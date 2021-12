Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Rzeczpospolita»: Putin ist bereit für einen Angriff auf die Ukraine

WARSCHAU: Zum Video-Gipfel von Joe Biden und Wladimir Putin schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Sicher hat niemand damit gerechnet, dass Wladimir Putin nachgibt. Nach dem Gespräch des russischen Präsidenten mit Joe Biden ist noch klarer geworden, dass er bereit ist für einen Angriff der Ukraine und die Schwächung der Nato. Joe Biden hat das gesagt, was wir schon seit einigen Tagen wissen: Die Antwort auf einen russischen Angriff auf die Ukraine soll ein Paket von Sanktionen von bislang nicht gekannter Härte sein. Wenn diese Sanktionen ins Leben gerufen würden, würde dies eine schmerzhafte wirtschaftliche und politische Isolation (Russlands) bedeuten. Dazu kam die Ankündigung der Unterstützung für die Länder an der Ostflanke der Nato, und vor allem, für die Ukraine.

Auch Wladimir Putin wiederholte eigentlich das, was wir schon wussten. Aber wichtig ist die Art, wie er es darlegte. Die Situation, die zu dem Video-Gipfel gezwungen hatte, stellte er verkehrt herum dar. Es sei der Westen, der die Ukraine unterwerfen wolle, nicht Russland. Es sei die Ukraine, die Russland bedroht, obwohl Moskau Zehntausende Soldaten geschickt hat. Und der Grund des ganzen Durcheinanders ist demnach eine «innerukrainische» Krise.»

«Nepszava»: Deutschland wird gegen Europas Rechtspopulisten gewinnen

BUDAPEST: Zur Europapolitik der künftigen neuen Bundesregierung schreibt die linke ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«In außenpolitischen Fragen ist (von Deutschland) ein entschlosseneres Vorgehen gegen China und Russland zu erwarten. Die neue Regierung setzt sich entschieden für eine Vertiefung der EU-Zusammenarbeit ein: Sie stellt sich ein föderales Europa vor, die Vereinigten Staaten von Europa, was für die Souveränisten sehr schlecht klingt. Zudem erklärten sie, dass das EU-Recht Vorrang vor dem nationalen Recht hat.

Die Betroffenen haben diese Nachricht gehört. Jaroslaw Kaczynski, Präsident der polnischen Regierungspartei, hat am vergangenen Samstag bei einem populistischen Parteitreffen in Warschau beinahe die Rhetorik des Kalten Krieges gegen Deutschland entfacht. Und daheim (in Ungarn) haben einige regierungsnahe Meinungsführer bereits der noch nicht gebildeten (deutschen) Regierung signalisiert, dass zwischen Berlin und den Renitenten Mitteleuropas ernsthafte Schlachten zu erwarten sind. Aber sogar das geringste Gefecht gegen Deutschland kann man nur verlieren.»

«El País»: Europa braucht starke und gemäßigte konservative Parteien

MADRID: Zur Ernennung von Valérie Pécresse zur Präsidentschaftskandidatin der konservativen Republikaner in Frankreich und dem Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa schreibt die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:

«Sie (Pécresse) hat einige bemerkenswerte Erklärungen abgegeben und unter anderem behauptet, dass «die Verfassungsgesetze, die verfassungsmäßige Identität jedes souveränen Staates, Vorrang vor der europäischen Rechtsprechung haben müssen». Der Versuch, den Vormarsch der extremen Rechten aufzuhalten, indem man sich ihrer Ideologie in einem so sensiblen Bereich wie jenem der Identität aneignet, ist eine gefährliche Strategie. Frankreich und die Europäische Union brauchen starke konservative Gruppierungen, die gemäßigt und pro-europäisch sind. Die Lage in Italien, wo das rechte Spektrum von zwei radikalen Parteien - Lega und Fratelli d'Italia - beherrscht wird und die gemäßigten Parteien kaum noch eine Rolle spielen, ist ein nicht zu vernachlässigendes Warnsignal. Der Weg der CDU von Angela Merkel mit ihrer unverhandelbaren Distanz gegenüber gewissen Ideen ist im Hinblick auf demokratische Werte und eine gemeinsame europäische Zukunft zweifellos der gesündeste. Und wahrscheinlich auch derjenige, der für die Parteien mittel- und langfristig am erfolgversprechendsten ist.»

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Scholz in Verhandlungen fordernd

STRAßBURG: Zum Regierungswechsel in Deutschland schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Mittwoch:

«Aus französischer Sicht erschien der ehemalige Finanzminister und Vizekanzler in den vergangenen Jahren als moderater und fordernder Verhandlungsführer, der klar darauf abzielte, die Interessen Deutschlands und der deutschen Wirtschaft zu verteidigen. Olaf Scholz wird sich für seinen ersten offiziellen Auslandsbesuch nach Paris begeben. Für (Frankreichs Präsident) Emmanuel Macron wird das die Gelegenheit, zu schauen, ob der Nachfolger (Angela) Merkels tatsächlich in den neuen Modus gewechselt hat.»

«Lidove noviny»: Handlungsfähigkeit zeigt sich in Krisensituationen

PRAG: Zur Regierungsbildung in Deutschland schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz hat für seine neue Regierung große Pläne. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wandel hin zu einer grünen Wirtschaft und auf der Digitalisierung. Jede der drei beteiligten Parteien hat im Koalitionsvertrag etwas durchsetzen können, was ihre jeweilige Handschrift trägt.

Doch letztlich wird sich die Handlungsfähigkeit des Kabinetts in Situationen zeigen, mit denen vorher niemand gerechnet hatte und die nicht im Koalitionsvertrag vorgesehen waren.

Derzeit steht man in erster Linie vor der Aufgabe, die vierte Welle der Corona-Pandemie zu bewältigen und die Impfkampagne voranzutreiben. Viele der künftigen Minister werden bereits ahnen, dass das griechische Alphabet, nach dessen Buchstaben die Virusvarianten benannt sind, nicht bei Omikron aufhört.»

«The Times»: Die Sicherheit Europas steht auf dem Spiel

LONDON: Zum Videogipfel von US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Joe Biden schlug gegenüber Wladimir Putin einen kompromisslosen Ton an. Er warnte den russischen Präsidenten, dass Amerika und seine Verbündeten auf jede militärische Eskalation in der Ukraine mit «starken wirtschaftlichen und anderen Maßnahmen» reagieren würden. Das war die richtige Botschaft. Bei der schwierigsten außenpolitischen Bewährungsprobe der Präsidentschaft Bidens seit dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan steht nicht nur das Schicksal der Ukraine auf dem Spiel, der eine Invasion russischer Truppen an ihren Grenzen droht. Auf dem Spiel steht auch die Sicherheit Europas, das durch einen Krieg, der unweigerlich zur Vertreibung von Millionen von Ukrainern führen würde, erheblich destabilisiert werden würde. Darüber hinaus würde ein russischer Angriff auf die Ukraine das Ende des auf Regeln basierenden Nachkriegssystems bedeuten und die Rückkehr zu einer anarchischen Weltordnung einläuten.»

«De Telegraaf»: Videogipfel mit Xi Jinping im Hinterkopf

AMSTERDAM: Zum Video-Gipfel von Joe Biden und Wladimir Putin schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Während sich Joe Biden und Wladimir Putin einen verbalen Schlagabtausch lieferten, behielten sie einen anderen wichtigen Akteur im Auge: Xi Jinping. Er könnte eine Rolle in dem für Biden und den Westen düstersten Szenario spielen: einer Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking, wobei die einen die Ukraine annektieren und die anderen sich Taiwan einverleiben. (...)

Es besteht kein Zweifel daran, dass sowohl für Putin als auch für Xi die Eroberung einst verlorener Gebiete ein tief verwurzelter Wunsch ist. Putin hasst den Einfluss der Nato an den Grenzen seines Landes und ihren Flirt mit der Ukraine. Xi ist wütend darüber, dass Taiwan Waffen und Hilfe von den USA erhält, um das erfolgreiche demokratische System dort aufrechtzuerhalten. Die große Frage ist jedoch, ob sie bereit sind, für die Erfüllung ihrer Wünsche ein so großes Risiko einzugehen.»

«The Irish Times»: Schauprozesse schüren den Widerstand

DUBLIN: Zur Verurteilung von Aung San Suu Kyi meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Mittwoch:

«Der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Myanmars Hauptstadt Naypyidaw stellt einen rachsüchtigen Versuch des Regimes dar, Aung San Suu Kyi zu bestrafen, dem Staatsstreich vom Februar einen Anschein von Legitimität zu verleihen und die Opposition weiter einzuschüchtern. Doch die Zeiten haben sich geändert. Ihre Inhaftierungen und der Hausarrest unter früheren Regimen hatten der Opposition als Ansporn gedient, ihr Stoizismus diente als Inspiration für eine pazifistische Bewegung gegen die brutale Armee des Landes, die Tatmadaw. (...)

Ihre eigene Partei, die Nationale Liga für Demokratie, hat auf das harte Vorgehen der Tatmadaw, bei dem mehr als 1300 Menschen getötet und über 10.600 verhaftet wurden, reagiert, indem sie in den Untergrund ging und sich mit unterdrückten Bewegungen ethnischer Minderheiten und bewaffneten Gruppen zusammenschloss, um eine rivalisierende Schattenregierung, die Nationale Einheitsregierung, zu bilden. (...) Das Blatt wendet sich gegen die Tatmadaw. Schauprozesse werden den neuen Widerstand wahrscheinlich eher ermutigen als einschüchtern.»

«Aftenposten»: Offensiver deutscher Regierungswechsel

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) meint am Mittwoch zum Regierungswechsel in Deutschland:

«Die neue Bundesregierung übernimmt mit einem ehrgeizigen Programm der Erneuerung. Im Energiebereich will sie schneller aus der Kohlekraft aussteigen. Die Scholz-Regierung hat sich zugleich ambitionierte Ziele bei der Produktion erneuerbarer Energie gesetzt. Und mit den Grünen an der Spitze der Klimapolitik wird Deutschland auf eine noch aktivere Politik in EU-Regie drängen. Interessant ist auch, dass die Grüne Annalena Baerbock Außenministerin wird. Sie hat eine härtere Haltung gegenüber Ländern angekündigt, die im großen Stil gegen die Menschenrechte verstoßen, wie China und Russland. In der Hinsicht haben Scholz und die SPD grundsätzlich eine andere Linie. Es wird sich zeigen, wie Deutschland in der Praxis vorgeht.»

«Tages-Anzeiger»: Moralisches Dilemma von Ungeimpften

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Belastung der Intensivstationen durch ungeimpfte Corona-Patienten:

«Die Ärzteschaft sagt klar, dass Ungeimpfte nicht benachteiligt werden dürfen, auch wenn sie ihre Lage selbst verschuldet haben. Sie haben die Freiheit, sich gegen die Impfung zu entscheiden. Und es ist auch nicht angezeigt, sie deswegen zu diffamieren oder zu kriminalisieren.

Doch all das kann die Tatsache nicht verdecken: Die Ungeimpften zehren jetzt erheblich von der Solidarität ihrer Mitmenschen. Doch gleichzeitig bringen sie selbst die Solidarität nicht auf, sich impfen zu lassen und damit allenfalls die Intensivstation zu vermeiden. Das ist ungerecht. Und es ist ein großes moralisches Dilemma.

Jede und jeder Ungeimpfte sollte sich deshalb jetzt die Extremsituation der Ärztinnen, der Pflegenden und der Patienten in den Spitälern vor Augen führen und sich die Frage stellen: «Kann ich wirklich verantworten, was ich tue?»

«NZZ»: Merkel - die Künstlerin der Macht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» zieht am Mittwoch Bilanz der Ära Merkel:

«Strategien und große Zukunftsentwürfe waren Merkels Sache nicht. Oft betrieb sie wie in der Flüchtlingsfrage Politik ex negativo. Die Kanzlerin wusste genau, was sie nicht wollte: Kontroversen, anhaltende Diskussionen über Probleme, bei denen sie nicht glaubte, gewinnen zu können. Solche Themen wurden «abgeräumt» - das Lieblingswort der Berliner Politik, wenn politische Prinzipien einem kurzfristigen Vorteil geopfert werden. Mit ihrem situativen Stil entwand sich die Kanzlerin stets dem Zugriff ihrer Gegner, in der eigenen Partei und außerhalb. Ein konturiertes Vermächtnis konnte so nicht entstehen. (...)

Als Merkel an die Spitze der CDU trat, befand sich die Partei in einer Reputationskrise. Jetzt steckt sie in einer Identitätskrise. Vieles von dem, was Merkel aufgebaut hat, ist wieder zerronnen. Alle Kanzler ähneln am Schluss Sisyphos; der eine mehr, der andere weniger. Über Merkel lässt sich wohl sagen, dass sie ein glücklicher Sisyphos ist. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Vorgänger geht sie ohne Groll. Auch das sagt etwas über sie aus.»

«Rossijskaja»: Präsidiales Arbeitsgespräch in schwerer Zeit

MOSKAU: Zu dem Video-Gipfel von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Joe Biden schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Mittwoch:

«Das Gipfel-Treffen fand inmitten einer «Informations-Hysterie» statt. CNN berichtete, dass die USA angeblich harte Sanktionen gegen Russland planten. In letzter Zeit gab es im Westen und in der Ukraine Äußerungen über angebliche Pläne Russlands, in ukrainisches Gebiet einzudringen. Moskau bezeichnete dies als «Enten» und die aggressive Rhetorik als eine Eskalation der Spannungen. Vor dem Gespräch warnte (Kremlsprecher Dmitri) Peskow davor, einen Durchbruch zu erwarten: dies sei «ein Arbeitsgespräch in einer sehr schwierigen Zeit.»