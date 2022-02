Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«El Periódico»: Putin macht Macron und ganz Europa lächerlich

MADRID: Zu den Vermittlungsversuchen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Ukraine-Konflikt schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Mittwoch:

Der russische Präsident Wladimir «Putin hat Macron und mit ihm ganz Europa lächerlich gemacht. Er wollte deutlich machen, dass er nur eine Großmachtbeziehung zu den Vereinigten Staaten akzeptiert. Während sich an der ukrainischen Grenze immer mehr Soldaten versammeln und US-Präsident Joe Biden beschließt, ein Verstärkungskontingent nach Polen zu schicken, muss man feststellen, dass in dieser Krise kein Platz für Vermittler ist. Oder dass eine Vermittlung nur mit vorheriger Zustimmung von Moskau und Washington möglich ist. Dies macht eine zufriedenstellende Lösung der Krise auf kurze Sicht äußerst schwierig. Das ist eine schlechte Nachricht, denn die Entwicklung kann als Stärkung der Falken auf beiden Seiten interpretiert werden. Und diese sind natürlich vielmehr daran interessiert, die Krise weiter zu verschärfen, als einen ausgewogenen Ausweg zu finden, bei dem zwar niemand den Sieg für sich beanspruchen könnte, bei dem es aber auch keine Verlierer geben würde.»

«OC Register»: Republikaner streiten intern über ihre Zukunft

ANAHEIM: Zum parteiinternen Ausrichtungsstreit der US-Republikaner schreibt die US-Zeitung «Orange County Register»:

«In einer idealen Welt wäre es für die Republikanische Partei nicht schwer, zwei Dinge zu tun. Das erste wäre anzuerkennen, dass die Behauptungen des früheren Präsidenten Donald Trump über weit verbreiteten, ergebnisverändernden Wahlbetrug falsch sind und das Vertrauen der Öffentlichkeit in Wahlen untergraben. Zweitens: Was am 6. Januar geschah, war ein unentschuldbarer Ausbruch von Gewalt, der durch die Lügen (oder Hirngespinste) des damaligen Präsidenten angeheizt wurde und für den Menschen zur Rechenschaft gezogen werden müssen, wenn sie tatsächlich schuldig sind. (...) Und doch steht die Republikanische Partei heute hier: Der ehemalige Präsident verbreitet noch immer offenkundig falsche Behauptungen über die Wahl 2020, während das nationale Organisationsgremium der Republikaner versucht, aus den Menschen, die an den Ausschreitungen vom 6. Januar beteiligt waren, politische Märtyrer zu machen. (...) Die Republikaner müssen ehrlich zu sich selbst sein. Wäre (Trump) ein demokratischer Präsident, würden sie einen solchen Präsidenten als autoritäre Bedrohung für unsere konstitutionelle Republik anprangern. (...) Es ist klar, dass es bei den Republikanern einen anhaltenden internen Streit darüber gibt, ob sie an Donald Trumps sprunghaftem Populismus festhalten sollen oder nicht. Es ist noch nicht klar, in welche Richtung die Republikaner gehen werden, aber die derzeitige Kursrichtung ist nicht vielversprechend.»

«Dagens Nyheter»: Macron hat Putin - zum Glück - nichts zu bieten

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die diplomatischen Vermittlungsversuche des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im anhaltenden Ukraine-Konflikt mit Russland:

«Vor einem Jahr reiste der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Moskau, um «den negativen Trend» im Verhältnis zu Russland umzukehren. Er erlebte ein peinliches Fiasko, der russische Außenminister Sergej Lawrow erniedrigte seinen Gast bei der abschließenden Pressekonferenz. Genau so konnte Wladimir Putin seinen Besuch Emmanuel Macron nun nicht behandeln. Das Ergebnis der Gespräche ist aber genauso mager. Es war nicht das erste Mal, dass Macron versuchte, Putin zu verzaubern. Auf Dankbarkeit stieß das jedoch nicht. Die bittere Wahrheit ist, dass Macron nichts zu bieten hat, was Putin haben will. Die schamlosen Forderungen, die Nato solle die Ukraine und ganz Osteuropa für immer ihrem Schicksal überlassen, sind unmöglich zu erfüllen.»

«The Irish Times»: Putin könnte sein Blatt überreizen

DUBLIN: Zur Ukraine-Krise meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Mittwoch:

«Was der russische Präsident Wladimir Putin mit den mehr als 100.000 Soldaten vorhat, die er an die ukrainischen Grenzen beordert hat, ist noch unklar, aber die Kosten einer Invasion - und die Chancen eines Kompromisses - werden für Moskau immer deutlicher.

Westliche Staats- und Regierungschefs haben zwar eine harte und einheitliche Antwort auf jegliche russische Aggression in der Ukraine angekündigt, aber sie sind Moskau auch ein Stück weit entgegengekommen. Frankreich hat sich dem Grundsatz angenähert, dass Russland in die Diskussionen über eine «neue europäische Sicherheitsordnung» einbezogen werden sollte - eine seit langem von Russland erhobene Forderung. Doch Putin läuft Gefahr, sein Blatt zu überreizen.

Als er nach fünfstündigen Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau darauf bestand, dass der Westen auf seine Forderung eingehen müsse, die Nato solle eine weitere Osterweiterung ausschließen und ihre militärische Präsenz in der Region aufgeben, waren das nicht die Worte eines Mannes, der einen Rückzug vorbereiten will. Der sicherste Weg, in einen Konflikt zu geraten, ist es, Forderungen zu stellen, von denen man weiß, dass die andere Seite sie nicht erfüllen kann.»

«Tages-Anzeiger»: Scholz sitzt in einer selbst gebauten Falle

ZÜRICH: Zum Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Nord Stream 2, diese höchst umstrittene zweite Gasleitung zwischen Russland und Deutschland, werde nicht in Betrieb gehen, falls Russland die Ukraine angreife. Der amerikanische Präsident Joe Biden sprach nach seinem Gespräch mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz jene Wahrheit aus, welche die deutsche Regierung insgeheim längst akzeptiert hat. (...)

Scholz fällt es schwer, seiner Partei beizubringen, dass sie einer Lebenslüge aufgesessen ist. Nord Stream 2, gebaut erst, nachdem Russland begonnen hatte, die Ukraine mit kriegerischen Mitteln zu destabilisieren, war nie ein Projekt der politischen Entspannung. Es hat Putin vielmehr einen zusätzlichen Hebel in die Hand gegeben, den zu nutzen dieser gewillt ist. Russland ist unter seiner Führung kein Partner mehr, sondern eine eklatante Gefahr für die Sicherheit Europas. Solange Scholz diese Wahrheiten nicht ausspricht und dabei auch das Wort Nord Stream in den Mund nimmt, bleibt er in seiner selbst gebauten Falle gefangen. Und die Zweifel an Deutschlands «Zuverlässigkeit» als Verbündeter werden nicht verschwinden.»

«NZZ»: Scholz wurden in Washington die Flügel gestutzt

ZÜRICH: Zum Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz bei US-Präsident Joe Biden meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Biden zeigte Scholz bei aller Verbindlichkeit auf, was er von dessen "strategischer Ambiguität" mit Blick auf Nord Stream 2 hält: nichts. Für den Fall einer russischen Invasion der Ukraine würden die USA ihre Sanktionsmacht nutzen, um das Pipelineprojekt zu beenden. Scholz, der sich zu dieser Position nur unter Einsatz vieler rhetorischer Nebelkerzen bekennt, kehrt damit im Grunde mit gestutzten Flügeln und ohne Interpretationsspielraum zurück. Das wird antiamerikanische Reflexe in der SPD wiederbeleben oder verstärken.

Der Kanzler wird nicht nur nach außen viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. In Berlin hat man im Hinblick auf das bisherige Auftreten in der Ukraine-Krise ohnehin längst eingesehen, dass man nachbessern muss. (...) Sollten die jüngsten Verstimmungen allein auf kommunikative Mängel einer neuen Bundesregierung und eines bisher nur innenpolitisch erfahrenen Bundeskanzlers zurückzuführen sein, lässt sich das korrigieren. Ein Dissens in der Sache aber würde sich schnell wieder in den Vordergrund schieben.»

«Kommersant»: Westen übt jetzt auch auf Ukraine Druck aus

MOSKAU: Nach den Besuchen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau und Kiew schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch:

«Die Pendel-Diplomatie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bestätigt: Der Westen übt Druck auf Kiew aus bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Herr Macron kündigte nach seinen Besuchen in Moskau und Kiew mutig baldige Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts im Donbass an. Zugleich sagte er: Die ukrainischen Behörden machen bereits Zugeständnisse.

Das Bild wird in dieser Woche vollständiger werden - nach dem Treffen der Trilateralen Kontaktgruppe am 9. Februar und den für den 10. Februar geplanten Verhandlungen im Normandie-Format. Beleuchtet werden muss die zentrale Frage: Ist die Ukraine bereit für einen direkten Dialog mit dem Donbass, den sie bisher abgelehnt hat? Leaks in ukrainischen Medien nach zu urteilen, hat Kiew eine solche Verpflichtung angenommen.»

«Nepszava»: Im Umgang mit dem Kreml muss EU Geschlossenheit zeigen

BUDAPEST: Zu den Vermittlungsbemühungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Ukraine-Krise und seinen Gesprächen in Moskau schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«(Der russische Präsident Wladimir) Putin wollte Europa aus den Ukraine-Verhandlungen heraushalten. Über die zukünftige Rolle der Nato wollte er ausschließlich mit Washington sprechen, denn dies hätte das Gewicht Russlands auf der weltpolitischen Bühne erhöht. Doch der französische Präsident, dessen Land derzeit den Vorsitz in der EU führt, drängte von Anfang an darauf, dass bei den diplomatischen Bemühungen (um die Entschärfung der Ukraine-Krise) der EU eine aktive Rolle zukommen müsse. Macron ist davon überzeugt, dass eine Partnerschaft mit Europa in Putins Interesse liegt. Doch zu diesem Zwecke müsste die EU im Umgang mit dem Kreml mit einer Stimme sprechen. Das zögerliche Verhalten von Olaf Scholz ist in dieser Hinsicht nicht hilfreich.»