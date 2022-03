Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Aftenposten»: China kann im Krieg nicht neutral sein

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert das Verhalten Chinas während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine:

«Im Gespräch mit der Journalistin Margaret Brennan vom Sender CBS News hat der chinesische Botschafter in den USA, Qin Gang, in dieser Woche ein deutliches Bild von Chinas Position gezeichnet: China will mit allen befreundet sein. Es ist immer noch nicht bereit dazu, den Krieg in der Ukraine als Invasion zu bezeichnen. Vielleicht wird der russische Präsident Wladimir Putin eher bereit sein, auf den chinesischen Anführer Xi Jinping zu hören, weil China ein normales Verhältnis zu Russland aufrechterhält. Es ist aber eine unmögliche Position, in diesem Krieg jedermanns Freund zu sein. Wenn China nicht einmal das Wort Invasion verwenden will, dann bedeutet das an sich, Partei mit Russland zu ergreifen.»

«Rzeczpospolita»: Putin hatte Einheit des Westens nicht erwartet

WARSCHAU: Vor dem Besuch des US-Präsidenten Joe Biden in Polen kommentiert die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» die Politik der Warschauer Regierung angesichts des Ukraine-Kriegs:

«An der Schwelle zum Besuch von (US-Präsident) Joe Biden in Polen hatte unser Land eine Pannenserie in Bezug auf die Politik angesichts des Kriegs im Osten. Die Amerikaner haben sich von der Idee einer Friedensmission, die die Nato im westlichen Teil der Ukraine durchführen würde, klar distanziert. Stillschweigen herrscht in Bezug auf die Idee, polnische MiG-29-Jäger über die USA an die Ukrainer zu übergeben. Die Strategie der (Warschauer) Regierung baut sicherlich das Image Polens als größten Verbündeten der Ukraine auf. (...) Aber ist das der beste Weg, Kiew wirklich zu unterstützen? Daran kann man (...) Zweifel haben. Die Stärke des Westens war bisher die Einheit, die (der russische Präsident) Wladimir Putin nicht erwartet hatte. (...) Die Ablehnung aufeinanderfolgender polnischer Forderungen erweckt jedoch den Eindruck, dass diese Einheit zerplatzt.

Zudem gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass der Krieg in der Ukraine lange dauern wird: Monate, vielleicht sogar Jahre. Die Amerikaner befürchten, dass der Kreml nicht zögern wird, auf noch tödlichere Waffen zurückzugreifen, einschließlich chemischer, biologischer und vielleicht sogar nuklearer Waffen - wenn sich der Konflikt nicht so entwickeln wird, wie er es sich wünscht. Deshalb bevorzugt es das Weiße Haus, strengere Sanktionen für später aufzuheben und sie nicht bereits jetzt anzuwenden.»

«The Times»: Argumente für Ölembargo werden stärker

LONDON: Zu den westlichen Sanktionen gegen Russland meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass das Sanktionsregime nicht so wirksam ist wie erhofft. Der Rubel hat gegenüber dem Dollar wieder an Wert gewonnen, während sich die finanzielle Lage Russlands entspannt. Dies deutet auf Schlupflöcher hin, in die möglicherweise chinesische Banken verwickelt sind und die der Westen schließen muss. Es ist auch ein Beweis dafür, dass die beträchtlichen Dollarzuflüsse, die Moskau durch den Verkauf von Öl und Gas zu den heutigen hohen Preisen erhält, den Druck mindern.

Das stärkt die Argumente für ein Embargo auf die Einfuhr von russischem Öl, das Moskau am meisten einbringt und das der Westen am leichtesten ersetzen kann. Dies würde für die westlichen Volkswirtschaften mit erheblichen Kosten verbunden sein, insbesondere wenn Putin im Gegenzug die Gaslieferungen einschränkt. Doch dies ist ein Preis, den die Nato bereit sein muss zu zahlen, wenn nötig durch Zusammenarbeit, um die Energieversorgung der Länder aufrechtzuerhalten, die am stärksten von Engpässen betroffen sind.»

«Público»: Russland muss wie Deutschland Vergangenheit aufarbeiten

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Mittwoch die Unterschiede zwischen Deutschlands und Russlands Umgang mit der Vergangenheit:

«Am 27. Februar fand im Deutschen Bundestag eine Sitzung statt, die als historisch bezeichnet werden kann. Kommentatoren sprachen von einer Zeitenwende, als Bundeskanzler Olaf Scholz eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf mehr als zwei Prozent des BIP ankündigte. Das hätte Schockwellen durch europäische Länder schicken und Erinnerungen an Hitlers Expansionismus wachrufen können. Tat es aber nicht. Gerade Länder, die im Zweiten Weltkrieg besonders im Visier des deutschen Imperialismus standen - unter anderem Polen, Tschechien und die Slowakei -, waren eher über Berlins Zurückhaltung bei der Verteidigung besorgt.

Diese eher von Erleichterung geprägte Reaktion erklärt sich auch durch die intensive Auseinandersetzung seit den 1960er Jahren zumindest im westlichen Teil Deutschlands mit der Vergangenheit. So etwas würde auch vielen anderen Ländern guttun. Russland wäre ein Kandidat. Während sich Deutschland in der Erinnerung an seine Verbrechen neu erfunden hat, bleibt Russland einer Erzählung verhaftet, die von seiner angeblichen Opferrolle geprägt ist und jede Diskussion über Arroganz und Machtmissbrauch blockiert.»

«De Standaard»: Inflation muss eingedämmt werden

BRÜSSEL: Zu den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Die größte Herausforderung wird die Eindämmung der Inflation sein. Ein Umfeld, in dem die Preise ständig steigen, bringt jeden durcheinander. Selbst diejenigen, die sich nicht in einer akuten finanziellen Notlage befinden, denken über größere Ausgaben zweimal nach. Rabatte werden aufmerksamer wahrgenommen. Das Auto bleibt öfter in der Garage. Unternehmen verschieben Investitionen. Eine alternde Bevölkerung fürchtet, dass die Früchte ihres Arbeitslebens und ihrer Ersparnisse dahinschmelzen. Der Ukraine-Krieg zwingt alle zu neuen Berechnungen.»

«Tages-Anzeiger»: Wie viel Propaganda kann eine Demokratie aushalten?

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kritisiert am Mittwoch das Verbot der Verbreitung der russischen Staatsmedien RT und Sputnik durch die EU:

«Ist die Sicherheit in der EU oder eben in der Schweiz durch diese beiden Sender tatsächlich bedroht? Das ist wohl kaum der Fall, außer diese Medien würden aktiv zu Gewaltakten aufrufen. Dann müsste die Schweiz von Gesetzes wegen eingreifen, da solche Aufforderungen schon heute verboten sind.

Die zentrale Frage ist vielmehr, wie viel Propaganda eine Demokratie aushalten soll und kann. Eine freiheitliche Gesellschaft wie die Schweiz, in der die Meinungsfreiheit einen großen Stellenwert einnimmt, muss es ertragen, dass es verschiedene Positionen und Stimmen gibt. Auch dann, wenn diese nachweislich falsch sind. (...)

Wer die Unfreiheit in Putins Russland anprangert, darf nicht selber die freie Meinungsäußerung einschränken. Die Schweiz sollte nicht der Versuchung erliegen, dem russischen Diktator mit einer vorwiegend symbolischen Geste ihren Unmut kundzutun - zumal sich die Internetsperren leicht umgehen lassen. Um Kriegstreiber Putin wirksam zu schwächen, sind die anderen, neuen EU-Sanktionen bedeutend wirksamer. Hier muss die Schweiz beherzt mitmachen.»

«NZZ»: Ampel-Koalition muss in Tesla-Geschwindigkeit liefern

ZÜRICH: Zur Eröffnung der Tesla-Fabrik bei Berlin meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Der Bau von Stromleitungen, LNG-Terminals und Anlagen für erneuerbare Energien müsse mit «Tesla-Geschwindigkeit» und nicht mit der bisher in Deutschland teilweise gängigen ­«Schlafmützigkeit» vorangehen, sagte der grüne deutsche ­Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unlängst. (...) Gemessen am nahen Hauptstadtflughafen BER und anderen deutschen Großprojekten entstand das Tesla-Werk in Rekordtempo. Wenn Habeck von Tesla-Geschwindigkeit spricht, meint er vor allem auch das Genehmigungsverfahren. (...)

Von all dem redet Deutschland seit Jahren, passiert ist wenig. Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung hat der Digitalisierung der Verwaltung und der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren viel Gewicht beigemessen. Nun hat das Anliegen massiv an Dringlichkeit gewonnen, weil der Ukraine-Krieg eine rasche Umorientierung der Energieversorgung gebietet. Die «Ampel» muss liefern. In Tesla-Geschwindigkeit.»

«Nesawissimaja»: USA stellen sich auf Nato-Einmischung in Ukraine ein

MOSKAU: Zum Besuch von US-Präsident Joe Biden in Europa vor dem Hintergrund von Russlands Krieg in der Ukraine schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«US-Präsident Joe Biden reist nach Europa, wo er auch weitere Sanktionen gegen Russland erörtern wird. In der EU allerdings hat man sich indes für eine Pause entschieden im Prozess der Bestrafung Russlands, um die Ergebnisse der Verhandlungen Kiews mit Moskau abzuwarten. US-Außenminister Antony Blinken hat sich aber für neue Sanktionen ausgesprochen. Das kann davon zeugen, dass im Weißen Haus nicht von einem schnellen Ende der Sonder-Operationen ausgegangen wird. Dort stellt man sich darauf ein, dass die Nato sich doch irgendwie in den Konflikt einmischen wird. (...) Die USA glauben nicht an einen Erfolg der Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Und die Experten schließen nicht aus, dass Biden in Europa das äußerste Szenario anspricht - die Einmischung der Nato.»