Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Wall Street Journal»: Dudas Veto gegen Polens Rundfunkgesetz wichtig

NEW YORK: Zu dem kürzlich verabschiedeten Rundfunkgesetz in Polen, das die Vergabe von Rundfunklizenzen für Ausländer einschränkt und Kritikern zufolge auf den im Land präsenten privaten US-Nachrichtensender TVN abzielt, schreibt das «Wall Street Journal»:

«Das Land hat immer noch eine freie Presse, und es ist nicht ein dummes Gesetz davon entfernt, Belarus zu werden. Souveräne Staaten haben zudem das Recht, zu entscheiden, wer in ihrem Land investiert. Und (die Regierungspartei) Recht und Gerechtigkeit sagt, dass es vergleichbare Gesetze anderswo in der Europäischen Union gebe. Jedoch ist das Argument, das Gesetz diene dazu, den Einfluss feindlicher Staaten wie Russland und China zu begrenzen, nicht stichhaltig.

Eine US-amerikanische Investition ins Visier zu nehmen, ist eine doppelte Beleidigung. Die USA sind durch die Nato vertraglich verpflichtet, Amerikaner zu entsenden, die für die Sicherheit Polens kämpfen und sterben. Washington wird seine Verurteilung scharf formulieren müssen, ohne die Beziehungen zu seinem wichtigsten Verbündeten an der Ostflanke der Nato zu gefährden.

Ohne die Unterschrift des polnischen Präsidenten Andrzej Duda kann das Gesetz nicht in Kraft treten. (...) Sein Veto wäre eine wichtige Botschaft angesichts der jüngsten Drohungen Putins gegen Mittel- und Osteuropa.»

«Iswestija»: Russland fühlt sich von US-Raketensystemen bedroht

MOSKAU: Russlands Staatschef Wladimir Putin hat dem Westen im Ukraine-Konflikt mit Konsequenzen gedroht. Dazu schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Mittwoch:

«Die Stationierung von Raketensystemen der USA und der Nato in der Nähe der russischen Grenzen ist eine ernsthafte Herausforderung für unser Land. Und es gibt einfach keine Möglichkeit, sich irgendwohin zurückzuziehen. Dies sagte Präsident Wladimir Putin bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums. Wenn US-amerikanische Raketensysteme in der Ukraine stationiert würden, könnten diese Ziele etwa in Moskau in sieben bis zehn Minuten erreichen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu warnte vor möglichen Provokationen aus dem Nachbarland heraus auch mit chemischen Waffen. (...) Russland hat bereits damit begonnen, Antworten auf eine mögliche Stationierung von US-Hyperschallwaffen in Europa und der Ukraine zu entwickeln, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau.»