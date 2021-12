Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Chicago Tribune»: Amazon hätte sich nach Tornado kümmern müssen

CHICAGO: Zu dem Verhalten des US-Onlinehändlers Amazon, in dessen Warenlager in Edwardsville im US-Staat Illinois während eines Tornados am Freitag mindestens sechs Menschen ums Leben kamen, schreibt die US-Zeitung «Chicago Tribune»:

«Am Samstagmorgen um 5.45 Uhr fand in Edwardsville eine Pressekonferenz statt. Der zutiefst traurige Zweck war es, die Öffentlichkeit über die Geschehnisse der vorangegangenen Nacht zu informieren, als ein Tornado durch die Gemeinde gefegt war und ein Lagerhaus des Unternehmens Amazon teilweise zum Einsturz gebracht hatte. (...) Wissen Sie, wer bei dieser Pressekonferenz nicht anwesend war? Irgendjemand von Amazon.(...) Am frühen Samstagmorgen twitterte Jeff Bezos, der immer noch geschäftsführender Präsident und das öffentliche Gesicht von Amazon ist, obwohl er die Zügel des CEO im Sommer an Andy Jassy übergeben hat, über die Freuden seines spaßigen Weltraumprojekts - scheinbar ohne zu wissen, was in der Nacht zuvor mit den normalen Leuten passiert war, die versuchten, auf festem Boden zu überleben.

Er, Jassy oder ein hochrangiger Vertreter hätte um 5.45 Uhr am Mikrofon oder zumindest auf Zoom sein müssen, um echte Fragen zu beantworten und sich um den Schmerz der guten Menschen in Edwardsville zu kümmern. (...) In diesem Fall war die Politik da, um das Bestmögliche zu machen, Freitagnacht und Samstagmorgen. Es war ein Unternehmen, das bei seiner wohl wichtigsten Aufgabe versagte: Sofort zu zeigen, dass es sich um das menschliche Leben hier auf Erden kümmert.»

«Pravda»: Fall Assange zeigt Scheinheiligkeit der westlichen Politik

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Mittwoch zur Entscheidung des britischen Berufungsgerichts, ein Verbot der Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA aufzuheben:

«Kaum ein anderer Fall legt die Scheinheiligkeit des Westens mehr bloß als der Fall von Julian Assange, dem Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, der die Wahrheit über Verbrechen der US-Regierung in Guantanamo, im Irak und in Afghanistan und Details über Folterungen des US-Geheimdienstes CIA veröffentlichte. Ginge es um Verbrechen Chinas, Russlands oder eines anderen Landes, gälte Assange als Held und Nobelpreis-Kandidat, seinetwegen würde man Olympische Spiele boykottieren. So aber verrottet er im Gefängnis, ohne dass sich unsere Politiker für ihn interessieren. (...)

Am Freitag, ausgerechnet am Internationalen Tag der Menschenrechte, hat das britische Berufungsgericht eine Auslieferung erlaubt. Und das, obwohl inzwischen enthüllt wurde, dass ein Kronzeuge der Anklage gegen ihn zugab, gelogen zu haben. Und trotz der Enthüllung, dass die CIA sogar die Ermordung Assanges plante. (...) Diese Gerichtsentscheidung verurteilten der Berichterstatter der Vereinten Nationen, Nils Melzer, Reporter ohne Grenzen und Dutzende anderer Menschenrechts- und Medienorganisationen, aber unter den Politikern hat kaum jemand den Mut zu einer Kritik an den USA und Großbritannien.»

«The Times»: Belarus wird immer mehr zum Pariastaat

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Mittwoch die Haftstrafen für Sergej Tichanowski und andere Oppositionelle in Belarus:

«Es sollte keine Überraschung sein, wenn ein moralisch bankrottes Regime sich immer wieder unmoralisch verhält. Dennoch markiert die Verurteilung des belarussischen Oppositionsführers Sergej Tichanowski zu 18 Jahren Haft einen neuen Tiefpunkt im Abgleiten dieses von Russland abhängigen Staates in den Paria-Status. (...) Alexander Lukaschenkos Herrschaft ist untragbar. Doch er ist für Wladimir Putin ein nützlicher Verbündeter, der ein Land führt, das an die Europäische Union grenzt und diese Nähe als Waffe benutzt hat, indem er eine Migrationskrise auslöste. Während Putin plant, die Ukraine in ähnlicher Weise in die russische Einflusssphäre einzugliedern, veranschaulicht die Schande von Belarus alles, was die freien Ukrainer zu Recht fürchten.»

«De Telegraaf»: Bildung braucht Sicherheit

AMSTERDAM: Aus Sorge vor der Verbreitung der Omikron-Variante werden in den Niederlanden die Weihnachtsferien der Grundschüler um eine Woche vorgezogen. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Für leicht verletzbare Schüler, die bereits von regulären Ferien ausgegangen sind, ist dies ein harter Schlag. Die Schulen müssen nun ihren Unterricht umstellen. Das traditionelle Weihnachtsfrühstück muss ausfallen oder auf diese Woche vorgezogen werden. Und von den Eltern wird wiederum erwartet, dass sie äußerst flexibel sind. Und natürlich muss eine Generation mit Lernschwierigkeiten verhindert werden. Ad-hoc-Maßnahmen sind da überhaupt nicht hilfreich. Bildung verdient Sicherheit. (...) Man sollte zum Beispiel generell über längere Weihnachtsferien und kürzere Sommerferien nachdenken. Ein weiteres Corona-Jahr hat uns gerade noch gefehlt. Aber es ist besser, darauf vorbereitet zu sein. Regieren ist schließlich eine Frage der Weitsicht.»

«El País»: Macht der Technologie-Giganten muss begrenzt werden

MADRID: Zur jüngsten Verhängung einer Milliardenstrafe gegen den Handelsgiganten Amazon durch die Wettbewerbshüter in Italien schreibt die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:

«Es ist eine Tatsache, dass es den Behörden weltweit schwerfällt, die wachsende Macht der Technologieunternehmen zu begrenzen. Man schafft es nicht, eine mutige Lösung zu finden, die die dominante Stellung der US-Giganten verringert. Es hat mehrere Versuche gegeben, dies zu erreichen, sei es durch Steuererhöhungen, neue regulatorische Anforderungen oder die Einschränkung der Tätigkeit in verschiedenen Ländern, aber keine der bisherigen Maßnahmen hat sich als wirksam erwiesen. Bisher haben lediglich die Wettbewerbsbehörden mit ihrer Rechtsprechung es geschafft, die Bedingungen etwas zu ändern, unter denen diese Unternehmen arbeiten, und so die Privatsphäre und die Rechte der Verbraucher und der Kunden zu schützen (...)

Aber das Problem geht darüber hinaus, wie Facebooks Metaverse-Projekt zeigt. Es handelt sich um eine parallele, digitale Welt, in der die Gesetze und Regeln für die virtuellen Beziehungen, die sich immer stärker auf unser Leben auswirken, von den Firmen selbst und nicht von Regierungen und Parlamenten diktiert werden. In einer Studie des Beratungsunternehmens Eurasia heißt es, die Gewinner und Verlierer der Wirtschaft, die Wahlergebnisse und auch die nationale Sicherheit würden künftig von den Interessen und Aktivitäten der Regierungen, aber auch der Technologieunternehmen abhängen. Das wird gelten, so lange es keinen Schutz der Rechte und Werte in der neuen Welt gibt.»

«Aftenposten»: Gute Gründe, Stoltenberg nicht zum Bankchef zu wählen

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert die Bewerbung des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg für das Amt des norwegischen Zentralbankchefs:

«Der frühere Finanzminister, frühere Öl- und Energie-Minister, frühere Ministerpräsident, frühere Chef der Arbeiterpartei und derzeitige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich um einen neuen Job beworben. Es gibt gute Gründe, dass er diesen nicht bekommen sollte. Stoltenberg ist im nächsten Jahr bei der Nato fertig, dann wünscht er sich, nach Hause zu kommen und neuer Chef der Zentralbank zu werden. Er hat viele gute Qualitäten, ist Ökonom. Er kennt das norwegische System in- und auswendig, hat über Jahre Führungsqualitäten bewiesen. Der wichtigste Einwand gegen seine Kandidatur ist aber die Berücksichtigung der Unabhängigkeit der Bank. Die ist zentral. Stoltenberg ist weiterhin zu eng verbunden mit seiner Partei, als dass er als unabhängig von einer Regierung betrachtet werden könnte, die von der Arbeiterpartei geführt wird.»

«De Standaard»: Omikron-Vormarsch erfordert schnelle Entscheidungen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch den Kampf gegen Corona:

«Wir müssen die Auffrischungskampagne so stark wie möglich vorantreiben, aus Rücksicht auf das Gesundheitspersonal, das am Ende seiner Kräfte ist. Aber darüber hinaus brauchen wir dringend einen Aktionsplan, damit wir in der Jahresendzeit Omikron nicht freien Lauf lassen. Muss die Regierung dafür wieder drakonische Einschränkungen unseres sozialen Lebens einführen? Oder kann sie mit einer Politik der Überzeugung und Ermutigung ein besseres Ergebnis erzielen? Das Vertrauen in die Politik ist gering. Die Anführer im Kampf gegen Corona, Premierminister Alexander De Croo und Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke, sind jedoch weiterhin beliebt. Sie müssen sich bald für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Jetzt, und nicht erst zwei Tage vor Weihnachten.»

«Dziennik»: Polens Reparationsforderungen ohne konkrete Schritte

WARSCHAU: Die Reparationsforderungen von Polens Regierung an Deutschland kommentiert die polnische Wirtschaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» am Mittwoch:

«Wenn es um das polnisch-deutsche Verhältnis und die Frage der Reparationen geht, dann wäre ein «konkreter Ausdruck in Handlungen», den (Polens) Außenminister Zbigniew Rau angemahnt hat, klar die Sache Warschaus. Denn die Tatsache, dass Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei einem Aufenthalt in Berlin die Gründung eines Instituts für Kriegschäden verkündet, ist kein konkreter Schritt. Liest man den Gründungserlass für dieses Institut, dann kann man nur eine Gewissheit haben: Dass dort mehrere Dutzend Menschen eine Anstellung finden werden, die der (nationalkonservativen Regierungspartei) PiS sicher nicht zu kritisch gegenüber stehen.

Das Problem ist, dass es der polnischen Seite zwar gelungen ist, dieses Thema in die Debatte einzubringen, aber die Politiker nichts tun, um es zu konkretisieren. Es ist nicht wichtig, ob wir bei der nächsten Pressekonferenz hören, dass die Kriegsschäden sich auf eine Billion oder 800 Milliarden Euro belaufen. Diese Fantasiesummen können nur die härtesten Germanophoben beeindrucken. Die wirkliche politische Kunst wäre es, das auf ein paar Milliarden Euro umzulegen, die Polen von Deutschland wirklich bekommen würde.»

«Nesawissimaja»: Lukaschenko übte Rache an Tichanowski

MOSKAU: Zu den langen Haftstrafen gegen den Blogger Sergej Tichanowski und andere Oppositionelle in Belarus schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Wie andere große Prozesse ist auch dieser hinter verschlossenen Türen gelaufen. Der Grund dafür liegt darin, dass es keine Beweise für irgendwelche Verbrechen gibt, wie Beobachter, die Beschuldigten selbst und ihre Verwandten feststellten. Bei Sergej Tichanowski ging es auch weniger darum, dass er Präsident werden wollte, als darum, dass er Alexander Lukaschenko erniedrigt hat.

Er nannte ihn einen Kakerlaken und schlug vor, ihn mit einem Pantoffel zu töten. Damit machte er den Menschen klar, dass man nicht schweigen darf und aufstehen muss gegen den Machtapparat. (...)

Weder die Experten noch die Gesellschaft zweifeln daran, dass es hier um einen Racheakt Alexander Lukaschenkos an all jenen Menschen geht, die das Volk aufgeweckt haben. Dieses Volk liebt Lukaschenko nicht, im Land gibt es eine politische Krise, der Westen hat Sanktionen erlassen, und Russland fordert weiter einen Machttransit.»