Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Lidove noviny»: Solidaritätsbesuch in Kiew erfüllt mit Stolz

PRAG: Zur Besuch der Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien im umkämpften Kiew schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Die Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine verändert komplett die europäische Politik. Wer hätte gedacht, dass Deutschland wieder über Atomkraft sprechen, Finnland einen Nato-Beitritt erwägen und die östlichen EU-Staaten, die bisher als Immigrationsgegner galten, innerhalb von nur drei Wochen fast drei Millionen Flüchtlinge absorbieren würden?

Hier in Tschechien weiß man nur zu gut, wie es ist, von einem mächtigen Nachbarn erdrückt zu werden - in den letzten 125 Jahren wechselten sich das habsburgische, das deutsche und das sowjetische Regime ab. Daher ist es eine Freude zu sehen, dass Ministerpräsident Petr Fiala in das von russischen Truppen belagerte Kiew gefahren ist. Es ist eine Freude, stolz auf das eigene Land sein zu können.»

«DNA»: TV-Journalistin geht wie «Panzer-Mann» in Geschichte ein

STRAßBURG: Zum aufsehenerregenden Protest der russischen TV-Journalistin Marina Owssjannikowa im Staatsfernsehen schreibt die ostfranzösische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Mittwoch:

«Ganz egal, was das Schicksal von Marina Owssjannikowa sein wird, sie hat sich im Pantheon der Geschichte bereits «Panzer-Mann» angeschlossen, dem Chinesen, der am 5. Juni 1989, in dem er sich einfach aufrecht hinstellte, die Panzer der Volksbefreiungsarmee stoppte, die auf dem Tiananmen-Platz die Studentenrevolte massakrieren sollten. (...) Seine außergewöhnliche Geste, die von einer Kamera verewigt wurde, war der Startpunkt eines langsamen Öffnungsprozesses des chinesischen kommunistischen Regimes (...). Was gestern in einem Moskauer Fernsehstudio passiert ist, ist kaum anders. Die ideologischen Phantasmen der kommunistischen Partei Chinas 1989 wie die von Wladimir Putin heute beleidigen die Evidenz der Fakten. Mittels Gewalt können sie eine Illusion schaffen, die aber durch eine kurze Geste, ein Bild, ins Lächerliche gezogen werden, die quasi selbstmörderische Geste eines Individuums, das unter dem Gewicht monströser Lügen erstickt.»

«Times»: Kiew kann Streben nach EU-Beitritt kaum aufgeben

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Mittwoch die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland:

«Putin besteht nicht mehr auf einem Regimewechsel. Stattdessen laufen seine Bedingungen für einen Frieden nun darauf hinaus, dass die Ukraine weder der Nato noch der EU beitritt und die Zugehörigkeit der Krim zu Russland sowie die Unabhängigkeit der selbsternannten Republiken Donezk und Luhansk innerhalb ihrer offiziellen Verwaltungsgrenzen anerkennt. Selenskyj hat seinerseits eine der zentralen Forderungen Russlands akzeptiert und öffentlich eingeräumt, dass sein Land die Hoffnungen auf eine Nato-Mitgliedschaft aufgeben muss. (...)

Dennoch scheinen die Hindernisse für eine Einigung gewaltig zu sein. Wenn Kiew auf die Krim verzichtet, kann es kaum auch noch die Unabhängigkeit von Donezk und Luhansk akzeptieren, zumindest nicht ohne irgendeine Form von glaubwürdiger demokratischer Grundlage. Das ist unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass viele Menschen in beiden Gebieten dafür kämpfen, dass sie Teile der Ukraine bleiben. Auch könnte Kiew sein Streben nach einem EU-Beitritt kaum aufgeben, da die europäischen Bestrebungen der Ukraine die Maidan-Revolution von 2014 inspiriert und den Widerstand gegen Russland angefacht haben.»

«NZZ»: Europa könnte Putin-Regime stärker unter Druck setzen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch Forderungen nach einem Verzicht auf russische Energielieferungen:

«Die deutsche Regierung arbeitet zwar an Notfallplänen, lehnt aber eine einseitige Aufkündigung der Lieferverträge mit Russland ab. Sie möchte nicht die Verantwortung für die schweren wirtschaftlichen Schäden übernehmen, die durch einen plötzlichen Importstopp zu erwarten wären, wie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck letzte Woche deutlich machte. (...) Europas Regierungen könnten mehr tun und klarere Signale an Russland senden, um das Putin-Regime unter Druck zu setzen und ihm sehr unangenehme langfristige Folgen seines mit jedem Tag zerstörerischer werdenden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufzuzeigen. (...)

Zuerst einmal sollte Russland klargemacht werden, dass ohne ein sofortiges Ende der Aggression gegen die Ukraine die Erneuerung auslaufender Energieverträge ausgeschlossen ist. So würde der Geldfluss bis zum Ende des Jahrzehnts von selbst austrocknen, bereits ab Ende dieses Jahres fielen damit 12 Prozent der Gaslieferungen weg. Dann müssten die europäischen Staaten - auch die Schweiz - alles tun, um russische Energieträger mit vernünftigem Aufwand zu ersetzen. Hier ist mehr möglich, als manche glauben.»

«The Financial Times»: Chinas Reputation steht auf dem Spiel

LONDON: Zur Haltung Chinas in der Ukraine-Krise meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«China und Russland haben eine ähnliche Weltsicht entwickelt und reiben sich an der Dominanz der USA und an Bemühungen um die Verbreitung der liberalen Demokratie. Beide wurden durch die Stärke und Geschlossenheit der westlichen Reaktion auf Wladimir Putins Einmarsch in seinem Nachbarland überrascht. Pekings Beziehungen zu Moskau bedeuten, dass seine Reputation in der ganzen Welt auf dem Spiel steht. Seit Chinas Massaker an pro-demokratischen Demonstranten im Jahr 1989 hat das Land nicht mehr derart stark riskiert, sein weltweites Ansehen zu beschädigen. Doch wenn Peking Moskau dazu bewegen kann, ohne Hintergedanken an Waffenstillstandsverhandlungen teilzunehmen, könnte es international als eine Art Retter angesehen werden. (...)

Es liegt im besten Interesse Pekings, Druck auf Putin auszuüben und seine Bemühungen um einen Waffenstillstand zu verdoppeln. China mag die Wahrnehmung des russischen Regimes von der westlichen Welt teilen. Aber es würde nicht auf der «falschen Seite der Geschichte» stehen wollen.»

«El País»: China beobachtet Putins Ukraine-Krieg und denkt an Taiwan

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch die Rolle Chinas in Russlands Krieg gegen die Ukraine:

«Es gibt handfeste Gründe für die Nähe Chinas zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Hinzu kommt die gemeinsame Feindseligkeit gegenüber pluralistischer Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der liberalen internationalen Ordnung. Aber für Peking wäre es nicht ratsam, als Retter des unter Sanktionen leidenden Russlands oder gar als dessen Waffenlieferant in Erscheinung zu treten. Bisher ist China Moskau nur verbal beigesprungen. Jede wirkliche Hilfe Chinas für Russland würde bedeuten, dass Putin seinen Krieg verloren hat, unabhängig vom militärischen Ausgang der Invasion.

Für China ist der Krieg in der Ukraine auch ein militärisches und geopolitisches Experiment, aus dem sich Lehren in Bezug auf Taiwan ziehen lassen. Es besteht kein Zweifel, dass Peking seine Schlüsse aus den Fehlern der russischen Militärplanung, den Erfolgen des ukrainischen Widerstands und der Reaktion der westlichen Welt ziehen wird. Aber es wird die internationale Ordnung sein, die aus dem Ukraine-Krieg hervorgeht, die Chinas Spielraum bestimmen wird, die Insel noch vor der Mitte des 21. Jahrhunderts zu annektieren.»