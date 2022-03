Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Boston Globe»: Ukraine-Krieg unterstreicht Wert von EU und Nato

BOSTON: Zum Stellenwert der EU und der Nato angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine schreibt die US-Zeitung «Boston Globe»:

«In den Jahren vor der Invasion unterstützte Putin geschickt EU- und NATO-feindliche Politiker (...). Die Russen versuchten, soziale Gegensätze - zu den Rechten von Homosexuellen, Ethnie und anderen kontroversen Themen - zu schüren, um den Westen zu spalten. Jetzt hat die Invasion die rechtsgerichteten Parteien (in Europa) in die Defensive gebracht. Matteo Salvini, Chef der italienischen Lega-Partei, und Tschechiens Präsident Milos Zeman haben Putin angeprangert, nachdem sie ihn zuvor gelobt hatten.

Die stärkste Erinnerung an den Wert der EU und der Nato kam jedoch aus der Ukraine. Einer der Gründe, warum Russland in die ehemalige Sowjetrepublik einmarschiert ist, war, um das Abdriften der Ukraine Richtung Westen aufzuhalten und sie daran zu hindern, sich den europäischen «Blöcken» anzuschließen - ein Deckname für die EU und die Nato.

Auch wenn die Europäer selbst die EU wie einen politischen Buhmann behandeln, ist die multinationale Organisation immer noch ein Symbol für Freiheit und Wohlstand, das die Ukrainer dazu inspiriert, für ihre «europäische Zukunft» zu kämpfen und zu sterben. Die schrecklichen Opfer, die die Ukraine bringt, um sich den europäischen Institutionen anzuschließen, dürften die beste Antwort auf die kleingeistigen Politiker sein, die sie auseinanderreißen wollen.»

«The Times»: Westen darf sich nicht von Moskau verleiten lassen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Mittwoch die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland:

«Die Hindernisse für eine Einigung sind nach wie vor gewaltig. Kiew mag seine Bestrebungen, der Nato beizutreten, aufgegeben haben. Aber die Sicherheitsgarantien, die es von den westlichen Regierungen verlangt, könnten - wenn sie sich als nützlicher erweisen sollen als die im Budapester Memorandum von 1994 vorgesehenen - auf dasselbe hinauslaufen. Sie könnten Staaten, die sich geweigert haben, in diesem Krieg für die Ukraine zu kämpfen, dazu verpflichten, dem Land in einem künftigen Konflikt mit Russland zu Hilfe zu kommen. Für die Nato-Mitglieder wäre eine solche Verpflichtung besonders problematisch. (...)

All dies deutet darauf hin, dass eine Einigung unwahrscheinlich ist, solange die Schlacht um den Donbass tobt. Der sicherste Weg zu einer akzeptablen Lösung besteht darin, dass sich die Ukraine militärisch gegen Russland behauptet. Der Westen darf sich nicht von Moskaus Gerede über Friedensabkommen verleiten lassen, sondern muss Kiew die Mittel an die Hand geben, um diese Aufgabe zu erfüllen.»

«Público»: Eine Frage der Freiheit oder warum dieser Krieg anders ist

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Mittwoch die Bedeutung des ukrainischen Widerstandes gegen Russland:

«Viele haben gesagt, dass sich dieser Krieg nicht von anderen unterscheidet. Ja, es gab in den vergangenen Jahren viele Kriege, in denen unschuldige Menschen getötet, Städte bombardiert und Kriegsverbrechen begangen wurden. All dies ist verwerflich. Dennoch unterscheidet sich der Krieg in der Ukraine von allem, was wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Es geht um die Empathie westlicher Länder mit den Werten der liberalen Demokratie.

Dies bedeutet nicht, dass die ukrainische Demokratie, dass (der ukrainische Präsident Wolodymyr) Selenskyj perfekt wären, sondern dass sie für Werte kämpfen, die die meisten Westler teilen und gefährdet sehen. Es geht um Frieden und Freiheit. Viele meinen, dass es das Beste für die Ukraine wäre, ihre Seele, ihr Territorium, ihre Entscheidungsfreiheit im Austausch für Frieden aufzugeben. Auch weil auf der anderen Seite jemand sitzt, der auf den Knopf drücken kann. Aber wir müssen immer kompromisslos für die Freiheit kämpfen, auch wenn wir dabei unter Umständen für einige Zeit den Frieden verlieren. Nur so konnte auch Hitler besiegt werden.»

«NZZ»: Russland könnte ukrainische Armee erheblich schwächen

ZÜRICH: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Insgesamt dürfte der russische Generalstab von einem asymmetrischen Kampf ausgegangen sein. Er schickte seine Truppen daher mit zu wenig Kraft und zu wenig Informationen über den Gegner in den Angriff. Dass die russische Armee sich nun auf den Südosten konzentrieren will, erscheint nachvollziehbar. Dazu passt die Ankündigung der russischen Unterhändler an den Friedensgesprächen in Istanbul, die Stadt Kiew militärisch zu entlasten.

Unabhängig davon, ob der Kreml Kiew mit seinen Ankündigungen täuscht: Die Lage in der Ukraine bleibt gefährlich. Mit der Konzentration auf ein Gebiet könnten die Angreifer die ukrainische Armee erheblich schwächen. So könnte der russische Präsident Wladimir Putin die schwache Leistung seiner Truppen in einen Erfolg ummünzen: Das Kriegsziel einer Demilitarisierung der Ukraine mit brutaler Waffengewalt wäre erreicht.»

«Tages-Anzeiger»: Melnyk hält den Deutschen Lebenslügen vor

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Mittwoch mit dem umstrittenen Auftreten des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk in Deutschland:

«Melnyk hält den Deutschen die Lebenslügen von zwei Jahrzehnten naiver Russlandpolitik vor. Seine heutige Verbitterung rührt nicht zuletzt daher, dass die Enttäuschungen so weit zurückreichen. Dass Angela Merkels Regierung, getrieben von den Genossen Gerhard Schröder, Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier, noch nach der Annexion der Krim 2015 den Bau von Nord Stream 2 beschloss, empfand Melnyk schon damals als Verrat und Ursünde. Als er Kritik äußerte, verhöhnte Schröder ihn als «Zwerg aus der Ukraine».

Steinmeier, nunmehr Bundespräsident, nannte die Pipeline noch vor einem Jahr eine der letzten «Brücken» nach Russland, ja angesichts der sowjetischen Opfer deutscher Aggression im Zweiten Weltkrieg quasi eine Pflicht. Melnyk sprach von einem «Doppelschlag ins Gesicht» der Ukraine. Weiß man das, wundert man sich vielleicht weniger, dass der Botschafter am letzten Sonntag Besseres zu tun hatte, als auf Steinmeiers Einladung russischen (und ukrainischen) Musikern zu lauschen.»