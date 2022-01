Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«La Stampa»: Konflikt käme Russland und USA ungelegen

ROM: Zu den Verhandlungen zwischen dem Westen und Russland schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Mittwoch:

«Die Positionen sind weit auseinander und entgegengesetzt, mit einem Wladimir Putin auf der Suche in den ehemals sowjetischen Gebieten nach neuen Einflusssphären, wie Kasachstan, wo laut Präsident Kassym-Schomart Tokajew in zwei Tagen der Abzug des OVKS-Friedenskontingents beginnt, mit starker russischer Beteiligung, auch wenn Moskau sich nicht ohne Forderungen verabschieden wird. Wie etwa in Europa, wo Putin ein Veto gegen künftige Nato-Osterweiterungen fordert, als Kind des Umzingelungssyndroms, bei dem man das Bündnis auf einer gefährlichen Distanz für sein strategisches Gleichgewicht ankommen sieht.

Dagegen will die Regierung von Joe Biden zeigen, dass sie bereit ist, dem Kreml zu schaden, wenn es nötig ist, und seinen Einfluss in Osteuropa zu stärken. Am Ende passt niemandem ein Zusammenstoß, Russland allen voran wegen der wirtschaftspolitisch-militärischen Reaktion, von der es überwältigt wäre. Aber auch den USA, die sich auf andere große Probleme wie die Spannungen mit China, Pekings politisches und militärisches Wachstum im Indopazifik und seinen zunehmenden globalen Einfluss konzentrieren müssen.»

«La Vanguardia»: Invasion der Ukraine ist eher unwahrscheinlich

Madrid - Zu den Verhandlungen über die Ukraine-Krise zwischen den USA und Russland in Genf und der Möglichkeit einer russischen Invasion schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Es gibt in der Tat ein lautes Säbelrasseln. Der herausfordernde Ton Russlands ist nicht zu überhören. Moskau könnte seine Drohungen verwirklichen. Sie könnten aber auch ein Bluff sein. Man kann zwar nicht ausschließen, dass es im Donbass Grenzscharmützel gibt. Eine echte Invasion, einschließlich der Einnahme der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Zum einen wegen der Kosten an - militärischen und zivilen - Menschenleben, die eine solche Aktion mit sich bringen würde und die in der russischen und ukrainischen öffentlichen Meinung kontraproduktiv wären. Aber auch, weil in den ehemaligen Sowjetrepubliken die Unterstützung für Moskau abnehmen könnte und die prodemokratischen Organisationen und Sektoren gestärkt werden könnten. Infolgedessen könnte sich die Zahl der Staaten erhöhen, die an die Tür der Nato klopfen (...) Vielleicht könnte eine stärkere Präsenz der Europäischen Union in dieser Phase der Verhandlungen ein Faktor des Fortschritts sein.»

«De Standaard»: Ist Impfpflicht wirklich das beste Mittel?

BRÜSSEL: Auch in Belgien ist eine Impfpflicht umstritten. Dazu meint die Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Bis neue Impfstoffe zur Verfügung stehen, die besser gegen Omikron wirken, bleibt es sinnvoll, dass so viele Menschen wie irgend möglich ihre Auffrischungsimpfung bekommen sowie Zurückgebliebene und Verweigerer veranlasst werden, sich impfen zu lassen. Die Frage ist, ob eine gesetzliche Pflicht das beste Mittel ist, dieses Ziel zu erreichen. Es ist eine gute Idee, das Parlament über Für und Wider beraten zu lassen. Denn das ist weniger klar als es scheint. Starke wissenschaftliche Argumente haben bislang nicht geholfen, die Unbelehrbaren und die Unerreichbaren an Bord zu holen. Zudem haben die Argumente nach dem Aufkommen von Omikron nicht an Überzeugungskraft gewonnen. Zweifel am Nutzen einer Impfung, geschweige denn einer dritten, vierten oder fünften, sind unvermeidlich größer geworden. Wie viel politische Energie wollen wir aufwenden, um die restlichen Unwilligen zur Impfung zu zwingen? (...) Dass das Gesundheitswesen darauf drängt, ist ein wichtiges Argument. Aber wiegt das gesellschaftlich schwerer als die Verärgerung und die Entfremdung jener Menschen, die sich der Impfpflicht widersetzen?»

«Dagens Nyheter»: Putin fürchtet am meisten die Bedrohung zu Hause

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch den Konflikt mit Russland:

«Der Kreml versucht, die Ukraine und die Nato zur Unterwerfung zu zwingen. Wladimir Putin fürchtet nicht das Ausland, sondern die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit. Er erlebt zwar eine Bedrohung durch die Ukraine, aber die ist nicht militärischer Natur. Es geht stattdessen um die Sorge, dass das Nachbarland seine Demokratie zu etwas entwickeln könnte, das auch die Russen inspiriert. Aus selbem Grund hat Moskau dem Diktator Lukaschenko geholfen, die Macht in Belarus zu behalten, und jüngst zur Unterstützung des Regimes in Kasachstan eingegriffen. Es ist im Grunde nicht das Ausland, das Putin fürchtet, sondern die demokratischen Vorbilder, die es dort gibt. Dass sowohl Ukrainer als auch Russen von Freiheit träumen, das ist seine wirkliche Sicherheitsbedrohung.»

«NZZ»: High-Tech-Medizin muss das Machbare ausloten

ZÜRICH: Erstmals ist einem Menschen ein Schweineherz eingesetzt worden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Selbst wenn der Mann, dem nun das gentechnisch angepasste Schweineherz implantiert wurde, damit nicht lange überleben wird - schließlich ist er so krank, dass er gar nicht mehr für eine normale Transplantation infrage kam -, so war es mutig, den Eingriff zu wagen. Vonseiten des Ärzteteams wie auch des Patienten. Und er dient natürlich auch dem Ruhm des leitenden Operateurs.

Auch die erste Herztransplantation, die 1967 in Kapstadt durchgeführt wurde, war zwar eine absolute Sensation, aber für den Patienten kein medizinischer Erfolg. Er verstarb nämlich 18 Tage nach dem Eingriff. Doch ohne diesen und weitere erfolglose Versuche wäre die Organtransplantation nicht zu einer heutzutage regelmäßig und erfolgreich eingesetzten Behandlungsmethode geworden. Selbst wenn sich in einigen Jahren herausstellen sollte, dass die Xenotransplantation nicht funktioniert, ist es trotzdem wichtig, dass man es versucht hat. Denn sonst wüsste man das ja nicht. Hightech-Medizin und -Forschung sind verpflichtet, nach Abwägung vieler medizinischer und ethischer Kriterien das Machbare auszuloten.»

«The Times»: Johnson bietet ein beschämendes Schauspiel

LONDON: Partys in der Downing Street trotz strenger Corona-Regeln haben den britischen Premierminister in Erklärungsnot gebracht. Dazu meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Um die Gesundheit anderer zu schützen, haben es die Bürger vermieden, sich mit Freunden und Familie zu treffen. Viele mussten sich aus der Ferne von geliebten Menschen verabschieden, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen starben. Konzerte, Theateraufführungen, Konferenzen und Gottesdienste wurden lange Zeit auf Eis gelegt. Doch Johnson und seine Kollegen glaubten, dass die Regeln nicht für sie, sondern nur für andere gelten. (.)

Dies ist eine Krise für Johnson, denn es handelt sich um eine Haltung und nicht um einen einzelnen Fehler. Es ist verzeihlich, wenn einem Premierminister die Verantwortung seines Amtes schwer fällt. Schuldig macht er sich, wenn er sie mit Verachtung behandelt. In einer Weise, die zum Beispiel bei Theresa May undenkbar gewesen wäre, hat Johnson gezeigt, dass ihm die Bürgerpflicht fremd ist. Seine einzige Option ist jetzt, Reue zu zeigen, doch sein Instinkt bringt ihn wie immer dazu, sich in Kasuistik zu ergehen. Es ist ein beschämendes Schauspiel von einem Premierminister, dessen Ruf inzwischen stark angeschlagen ist.»

«Nesawissimaja»: Russlands Ton gegenüber USA ist milder geworden

MOSKAU: Zu den Verhandlungen zwischen Russland und der Nato vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Bislang war die offizielle Kreml-Position äußerst hart: Die Vereinigten Staaten müssen ihre Antwort so schnell wie möglich geben - und es könne nur eine sein: die volle Akzeptanz der russischen Vorschläge (zu Sicherheitsgarantien). Nach den russisch-amerikanischen Gesprächen in Genf am Montag hat sich der Ton der russischen Beamten jedoch verändert. (...)

Eine gewisse Aufweichung der russischen Rhetorik lässt sich offenbar durch das Ergebnis des Treffens erklären. Laut Briefing der amerikanischen Delegationsleiterin Wendy Sherman weigerten sich die USA nicht nur, die Nato nicht auszuweiten, sondern akzeptierten auch den Vorschlag nicht, ihr Militär und ihre Waffen aus dem Territorium der ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten abzuziehen. Es stellt sich heraus, dass die Amerikaner zwar bereit sind, über das zu diskutieren, was dem Kreml wichtig ist, aber immer noch nicht mit Vorrang.»