Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«De Telegraaf»: Östliche Nato-Flanke muss gestärkt werden

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Mittwoch Russlands Vorgehen gegen die Ukraine:

«Die logische Folge der wütenden und rachsüchtigen Rede Putins ist der Sturz der demokratisch gewählten Regierung in Kiew - die er beschrieb als eine Bande korrupter «Marionetten» der USA. Die Art, in der Putin meint, sich für die Rechte der ethnischen Russen in Nachbarländern einsetzen zu müssen, ruft gewisse beunruhigende Assoziationen mit der Besetzung des Sudetenlandes durch Nazi-Deutschland im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs hervor.

Der Westen reagiert nun entrüstet und verhängt Sanktionen. Aber es ist fraglich, ob der größenwahnsinnige Putin damit noch davon abgehalten werden kann, seinen Willen durchzusetzen. Unter seiner Führung ist Russland darauf aus, die europäische Sicherheitsordnung radikal zu verändern. Die östliche Nato-Flanke muss unverzüglich weiter gestärkt werden, um der akuten Bedrohung durch diesen gefährlichen Potentaten die Stirn zu bieten.»

«De Standaard»: Aussetzung von Nord Stream 2 schreckt Moskau nicht

BRÜSSEL: Zu den westlichen Sanktionen gegen Russland meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Die Machthaber in Moskau sind offenbar bereit, die mit ihrem rücksichtslosen Kurs verbundenen Schmerzen mit einem Lächeln zu ertragen. Sie gehen davon aus, dass die westlichen Länder und ihre Bevölkerungen zu schwach sind, um den Preis für eine härtere Gangart gegenüber Russland zu zahlen.

Die Tatsache, dass die Inbetriebnahme der Nord Stream 2-Gaspipeline nun blockiert ist, schreckt die Russen offensichtlich nicht ab. Ex-Präsident Dmitri Medwedew höhnte bereits, Europa werde lernen müssen, mit einer weiteren Verdoppelung des bereits stark gestiegenen Gaspreises zu leben.»

«Chicago Tribune»: Westen muss geschlossen gegen Putin durchgreifen

CHICAGO: Zum Umgang westlicher Staaten mit Russland in der Ukraine-Krise schreibt die US-Zeitung «Chicago Tribune»:

«Letztlich wird es der Würgegriff der Sanktionen gegen die russische Wirtschaft, den Kreml und Putin selbst sein, der die besten Chancen hat, den russischen Staatschef zum Nachgeben zu bewegen. Bis jetzt hat Diplomatie nicht funktioniert. Sie kann immer noch funktionieren, aber nur dann, wenn die durch die Sanktionen auferlegten Schäden den Westen mit dem nötigen Druck ausrüsten, um eine Einigung zu erzielen, die weder die Grundsätze noch das Territorium des Westens gefährdet.

Damit diese Sanktionen wirken, müssen die USA und ihre Verbündeten vereint bleiben - ganz gleich, wie sehr diese Sanktionen die westlichen Volkswirtschaften belasten. Und wenn Putin Vergeltung übt, kann das große wirtschaftliche Probleme mit sich bringen, selbst über die bekannte Abhängigkeit Europas von russischem Gas hinaus. (...)

Umso mehr muss der Rest der Welt koordiniert und entschlossen handeln. Das Ziel ist, dass diese Sanktionen Russland hart treffen. Es ist an der Zeit, Putin als das zu behandeln, was er ist - ein gefährlicher Gegner, der den Untergang der UdSSR beklagt, und ein Mann, der einen neuen Kalten Krieg führt.»

«de Volkskrant»: Putin hält den Westen für schwach

AMSTERDAM: Zum Vorgehen Russlands gegen die Ukraine meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Offensichtlich hat Putin die Schlussfolgerung gezogen, dass der Westen so schwach ist, dass er seinen alten Traum - die Ukraine wieder unter russische Kontrolle zu bringen - verwirklichen kann. Das liegt vor allem an der Erfahrung, dass der Westen immer wieder zur «Normalisierung» der Beziehungen zurückkehrt. Selbst nach der Annexion der Krim und dem Abschuss von Flug MH17 blieb russisches Gas in Deutschland willkommen, ähnlich wie russisches Schwarzgeld in London und Amsterdam.»

«Tages-Anzeiger»: In Europa geht ein neuer Eiserner Vorhang nieder

ZÜRICH: Zum russischen Einmarsch in die Ostukraine schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Nun muss der Westen insgesamt, also auch die Schweiz, zur Kenntnis nehmen, dass im Kreml ein Gegner herrscht. Dieser Gegner ist ein Autokrat, der die Demokratie hasst, der Oppositionelle vergiften lässt oder sie ins Straflager steckt. Ein Gegner, der in Syrien Spitäler und Bäckereien bombardieren ließ. Ein Gegner außerdem, der versucht, den Westen zu unterwandern, der Wahlen stört, der extremistische Kräfte links wie rechts unterstützt und mit Hackerangriffen staatliche Institutionen angreift. Kurz: ein Gegner, der die westliche Freiheit bedroht.

Putin will eine neue Epoche einleiten: die eines neuen Kalten Kriegs. Der Prozess der Teilung, der spätestens 2014 mit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim begann, nähert sich dem Höhepunkt. Heute steht dem Westen nicht mehr das Sowjetimperium gegenüber, sondern eine postideologische Autokratie à la Putin. Erneut geht in Europa ein Eiserner Vorhang nieder, diesmal von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, also einfach etwas weiter östlich als in den späten 1940er-Jahren.»

«NZZ»: Der Westen darf nicht nach Putins Pfeife tanzen

ZÜRICH: Der Westen müsse einheitlich und hart auf einen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine reagieren, meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Mit der bloßen Stationierung von Truppen in den abtrünnigen Gebieten hat Moskau bisher wenig gewonnen, da es diese Gebiete schon seit 2014 kontrolliert. Dass es Putin dabei belassen wird, ist wenig wahrscheinlich. Putin will aller Voraussicht nach mehr.

Deshalb wäre es falsch, wenn sich der Westen jetzt aus Rücksicht auf mögliche weitere Verhandlungen zurückhielte, um Putin nicht zu vergraulen. Er würde damit bloß nach Putins Pfeife tanzen. Vielmehr sollte der Westen sich stark, einig und bereit zu harten Sanktionen gegen das russische Unrechtsregime zeigen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Putin hat der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen. Er hat die wichtigste Verhandlungsbasis beerdigt. Und er ist vor den Augen der Welt in die Ukraine einmarschiert. Wenn Europa auf diese Eskalation zaudernd reagiert, verliert es seine Glaubwürdigkeit als Gegenmacht, die dem russischen Imperialismus entgegentritt. Die Folgen wären fatal.»

«Magyar Nemzet»: Im Politik-Schach ist Putin dem Westen überlegen

BUDAPEST: Die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» äußert sich in einem Kommentar am Mittwoch anerkennend über das strategische Geschick des russischen Präsidenten Wladimir Putin:

«Das Schachspiel, dem derzeit die ganze Welt zusieht, spielt Wladimir Putin mit sicherer Hand. Dem Westen ist er stets einen Zug voraus. Für den Westen war Boris Jelzin ein guter russischer Führer - er unterschrieb, was man ihm vorlegte. (...) Damit war es unter Putin vorbei. In anderthalb Jahrzehnten (...) schuf er ein starkes Russland. Vor acht Jahren ließ er mit der Krim(-Annexion) erahnen, dass dies nur der Anfang war. Es kann gut sein, dass die offen in den Donbass eingerückten russischen Truppen nunmehr dem Westen zu nahe gekommen sind. Doch lässt sich der Globus auch so betrachten, dass die amerikanischen Truppen in Polen oder Rumänien Moskau zu nahe gekommen sind. (...) Die Okkupation des Donbass ist zwar ein wichtiger Zug - doch ist er nur der eines Bauern auf dem Schachbrett und nicht der Angriff des Turms auf die Dame.»

«Der Standard»: Merkel könnte in der Ukraine-Krise vermitteln

WIEN: Zur Krise um die Ukraine schreibt «Der Standard» am Mittwoch in Wien:

«Vielleicht wäre es sinnvoll, eine unabhängige hochrangige Vermittlerin einzuschalten, eine über alle Zweifel erhabene redliche Persönlichkeit. Es gibt diese Person, die guten Zugang in der EU, in den USA und auch zu Putin persönlich hat, eine mit großer Erfahrung. Sie heißt Angela Merkel. Die frühere deutsche Kanzlerin hat sich nach 16 Jahren im Dienste der Bundesrepublik Ruhe und Erholung wahrlich verdient. Aber vielleicht ist das ein Moment der Weltgeschichte, in dem sie eine Aufgabe hätte, die über allen anderen Interessen steht. Merkel könnte als UN-Sonderbeauftragte Friedensverhandlungen leiten, auch wenn die Lage fast aussichtslos scheint.»