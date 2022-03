Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Politiken»: Weiterhin eine schlimmere Krise als die Ukraine-Krise

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Mittwoch den jüngsten Bericht des Weltklimarates (IPCC) in Zeiten des Ukraine-Kriegs:

«Es ist in diesen Tagen schwierig, an etwas anderes zu denken oder sich auf etwas anderes zu konzentrieren als den Krieg in der Ukraine. Aus guten Gründen. Es ist ein entscheidender Schicksalskampf für Europa und den gesamten Westen. Aber wie der jüngste UN-Bericht zum Klimawandel in aller Deutlichkeit zeigt, ist der Klimakampf weiterhin auf lange Sicht noch immer der mit Abstand wichtigste. Die Klimakrise ist heimtückisch, weil sie schleichend kommt. Immer ist irgendetwas anderes, das die Aufmerksamkeit von Bevölkerung und Politikern auf sich zieht. Die Finanzkrise, Trump, die Corona-Krise und jetzt der Krieg in der Ukraine. Aber die Klimakrise ist und bleibt die ganz große Herausforderung unserer Zeit. Das wissen wir alle, und jetzt haben die UN wieder ihre Pflicht getan und es ausgesprochen. Es gibt keine Entschuldigungen dafür, nicht zu handeln.»

«Hospodarske noviny»: Debatte über EU-Beitritt der Ukraine verfrüht

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien spricht sich am Mittwoch gegen EU-Beitrittsverhandlungen mit der von Russland angegriffenen Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt aus:

«Das Leid der Ukrainer unter dem russischen Bombenhagel ruft nicht nur berechtigte Unterstützung und Sympathien seitens des Westens hervor. In letzter Zeit häufen sich Reaktionen, die schlicht übertrieben, unrealistisch und falsch sind. Es geht um die Forderungen, dass die Ukraine so bald wie möglich in die Europäische Union aufgenommen werden sollte. Doch die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU würde die Gemeinschaft selbst beschädigen.

Es ist ganz offensichtlich, dass das Land mit seinem hohen Grad an Korruption, seiner veralteten Wirtschaft, seinem Netzwerk mächtiger Oligarchen und seiner chaotischen Politik die Kriterien für einen Beitritt nicht erfüllt. Zudem gilt als Bedingung, dass Kandidatenstaaten offenstehende Grenzstreitigkeiten mit ihren Nachbarn beilegen. Die Ukrainer sind Helden, aber Heldentum zählt nicht zu den offiziellen Aufnahmekriterien der EU.»

«Chicago Tribune»: Ukraine-Krieg stellt China vor folgenschwere Wahl

CHICAGO: Die Rolle Chinas beim Krieg Russlands gegen die Ukraine und den von vielen Ländern gegen Moskau verhängten Sanktionen kommentiert die Zeitung «Chicago Tribune»:

«Eines der wichtigsten Länder im Dreh- und Angelpunkt dieser Krise ist China. (...) Für den Kreml könnte (der chinesische Präsident) Xi (Jinping) die Rettungsleine sein, die er braucht, um die massive Breitseite zu überleben, die die westlichen Sanktionen der russischen Wirtschaft verpasst haben. (...) Mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt könnte China Russland helfen, den Sturm zu überstehen. Aber eine neue zwischen Russland und China geschmiedete Allianz würde die Weltordnung dramatisch auf den Kopf stellen und genau das bewirken, was China laut (UN-Botschafter) Zhang (Jun) fürchtet - einen neuen Kalten Krieg, der zu Chinas letztendlichem Ziel der globalen wirtschaftlichen Vorherrschaft im Widerspruch steht.

Chinas Aufstieg ist untrennbar mit der Entwicklung der Weltwirtschaft verbunden. Pekings wirtschaftliche Verbindungen erstrecken sich in alle Ecken der Welt, insbesondere in den Westen. (...) Sich in einer neu gestalteten Weltordnung auf die Seite Russlands zu stellen, bedroht langfristig Chinas Ambitionen. Anders als sein verrückter Amtskollege in Moskau ist Xi besonnen genug, um das zu wissen.»

«Pravda»: Russen brauchen jetzt unsere Hilfe gegen Putin

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Mittwoch zu möglichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die russische Gesellschaft:

«Wie immer dieser Konflikt ausgeht (hoffen wir auf ein schnelles Ende ohne weitere Eskalation), kommen auf Russland Veränderungen zu. Schon jetzt bringen Tausende gewöhnlicher Russen ihren Widerstand zum Ausdruck. Es entstehen mehrere Bürgerinitiativen. Sie wollen keinen Krieg, wollen nicht Ukrainer töten und das eigene Blut vergießen für die Großmannssucht eines Diktators. (Präsident Wladimir) Putins Russland ist nicht mehr ihr Russland.

Sie wollen nicht der Abschaum der Welt sein und in einem isolierten Land mit abstürzender Wirtschaft in Armut leben. Erst recht nicht will das die russische Wirtschaftselite, die mit jedem Tag um Millionen kommt. Die Russen brauchen Freiheit. Und Hoffnung, die ihnen jemand gestohlen hat. Die Veränderung wird nicht leicht sein, denn Putins Regime ist stark. Ohne unsere Hilfe wird es nicht gehen.»

«De Standaard»: Kollektive Abschreckung erfordert höhere Ausgaben

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine für die Verteidigungspolitik des Westens:

«Nach dem Kalten Krieg ist das strategische Konzept der «kollektiven Verteidigung» verwässert worden. Das Konzept einer «kollektiven Sicherheit» fiel deutlich preiswerter aus. Doch angesichts eines unberechenbaren Wladimir Putins wird erneut die Notwendigkeit einer angemessenen Fähigkeit zur kollektiven Abschreckung deutlich, im europäischen oder im Nato-Bündnis. Das ist mit Mehrkosten verbunden. Auch Belgien kann der Diskussion darüber in den kommenden Monaten nicht ausweichen. (...)

Ausgerechnet zu einer Zeit, da etliche Milliarden für den Klimaschutz aufgewendet werden müssen, scheinen zusätzliche Investitionen in die Sicherheit unvermeidlich zu sein. Niemand hat ein Interesse an einem neuen Rüstungswettlauf. Doch die Ära nach dem Kalten Krieg ist mit dem Angriff auf Kiew zu Ende gegangen. Es werden nicht allein die wirtschaftlichen Sanktionen sein, die uns Schmerzen bereiten.»

«de Volkskrant»: Sanktionen treffen Russland hart

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Ankündigung des Ausschlusses russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift:

«Für Russland scheint sich dieser Eingriff als katastrophal zu erweisen. Der Rubel befindet sich im freien Fall, und die russische Zentralbank hat offenbar nicht genügend Devisen zur Verfügung, um Stützungskäufe zu tätigen. Eine astronomische Erhöhung der Zinsen hat auch nicht geholfen. Die Einfuhr von Waren, auf die die russische Wirtschaft weitgehend angewiesen ist, wird durch den Verfall des Rubels unerschwinglich. Es droht eine Implosion der russischen Wirtschaft, die zu unsäglichem Leid in der russischen Bevölkerung führen wird.

Man hofft, Wladimir Putin durch dieses wirtschaftliche Bombardement zur Vernunft zu bringen. Dass er nicht will, dass sein Volk so leidet. Aber es ist zu befürchten, dass sich seine Haltung nur verhärten wird. Der russische Präsident ist ein Meister der Provokation und der Manipulation, aber nicht des Kompromisses oder des Rückzugs. (...) Die Einigkeit, mit der der Rest der Welt auf den Angriff auf die Ukraine reagiert hat, ist beeindruckend, bietet aber keine Garantie dafür, dass dieser Krieg nicht noch dramatischer verläuft.»

«Neatkariga Rita Avize»: Schwäche und Schuld des Westens

RIGA: Zum Ukraine-Krieg meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Mittwoch:

«Der Russland-Ukraine-Krieg hat eine zentrale Schwäche des Westens deutlich gemacht: Der lange Kampf gegen «patriarchalische weiße Cisgender-Herrschaft», «toxische Männlichkeit» und viele andere linke Schreckgespenster hat den Widerstand gegen echte Aggressoren, echte Schläger und echte Probleme erheblich geschwächt. Was jetzt in der Ukraine passiert, ist auch größtenteils die Schuld von Politikern wie Macron, Merkel, Obama und anderen, die jahrelang versucht haben, Putin zu «beschwichtigen». Selbst jetzt noch versuchen sie Putin zu «überzeugen», sich nicht so schlecht zu benehmen. Mein lieber Freund, bitte bombardieren Sie keine Zivilisten.»

«El Mundo»: Verrückter Kriegsverbrecher Putin

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Atomwaffen:

«Hunderte tote Zivilisten, eine halbe Million Flüchtlinge, brutale Bombardierung von Charkiw. In Russland fällt der Rubel ins Bodenlose, die Banken brechen zusammen, an den Geldautomaten gibt es kein Geld. Sogar die Schweiz friert Konten der russischen Oligarchen ein, die sich die Überreste des realen Sozialismus teilten, aber das, was der Menschheit den Atem stocken lässt, ist die Drohung mit dem Atomknopf. Putin wird sich für seine Taten und seine Worte vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten müssen, der ihm Kriegsverbrechen vorwerfen wird und dass er der Welt die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Niemand hat es je gewagt, als Bösewicht aufzutreten, der die ganze Menschheit bedroht, außer einem Russen namens Putin, kalt, dunkel, schwarzer Gürtel, Fake-News-Zar. Die russische Führung lässt Zivilisten töten und wirbelt die Märkte durcheinander. Aber am lautesten dröhnte der Satz, in dem Putin ankündigte, dass er die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Nichts wird so in Erinnerung bleiben wie dieser Satz eines Verrückten oder eines Psychopathen, der die Vernichtung ankündigt.»

«The Guardian»: Putin wird immer gefährlicher

LONDON: Zur Aggression Russlands gegen die Ukraine meint der Londoner «Guardian» am Mittwoch:

«Wladimir Putin häuft in der Ukraine nicht nur Leichen auf Leichen. Er reiht auch Verbrechen an Verbrechen. Sein unprovozierter und rechtswidriger Einmarsch in einen demokratischen Staat hat bereits erhebliche Opfer unter der Zivilbevölkerung sowie den Tod russischer Soldaten verursacht. Dass er den erhofften schnellen Sieg nicht errungen hat, macht ihn nur noch brutaler. (...)

Der russische Präsident ist bereits dabei, seine rücksichtslosen Angriffe zu verstärken. Es wird immer schwieriger zu erkennen, wie er sich in der Lage sehen könnte, sein Land aus diesem Krieg herauszuführen, ohne die Ukraine zu einem Vasallenstaat gemacht zu haben. Ein isolierter und gefährlicher Mann hat keinen Ausweg, will sich keinen zeigen lassen und riskiert, alles zu verlieren. Auch wenn die anfängliche Langsamkeit der Offensive die Pläne Putins zur Beendigung der ukrainischen Unabhängigkeit zurückgeworfen hat, wird die Gefahr für die ukrainische Zivilbevölkerung dadurch nicht geringer, sondern größer.»

«NZZ»: Die EU braucht ein neues Erweiterungsmodell

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch das EU-Beitrittsgesuch der Ukraine:

«Brüssel kann für seine künftige Ukraine-Politik vom Misserfolg auf dem Westbalkan lernen: Der Erweiterungsprozess dort war ein Misserfolg, geprägt von Stagnation, Rückschlägen und Desinteresse. (...) Wie lange würde da der Beitrittsprozess der Ukraine dauern? Selbst ohne Krieg: ein Land mit 44 Millionen Einwohnern, umstrittenen Grenzen, einer darniederliegenden Wirtschaft, geplagt von Korruption und Oligarchenherrschaft. So viel Zeit hat niemand, weder die Ukraine noch die EU.

Die Union braucht deshalb ein neues Erweiterungsmodell. Das heißt nichts anderes als zusätzliche Formen der Mitgliedschaft. Nicht jeder Kandidat kann oder will Vollmitglied werden. Auch eine Assoziation mit eingeschränkten Rechten und beschränkten Pflichten soll möglich werden. Entscheidend ist, dass diese «B-Mitgliedschaft» in relativ kurzer Zeit erwerbbar ist und dass grundsätzlich der Aufstieg zum Vollmitglied möglich bleibt. Dann nämlich, wenn auch anspruchsvollere Kriterien von dem Land erfüllt werden.»