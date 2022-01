Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Jakarta Post»: Im Südchinesischen Meer droht eine Eskalation

JAKARTA: Zur konfliktgeladenen Situation im Südchinesischen Meer schreibt die indonesische Zeitung «Jakarta Post» am Mittwoch:

«Der beunruhigendste Aspekt der zunehmenden Militarisierung im Südchinesischen Meer in den vergangenen Jahren ist, dass das Tempo so rasant zunimmt, dass es bald zu der beängstigenden Situation kommen könnte, wo es nur noch darum geht, wer zuerst zuschlägt - wenn nicht jetzt jemand das Ganze stoppt. Der aufkommende Kalte Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten wird teilweise, wenn nicht sogar hauptsächlich, in diesen strategisch wichtigen internationalen Gewässern geführt.

Im vergangenen Jahr gab es Berichte über Konfrontationen zwischen den Seestreitkräften beider Mächte und Scharmützel zwischen China und den Philippinen, Vietnam oder Indonesien. Jedes Mal, wenn dies geschah, zeigten die beteiligten Seiten noch Zurückhaltung, um eine Eskalation zu verhindern. Aber wer kann garantieren, dass dies beim nächsten Mal der Fall ist? Die Rhetorik Pekings und Washingtons sowie einiger ihrer Verbündeten haben die Spannungen eher eskaliert als entschärft.»

«Mercury News»: Holmes-Urteil schmälert Vertrauen in Tech-Branche

SAN JOSÉ: Zum Schuldspruch gegen die Gründerin der US-Bluttest-Firma Theranos, Elizabeth Holmes, in vier von elf Anklagepunkten wegen Betrugs an mehreren ihrer Investoren schreibt die US-Zeitung «Mercury News»:

«Die Verurteilung von Elizabeth Holmes wegen Betrugs in vier Fällen sollte als Weckruf für Start-ups in der Gegend um die Bucht von San Francisco und ihre «Fake it until you make it»-Mentalität dienen. Aber es ist wahrscheinlich, dass das nicht der Fall sein wird. Die Worte «Integrität» und «Silicon Valley» werden heutzutage nur noch selten in einem Satz verwendet. Die wahrscheinlichere Erkenntnis für die Tech-Unternehmer von heute lautet: «Lass dich nicht erwischen». (...)

Die Welt braucht kluge Köpfe, die an Innovationen arbeiten, um unsere größten Probleme zu lösen. Aber das Silicon Valley wird nicht weiter die klügsten Unternehmer aus aller Welt anziehen können, wenn es nicht vor der eigenen Tür kehrt.

Lassen Sie uns klar sein: Mit einer bahnbrechenden Technologie zu scheitern ist kein Verbrechen. Aber Investoren um eine Milliarde Dollar zu betrügen, schon. (...) (Holmes') Verurteilung sollte den Unternehmern als Warnung dienen: Ehrlichkeit und Integrität zählen immer noch.»

«Der Standard»: Todesstoß für Arabischen Frühling im Sudan

WIEN: Über die neue alleinige Militärherrschaft im Sudan schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Die Menschen, die fast täglich auf den Straßen Khartums protestieren, wollen nicht aufgeben. Ihre einzige Hoffnung ist, dass die Militärs angesichts der prekären Lage des Landes den politischen und wirtschaftlichen Bruch mit den USA und den EU-Staaten scheuen, die weiter auf die Einhaltung der Transitionsregeln pochen. Aber es stehen andere parat, um einzuspringen. Russland wird sich die geplante Errichtung einer Militärbasis am Roten Meer etwas kosten lassen.

Es geht also nicht nur um den Sudan, sondern um regional- und sogar geopolitische Fragen. Und das Scheitern des demokratischen Übergangs im Sudan ist auch der Todesstoß für die letzten Hoffnungen dessen, was man 2011 den Arabischen Frühling nannte: Das Jahr 2019, in dem in Algerien Abdelaziz Bouteflika und im Sudan Omar al-Bashir gestürzt wurden, sollte am Beginn einer neuen Phase stehen, in der die Fehler von 2011 nicht wiederholt werden. Nun ist es vorbei. »