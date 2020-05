Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.20 | Aktualisiert um: 13:40

«De Standaard»: Beispielloser Einsatz im Kampf um Impfstoff

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Montag die internationale Suche nach einem Corona-Impfstoff:

«Der Kampf um einen Impfstoff wird zum geopolitischen Kräftemessen mit einem beispiellosen Einsatz. Das kann heftig werden. Jeder will ihn als Erster haben. Der nationale Selbstschutzreflex nimmt kräftig zu, auch in Europa. (...) Es zeugt von einer gesunden Realpolitik, dass die EU-Kommission eine «Koalition der Willigen» aus Staaten und philanthropischen Fonds auf die Beine stellen will, die Geld und Wissen zusammenlegen. Sie versprechen einen fairen und bezahlbaren Zugang zu einem Impfstoff. Und zwar weltweit, also auch in den armen Ländern. Bislang ist das purer Idealismus. Intellektuelle Eigentumsrechte in Form von Patenten bleiben in Kraft. Und so bleibt auch die politisch spannende Frage im Raum, wem dieser Impfstoff und weitere zuerst zu Gute kommen sollen und zu welchem Preis.»

«Financial Times»: Widerstandskraft der Banken auf dem Prüfstand

LONDON: Die Londoner «Financial Times» beschäftigt sich am Montag mit der Rolle der Banken in der Corona-Krise:

«Regierungen haben beispiellose monetäre und finanzpolitische Maßnahmen ergriffen, um es ihren Volkswirtschaften zu ermöglichen, den Lockdown zu überleben. Das Bankensystem steht im Zentrum der Bemühungen, Unternehmen wie Verbraucher über Wasser zu halten. Die Banken haben heute mehr Kapital und Liquidität als vor zwölf Jahren. Zudem tragen Liquiditätshilfen der Zentralbanken dazu bei, einige der Risiken einzudämmen. Doch die Widerstandskraft der Banken wird wie nie zuvor auf die Probe gestellt. Es besteht die Gefahr, dass große Kreditausfälle sie dazu veranlassen könnten, die Gewährung von Darlehen einschränken, wenn diese am meisten benötigt werden. (...) Das heutige Bankensystem ist stärker als einst und - bislang - werden die Banken ihrer Rolle als Stress-Absorber gerecht, statt Stress-Verstärker zu sein. Doch diese beispiellose Krise könnte die regulativen Strukturen bis an die Grenze der Belastbarkeit bringen.»

«La Vanguardia»: Corona-Krise hat Angela Merkel gestärkt

MADRID: Zur Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Macht verschleißt die Menschen, aber nicht alle. Die Covid-19-Krise hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gestärkt, die sogar vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gelobt wurde. «Sie ist eine internationale Stimme der Vernunft», sagte ihr erbitterter Rivale. Diese Stimme forderte am vergangenen Samstag eine Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit, weil noch acht Milliarden Euro für die Entwicklung eines Impfstoffs fehlen, von dem die ganze Welt gleichermaßen profitieren kann, unabhängig vom Kontinent. Die Regierungen der Europäischen Union treffen sich heute, um diese Herausforderung anzugehen, die die gesamte internationale Gemeinschaft vereinen sollte. Weil keiner von uns gegen die Pandemie immun ist und keiner von uns das Virus alleine besiegen kann.»

«de Volkskrant»: Misstrauen gegen China ist berechtigt

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» warnt am Montag vor den Versuchen Chinas, Vorteile aus der Corona-Krise zu ziehen:

«Bereits vor der Corona-Krise hat China begonnen, sich dank seiner Wirtschaftskraft auf der Weltbühne immer energischer durchzusetzen. Aber jetzt machen sich die chinesischen Führer daran, die Corona-Krise in ihre Strategie einzubinden, ihr Land zur dominanten Weltmacht zu machen.

Mit Hilfsgüterlieferungen, begleitet von einer gewieften Propagandakampagne, versuchen die chinesischen Führer im Inland ihr beschädigtes Image wiederherzustellen und gleichzeitig anderswo einen Fuß in die Tür zu bekommen. (...) Noch sieht es so aus, dass die Propaganda und die Drohungen Chinas kontraproduktiv wirken. Verschiedene Länder beginnen sich gegen chinesische Versuche zur Wehr zu setzen, in der Krise geschwächte westliche Unternehmen aufzukaufen. Aber das Misstrauen ist durchaus berechtigt.»

«Rzeczpospolita»: Situation vor Polens Präsidentenwahl ist absurd

WARSCHAU: Den Streit um die Präsidentenwahl in Polen kommentiert die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Es ist vollkommen absurd, dass wir eine Woche vor dem theoretischen Termin der Präsidentenwahl immer noch nicht wissen, ob und zu welchen Bedingungen sie stattfinden wird. Der Termin wurde vor langer Zeit festgelegt. Mittlerweile ist weltweit die Corona-Pandemie ausgebrochen, und die Regierung in Polen hat das wirtschaftliche, gesellschaftliche und auch den Großteil des öffentlichen Lebens lahmgelegt.

In dieser eisernen Disziplin gab es nur eine Lücke - die Frage der Wahl. In der höchsten Form von Selbstbetrug wurde versichert, dass zwar alle zwischenmenschlichen Kontakte das Risiko einer tödlichen Krankheit bergen, das Abhalten einer Wahl aber sicher sei. Wenn nicht in traditioneller Form, dann (...) eben als reine Briefwahl. Mit Gewalt wird eine verfassungswidrige Lösung forciert. Was das mit der Garantie freier Wahlen gemein hat? Das weiß der Himmel. Massenhafte Mängel werden die ganze Operation belasten. Es wird endlose Wählerproteste geben. Und die Legitimität eines Präsidenten, der so gewählt wurde, wird ungewöhnlich schwach sein. »

«Tages-Anzeiger»: Gesellschaft muss in der Krise zusammenstehen

ZÜRICH: Zur Debatte über Junge und Alte in der Corona-Krise schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Es ist schon so, dass die Jungen die enormen Kosten der Anti-Corona-Maßnahmen noch lange zu tragen haben. Auch stimmt es, dass die Alten gesundheitlich besonders gefährdet sind; die Hälfte der Corona-Todesopfer in der Schweiz sind mindestens 84 Jahre alt. Und doch greift die Überlegung zu kurz, es würden junge Menschen Glück und Wohlstand allein für jene opfern, die «in einem halben Jahr sowieso tot wären», wie es der deutsche Grüne Boris Palmer ausdrückte. Ohne die strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus würden auch mehr Junge sterben. (...)

Die Krise trifft alle. Die Interessen der Alten und der Jungen, der noch Gesunden und der schon Kranken sind nicht so unterschiedlich. Es geht für alle um Gesundheit, um Geld und um ein möglichst langes Leben in einer Gesellschaft, die in der Krise zusammensteht.»