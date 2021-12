Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.21 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

«Washington Post»: Russlands dunkle Vergangenheit kehrt zurück

WASHINGTON: Über die von einem russischen Gericht angeordnete Auflösung der international geachteten Menschenrechtsorganisation Memorial schreibt die «Washington Post»:

«Mit dem Angriff auf Memorial zielt Putin darauf ab, eine der wichtigsten und greifbarsten Errungenschaften der demokratischen Blütezeit der späten 1980er und 1990er Jahre auszulöschen. Memorial war ein leuchtendes Beispiel für die Zivilgesellschaft, ein unabhängiger Verein, der gegründet wurde, um den Millionen von Menschen, die in Stalins Zwangsarbeitslager deportiert, die dort inhaftiert oder hingerichtet wurden, eine Stimme zu geben und Rechenschaft zu gewährleisten. (...)

Aber diese Erinnerung an die Vergangenheit schmerzt Putin, der solche dunklen Erinnerungen wegwischen und durch schwammige Erzählungen über sowjetische Triumphe ersetzen will, während er sich dranmacht, das, was von der russischen Demokratie übrig geblieben ist, zu beseitigen und durch eine Diktatur zu ersetzen. (...)

Die dunkle Vergangenheit kehrt zurück. Im Jahr 2020 versuchten Putins Sicherheitskräfte, Oppositionsführer Alexej Nawalny zu ermorden. Er überlebte, der erste Jahrestag seiner ungerechtfertigten Inhaftierung nähert sich. Journalisten, Anwälte, Aktivisten und die gesamte Zivilgesellschaft in Russland werden unterdrückt. (...) Dies sind die gewaltigen Zwangsmittel des Kremls. Was Putin jedoch unterschätzt, ist die Widerstandsfähigkeit von Ideen. Er kann versuchen, Memorials Mauern niederzureißen, aber er kann weder die Erinnerung an die sowjetischen Verbrechen noch an die heutige bedauerliche Rückkehr zur Gewaltherrschaft auslöschen.»

«NZZ»: Eine stille Triage findet längst statt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch das Urteil zur Triage in Deutschland:

«Der Entscheid des Gerichts ist der Schlussakkord eines Jahres, in dem die deutsche Regierung mit ihrer Corona-Politik das Vertrauen der Bürger verspielt hat. (...)

Regierung und Parlament werden nun bald nachbessern, immer in der Hoffnung, dass es nie zum Ernstfall kommen wird. Eine Art stille Triage findet aber längst statt. Weil Patienten mit Covid-19 zeitweise fast ein Viertel der Intensivbetten belegten, mussten Operationen verschoben werden. Das betraf auch Menschen mit Tumoren oder anderen bedrohlichen Erkrankungen.

Diese stille Triage ist eine Folge der schrumpfenden Zahl an Intensivbetten, der tiefen Impfquote und der verspäteten Booster-Kampagne. Die Ungeimpften haben ihren Anteil daran, die Hauptverantwortlichen sind aber die politischen Entscheidungsträger. Ihre manchmal chronisch wirkende Zögerlichkeit hat das Bundesverfassungsgericht nun mit deutlichen Worten gerügt.»

«NZZ»: Russland droht ein Klima lähmender Angst

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die von einem russischen Gericht angeordnete Auflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial:

«Memorial schaffe, so erklärte die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussplädoyer am Dienstag, das «lügenhafte Bild der Sowjetunion als eines Terrorstaates». Eine solche Sichtweise kann im heutigen Russland offensichtlich nicht mehr geduldet werden. Ein Terrorstaat war die Sowjetunion unter Stalin jedoch zweifellos. Das Wüten der Erschießungskommandos, die Verschickung von Millionen in den Gulag, die Deportation ganzer Völker nach Zentralasien, die in Komplizenschaft mit Hitler erfolgte Unterwerfung Polens, die organisierte Hungersnot in der Ukraine mit Millionen von Todesopfern und vieles mehr belegen dies zur Genüge.

Dass Stalin schrittweise salonfähig gemacht wird und mithilfe der staatlichen Propaganda wieder für eine große Mehrheit der Bevölkerung als bewundernswerte Figur gilt, ist für Russlands weiteren Weg ein böses Omen. Wenn in Russland selbst die Verbrechen jener düsteren Zeit nicht mehr gefahrlos kritisiert werden dürfen, drohen dem Land eine zunehmende geistige Enge und ein Klima der lähmenden Angst, vielleicht gar ein Rückfall in die Barbarei.»

«Iswestija»: Memorial hat Gesetzesauflagen nicht umgesetzt

MOSKAU: Zur gerichtlich angeordneten Auflösung der international geachteten Menschenrechtsorganisation Memorial schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Mittwoch:

«Der Oberste Gerichtshof gab dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft auf Auflösung von Memorial International statt. Im Jahr 2016 erkannte das Justizministerium die Organisation als ausländischen Agenten an. Das Gericht stellte fest, dass sie die gesetzlichen Anforderungen zur Kennzeichnung ihrer Inhalte nie erfüllt hat. Darüber hinaus hat Memorial im Laufe der Jahre immer wieder Finanzmittel in Millionenhöhe aus dem Ausland erhalten, die sich Informationen zufolge in den ersten sechs Monaten 2021 auf insgesamt 189 Millionen Rubel beliefen. Die Verteidigung von Memorial hat bereits erklärt, dass sie «mit allen rechtlichen Mitteln» gegen die Entscheidung vorgehen will. Experten sind jedoch der Ansicht, dass die Auflösung dieser Organisation die Arbeit zur Rehabilitation von Opfern politischer Repression in keiner Weise beeinträchtigen wird.»