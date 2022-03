Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Corriere della Sera»: Merkel hätte Ausdauer für Verhandlung

ROM: Zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Wer wird der Vermittler, der Russland und die Ukraine an einen Tisch bringen kann, um eine ausgehandelte Lösung zu finden? Das diplomatische Roulette dreht sich schwindelerregend weiter. Der Ball ist bereits an einer Reihe wichtiger Namen vorbeigegangen, vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron bis zum israelischen Premier Naftali Bennett, (...). Selbst China, das dennoch eine Option in diesem Bereich bleibt, scheint abgeschlagen zu sein. (...)

Wenn das stimmt, scheint sich die aktuelle Liste auf drei Personen zu beschränken. Die erste ist schon im Spiel. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich alleine angeboten und am Sonntag Putin am Telefon um einen sofortigen Waffenstillstand gebeten, um eine politische Einigung zu erzielen. (...) Der zweite Name lautet Angela Merkel, der von mehreren europäischen Persönlichkeiten gebracht wurde. Die Ex-Kanzlerin verfügt über die Autorität, das Ansehen und die Ausdauer, die eine solche Verhandlung erfordert. Sie ist außerdem die Weltpolitikerin, die Putin besser kennt; ihren «besten Feind» in den 16 Jahren, in denen sie Deutschland regierte.»

«de Volkskrant»: Europas Zukunft nimmt eine Wendung

AMSTERDAM: Zu den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die politische Ausrichtung Europas schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Wie auch immer es mit der Ukraine weitergehen mag, die unmittelbare Zukunft Europas nimmt eine neue Wendung. Die unberechenbare Bedrohung aus dem Osten, die bis vor kurzem für die meisten Europäer noch eine abstrakte Vorstellung war, ist vor unserer Haustür angekommen. Dadurch wurden zwei wichtige Debatten unserer Zeit in ein völlig anderes Licht gerückt.

Zum ersten Mal seit 30 Jahren halten die europäischen Verteidigungsminister die Zügel in der Hand: Sie sollten endlich keine Mühe mehr haben, das Geld für die Selbstverteidigung an der Ostflanke aufzutreiben. Sogar in den Niederlanden, die jahrelang innerhalb der Nato völlig versagt haben, hat sich das Blatt gewendet. Präsident Putin hat erreicht, was mehreren amerikanischen Präsidenten nicht gelungen ist.

Selbst die europäische Energiedebatte, die bislang vom Klima dominiert wurde, hat plötzlich jegliche Abstraktion abgelegt. Wer wagt es jetzt noch zu bestreiten, dass sich Europa so schnell wie möglich vom Import russischer Rohstoffe unabhängig machen muss?»

«The Guardian»: Xi und Putin sind sich ähnlich

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch das Verhältnis zwischen Moskau und Peking in der Ukraine-Krise:

«Die bilateralen Beziehungen beruhen auf Zweckmäßigkeit, nicht auf Liebe. Die beiden Länder waren in der Vergangenheit sowohl Gegner als auch Partner. Xi und Putin sind sich darin ähnlich, dass sie Repressionen im Inland und eine aggressivere Politik im Ausland betreiben und ihre Regime mit einem Narrativ von der historischen Größe ihrer Nationen untermauern. Vor allem aber eint sie die Überzeugung, dass die USA - und der Westen im weiteren Sinne - die größte Bedrohung für sie darstellen. (...)

Vage geäußerte Hoffnungen auf eine Deeskalation sind etwas ganz anderes als Taten, die dazu beitragen, sie zu erreichen. Es besteht der Verdacht, dass Anmerkungen, die darauf hindeuten, dass Peking für eine Vermittlung offen ist, eher darauf abzielen, Kritik an seiner Unterstützung für Russland abzuschwächen, als dass sie einen Sinneswandel widerspiegeln. Dies zeigt zumindest, dass man sich des Preises bewusst ist, den auch China für die Invasion wird zahlen müssen - sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Das ist ein Punkt, den die europäischen Staats- und Regierungschefs bekräftigen sollten.»

«De Standaard»: Merkels «Wir schaffen das» ist nicht genug

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch die Folgen des Ukraine-Krieges für Europa:

«Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Ukraine nicht länger eine Pufferzone zwischen zwei konkurrierenden, aber auch kooperierenden Machtblöcken ist. Innerhalb weniger Tage ist sie zum Schauplatz des Kampfes eines aggressiven und hegemonialen Russlands gegen Europa und alle seine Werte geworden.

Anfangs schien es noch, dass der Ruf «Wir schaffen das!» das gelassene Selbstvertrauen einer mächtigen transatlantischen Gemeinschaft ausstrahlen könnte. Doch zur Bewältigung dieser Konfrontation genügt der Voluntarismus von Angela Merkel aus dem Jahr 2015 nicht mehr. Dieser historische Moment erfordert das entschlossene Versprechen, mit dem Mario Draghi als damaliger Vorsitzender der Europäischen Zentralbank 2012 die Eurokrise bezwang: «Whatever ist takes».

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist zwar durchaus motivierend. Aber gegenüber der russischen Dreistigkeit wird das allein nicht genügen. Dieses Kräftemessen können wir nicht gewinnen ohne die Bereitschaft, «alles Notwendige» zu erdulden.»

«El Mundo»: Untragbar hohe Energiekosten

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die durch den Angriff Russlands auf die Ukraine stark gestiegenen Energiepreise:

«Die Auswirkungen (der hohen Kosten für Energie) sind so brutal, dass sie die Kassen der Familien aus dem Gleichgewicht zu bringen drohen und kurz- sowie langfristige Maßnahmen erfordern. Das Energiemodell Europas muss komplett überdacht werden, denn die Abhängigkeit des Kontinents von russischem Gas erlaubt es Putin, seine Invasion mit europäischem Geld zu finanzieren. Er hält den Schlüssel zum Gas, weil wir ihm das jahrelang erlaubt haben, indem wir ein rationaleres, gemischteres und realistischeres Modell der Energieversorgung zugunsten eines utopischen und verfrühten grünen Projekts aufgegeben haben. Es ist Putin, der den Energiepreis bestimmt, denn im Gegensatz zu Spaniens Forderung richten sich die Gesamtkosten nach der teuersten Energie, und das ist heute das Gas. Wenn das Gas aus dem Energiepool herausgelöst werden könnte, würden die Preise sinken.»