlich ihrer sozialen Folgen. Europa könnte an dieser Front eine wichtige Rolle spielen, um Nachbeben des Ukraine-Konflikts auf der anderen Seite des Mittelmeers oder weiter entfernt zu verhindern.»

«NZZ»: Ortega attackiert Zivilgesellschaft Nicaraguas

ZÜRICH: - Zum Vorgehen des autoritären nicaraguanischen Präsidenten Daniel Ortega gegen die Opposition schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Die brutale Verfolgung der Opposition macht es selbst für die traditionelle Linke in Lateinamerika schwierig, ihn zu verteidigen. Bezeichnend ist die scharfe Kritik des neuen chilenischen Präsidenten Gabriel Boric, des neuen Stars der lateinamerikanischen Linken. Politisch verbindet den 35-Jährigen nichts mehr mit dem 76-jährigen Dinosaurier aus dem Kalten Krieg, der immer mehr dem Diktator Anastasio Somoza García gleicht, den er 1979 stürzte. Die meisten seiner Kritiker sitzen ausgerechnet in Somozas altem Kerker El Chipote in der Hauptstadt Managua. (...)

Neben den Oppositionspolitikern sollen rund 130 weitere Personen wegen Kritik an Ortegas Regierung inhaftiert sein. Unter ihnen Personen, die in sozialen Netzwerken Aufrufe zu Sanktionen gegen Ortega gelikt hatten. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch fordern ihre Freilassung. Stattdessen weitete Ortega seine Attacke gegen die Zivilgesellschaft aus.»

«The Times»: Russisch-orthodoxe Kirche teilt Putins Weltsicht

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Montag mit der Haltung der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine-Krise:

«Jahrhundertelang war die russisch-orthodoxe Kirche die Verkörperung der russischen Identität und des russischen Nationalgefühls, indem sie die autokratische Herrschaft der Zaren aufrechterhielt und den Gehorsam aller Russen forderte. (...) Mit ihrer nationalistischen und konservativen Botschaft, die die Dekadenz westlicher Christen anprangert, ist die Kirchenhierarchie wieder zu einer Säule des russischen Staates geworden, indem sie traditionellen Gehorsam gegenüber irdischen Herrschern predigt.

Für Patriarch Kirill ist der Krieg in der Ukraine nicht nur eine heilige patriotische Sache; er ist Teil eines gigantischen Kampfes um die Wiederherstellung der kirchlichen Autorität in dem Land, das als Geburtsstätte des russischen Christentums verehrt wird. (...) Es ist nicht schwer, die Ähnlichkeiten mit der Denkweise von Wladimir Putin zu erkennen. Sein Nationalismus, sein sozialer Konservatismus und seine Vision der «Russki Mir», der russischen Welt, die spirituelle Einheit und territoriale Expansion in weiten Teilen der ehemaligen Sowjetunion miteinander verbindet, ist dieselbe Vision, die jetzt von der Kirche verkündet wird.»

«The Age»: Realität in Myanmar ist so düster wie in der Ukraine

SYDNEY: Die australische Zeitung «The Age» zieht am Montag einen Vergleich zwischen dem Konflikt in der Ukraine und der Situation in Myanmar nach dem Putsch:

«Ein mächtiges Militär, das gezielt Zivilisten angreift. Gegner eingesperrt, gefoltert und getötet. Dörfer zerstört und Städte umzingelt. Internetzugang und humanitäre Hilfen blockiert. Flüchtlinge fliehen über die Grenzen in alle Himmelsrichtungen. Das mag wie der Krieg in der Ukraine klingen, aber es ist auch die düstere Realität Myanmars unter einer gewalttätigen und repressiven Militärjunta, die seit einem Putsch im Februar letzten Jahres versucht, ihre Herrschaft durchzusetzen.

Während die russische Invasion in der Ukraine zu Recht die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen hat, ist die sich verschlechternde Situation in Myanmar weitgehend aus dem Blickfeld geraten. Angesichts der prompten, koordinierten internationalen Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine, einschließlich umfassender Sanktionen, intensiver Diplomatie, humanitärer Hilfe und - kontroverser - Waffentransfers, fragen sich einige in Myanmar verständlicherweise, warum die Militärjunta nicht mit etwas Ähnlichem konfrontiert wurde. Natürlich gibt es erhebliche Unterschiede zwischen beiden Krisen. (...) Aber in beiden Ländern haben unverantwortliche autoritäre Regimes volle militärische Gewalt eingesetzt, um politische Ziele zu erreichen, was der Zivilbevölkerung immenses Leid zugefügt hat.»

«Der Standard»: Bitte keine Verteilungsdiskussion wie 2015

WIEN: Zur Aussetzung der gerade erst eingeführten Impfpflicht in Österreich schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard»:

«Ist sie wieder zurück, die Verteilungsdiskussion aus dem Jahr 2015? Kreist Europa einmal mehr um die Frage, welche EU-Staaten wie viele Flüchtlinge aufnehmen sollen und wie das alles zentral geregelt werden kann? Auf den ersten Blick mag es so scheinen. Schon geistert wieder die Forderung nach «verpflichtender Solidarität» durch die Debatten.

Angesichts der Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die bereits in der EU angekommen sind oder noch erwartet werden, ist der Wunsch nach koordiniertem Vorgehen berechtigt. Dennoch sollte man dabei nicht einfach alten Wein in neue Schläuche füllen. Eine EU-Richtlinie, die nun zur Anwendung kommt, sieht keine Verteilung in Europa vor. Ukraine-Flüchtlinge können hingehen, wo sie wollen, und erhalten dort auch Zugang zum Arbeitsmarkt.»