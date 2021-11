Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.11.21 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

«de Volkskrant»: Balance von Prinzipien und Realpolitik

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch die Notlage vieler Menschen in Afghanistan:

«Wir können das Schicksal der Afghanen nicht ignorieren, aber das stellt den Westen vor ein teuflisches Dilemma: Wie kann man das Sterben der Menschen verhindern, ohne die abscheulichen Machthaber, die Taliban, zu stärken? Zunächst einmal muss großzügige Hilfe über Nichtregierungsorganisationen geleistet werden. Und die Vereinten Nationen müssen auf jeden Fall das von den westlichen Ländern zugesagte Geld erhalten. (...)

Letzten Endes wird die Nothilfe allein nicht ausreichen. Die verhängten Sanktionen müssen zu gegebener Zeit überprüft werden. Es muss ein Gleichgewicht zwischen westlichen Prinzipien und Realpolitik gefunden werden. Gleichzeitig müssen die Taliban erkennen, dass ihr eigenes Überleben von ihrer Fähigkeit abhängt, das Wohlergehen ihrer Bürger in den Vordergrund zu stellen.»

«NZZ»: Corona-Politik als Vorwand für Krawalle

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Krawalle bei Corona-Demonstrationen in den Niederlanden:

«Mag ein jeder in die Chaos-Nächte von Rotterdam und Den Haag hineininterpretieren, was er will. Doch in Wahrheit ging es bei den jüngsten Krawallen allenfalls am Rande um die Pandemie. (...) Im einst liberalen Vorzeigestaat scheint die Hemmschwelle für Gewalt generell gesunken zu sein. Dafür gibt es wohl eine ganze Reihe von Erklärungen. Beobachter beklagen seit langem eine Verrohung der Sitten, auch der politischen. Das niederländische Konsensmodell ist zerbrochen. (...)

Zugleich hat die Drogen- und Bandenkriminalität, die auch Folge einer gescheiterten Integrationspolitik ist, in den sozialen Brennpunkten zugenommen. Mit dem Selbstbild einer toleranten, egalitären Nation hat diese gesellschaftliche Realität immer weniger zu tun. Das Land wirkt verunsichert und deswegen schlecht gewappnet gegen die Ungewissheiten einer Pandemie. Als Aufstand gegen die Corona-Politik ist der Gewaltausbruch allerdings nicht zu verklären.»

«Nesawissimaja»: US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 nicht entschieden

MOSKAU: Zu den geplanten neuen US-Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die Debatte über den US-Verteidigungshaushalt soll im Januar abgeschlossen werden. Es liegt ein von den Republikanern im Senat vorbereiteter Gesetzentwurf vor, der den Präsidenten verpflichtet, Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG zu verhängen. Sollte sich die Zertifizierung des Projekts weiter verzögern, könnten die entsprechenden Haushaltsänderungen im Prinzip verabschiedet werden.

Ein Bericht des Außenministeriums, der sich nur auf Sanktionen gegen kleinere Projektbeteiligte bezieht, könnte jedoch darauf hindeuten, dass die Regierung von (Präsident Joe) Biden Sanktionen gegen den Betreiber von Nord Stream 2 nicht zustimmen wird.

In jedem Fall wird über das Schicksal der US-Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG in langen Gesprächen entschieden - auch zwischen der russischen und der amerikanischen Staatsspitze. Der Sprecher des russischen Präsidenten meinte bereits, dass Online-Gespräche zwischen Biden und Wladimir Putin noch vor Jahresende stattfinden werden.»