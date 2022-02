Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«The Telegraph»: Putin hat Westen eingeschüchtert

LONDON: Zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Mittwoch:

«Auf einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte Wladimir Putin, er sei bereit, den Weg der Verhandlungen zu beschreiten. Doch die Erfahrungen der Vergangenheit legen nahe, dass man dem Kreml wenig Glauben schenken sollte. Unbestreitbar ist jedoch, dass Putin die Entschlossenheit des Westens getestet und für unzureichend befunden hat.

Schlimmer noch: Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass jemand bereit ist, die Schwachstellen zu beheben, die es Putin ermöglicht haben, den Westen einzuschüchtern. Nord Stream 2 soll immer noch in Betrieb genommen werden. Die Nato-Mitglieder investieren immer noch zu wenig in ihre eigene Verteidigung. Die westliche Öffentlichkeit ist immer noch nicht bereit, eine Konfrontation mit den autoritären Kräften einzugehen. Selbst wenn der Konflikt jetzt abgewendet wird, was sollte den Kreml davon abhalten, diesen Trick noch einmal zu versuchen? Derzeit nicht sehr viel.»

«Nesawissimaja»: Zeichen der Deeskalation

MOSKAU: Zum Besuch von Kanzler Olaf Scholz bei Russlands Staatschef Wladimir Putin und den Entspannungssignalen im Ukraine-Konflikt schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Russische Truppen, die an Militärübungen teilnehmen und den Westen beunruhigen, kehren teilweise an ihre Standorte zurück. Der Westen wiederum nahm die Frage präventiver Sanktionen gegen Russland aus der Diskussion. Und: Bei einem Treffen zwischen Wladimir Putin und Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau wurde bestätigt, dass der Verhandlungsprozess über die russischen Sicherheitsvorschläge fortgesetzt wird. Die Antworten Russlands auf die westlichen Gegenvorschläge sind fertig und werden in Kürze veröffentlicht, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte. Die Anzeichen für eine Deeskalation der Situation sind also vorhanden.»